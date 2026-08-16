Những sai lầm phổ biến khiến nhà cửa càng dọn dẹp càng mất vệ sinh

Dọn sai vị trí trong phòng

Nếu bạn bắt đầu ở sai vị trí trong phòng khi tiến hành dọn dẹp kỹ lưỡng, bạn sẽ phải quay lại và lặp lại các bước từ đầu.

Thông tin trên VOV, đầu tiên, hãy bắt đầu dọn dẹp bằng cách nhặt những thứ không thuộc về phòng. Vứt bỏ hoặc để lại đúng vị trí thích hợp của chúng mà không cần phải mất thời gian để làm sạch xung quanh chúng. Khi đã sẵn sàng để dọn dẹp, hãy bắt đầu từ phần trên cùng của căn phòng và đi dần xuống.

Dọn từ dưới lên

Làm sạch từ dưới lên là sai lầm rất dễ mắc khi dọn dẹp nhà cửa của nhiều người. Nếu bạn lau, quét, hút bụi sàn nhà rồi mới bắt tay vào lôi tủ, kệ, đồ đạc… ra dọn dẹp hay lau bàn ghế, quét bụi thì hiển nhiên bụi bẩn sẽ rơi trở ngược xuống sàn nhà. Kết quả là bạn phải lau quét lại sàn một lần nữa.

Nếu bạn bắt đầu ở sai vị trí trong phòng khi tiến hành dọn dẹp kỹ lưỡng, bạn sẽ phải quay lại và lặp lại các bước từ đầu.

Hãy ưu tiên dọn dẹp theo cách từ trên xuống dưới để đỡ mất công sức và thời gian. Bắt đầu với những vị trí trên cao trước như cửa số, bàn, các quầy kệ, ghế, cuối cùng là lau quét sàn nhà.

Không làm sạch máy hút bụi sau mỗi lần sử dụng

Bạn sử dụng máy hút bụi để làm sạch nhà cửa, nhưng bạn lại quên làm sạch nó sau khi sử dụng. Rác, bụi bị nén lại trong máy lâu ngày sẽ làm ảnh hưởng đến chức lượng của máy.

Vì thế, để đảm bảo tuổi thọ của máy hút bụi và dọn dẹp sạch sẽ hơn hãy nên dọn sạch rác, tóc, bụi khỏi túi lọc và lau chùi máy sau mỗi lần sử dụng.

Dùng khăn bông và bọt biển

Theo VTV, khăn bông vẻ tiện lợi và mang lại cảm giác hiệu quả khi dọn dẹp, nhưng thực tế chúng chỉ làm bụi bay vào không khí, sau đó bụi sẽ lắng xuống sàn nhà, kệ, và bàn trở lại. Thay vào đó, bạn nên sử dụng vải sợi nhỏ, chúng có khả năng hút và giữ bụi hiệu quả hơn, giúp không gian sạch sẽ lâu dài.

Hãy sử dụng khăn lau riêng cho từng khu vực như nhà bếp, phòng tắm và các phòng khác, giặt sạch chúng sau mỗi lần dọn dẹp, và hạn chế sử dụng bọt biển trừ khi thực sự cần thiết.

Mặt khác, bọt biển và giẻ lau là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, và chúng thường là những vật dụng bẩn nhất trong nhà. Nếu bạn sử dụng bọt biển chứa đầy vi khuẩn từ nhà bếp để lau chùi phòng tắm, bạn chỉ đang phát tán vi khuẩn sang các khu vực khác. Để tránh điều này, hãy sử dụng khăn lau riêng cho từng khu vực như nhà bếp, phòng tắm và các phòng khác, giặt sạch chúng sau mỗi lần dọn dẹp, và hạn chế sử dụng bọt biển trừ khi thực sự cần thiết.

Không phủi bụi vật dụng trước khi lau chùi

Trước khi lau rửa bất kỳ vật dụng nào bạn cần phải lau bụi trước với khăn khô hoặc đồ quét bụi. Vì nếu bạn quên phủi bụi trên bất kỳ đồ vật nào mà lại xịt ngay chất tẩy rửa vào thì nó sẽ trở thành một đống chất lỏng đầy bụi bẩn.

Bạn hãy dùng chổi quét bụi loại bỏ bớt bụi bẩn trước khi xịt các chất tẩy rửa ướt để dọn dẹp. Việc này giúp dọn dẹp hiệu quả hơn, dọn rác bụi trước và sau đó là lau lại bằng khăn ướt.

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