Mẹo chọn chuối ngon: Nên mua quả cong hay quả thẳng?

Mua chuối nên chọn quả cong hay thẳng?

Theo VOV, hình dạng của quả chuối thường phản ánh môi trường phát triển của chúng. Trong đó, ánh sáng có tác động vô cùng quan trọng đến sự "trưởng thành" của mỗi quả chuối.

Những quả chuối có dáng cong cong là dấu hiệu trải qua quá trình phát triển bình thường, chín tự nhiên. Chúng được nhận đủ lượng ánh sáng cần thiết nên hương vị cũng sẽ thơm ngọt hơn.

Trong khi đó, quả chuối thẳng có thể xuất hiện do môi trường phát triển không thuận lợi hoặc do quả chuối bị thu hoạch sớm. Quả chuối thu hoạch sớm có thể không đạt độ chín hoàn hảo và thường không ngọt như quả chuối chín tự nhiên.

Thực tế, khi còn non, các quả chuối thường thẳng. Khi lớn hơn, chúng sẽ có xu hướng cong lên để hướng về nơi có nguồn ánh sáng tốt. Do quả chuối xếp thành nải, thành buồng lớn, lại cùng mọc theo một hướng nên các quả chuối dần dần sẽ chuyển sang dáng cong.

Những quả chuối có dáng cong cong là dấu hiệu trải qua quá trình phát triển bình thường, chín tự nhiên. Chúng được nhận đủ lượng ánh sáng cần thiết nên hương vị cũng sẽ thơm ngọt hơn.

Nếu bạn thấy những quả chuối thẳng thì có thể chúng thuộc về 2 trường hợp. Một là quả chuối phát triển trong điều kiện ánh sáng không tốt, không hướng ra được phía có nhiều ánh nắng nên không bị cong. Hai là quả chuối bị thu hoạch sớm.

Việc thu hoạch sớm sẽ giúp quả chuối giữ được độ cứng nhất định, tránh tình trạng chuối bị hỏng, gãy, dập nát trong quá trình vận chuyển. Người ta thường cắt chuối khi chúng "nửa chín nửa xanh" và chúng sẽ chín dần dần trong quá trình đưa đến tay người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, cũng có trường hợp chuối bị ép chín. Tuy nhiên, những quả chuối này thường kém ngon ngọt so với loại chuối chín tự nhiên.

Dựa vào đặc điểm trên, khi mua chuối, nếu có thể, nên chọn những quả chuối có dạng cong tự nhiên, vì chúng thường đảm bảo chất lượng và hương vị tốt nhất.

Khi mua chuối, nên ưu tiên chọn những quả có độ cong nhẹ

Thông tin trên VTC News, theo các chuyên gia, việc chọn lựa trái cây ngon, tự nhiên không hề khó. Trong nhiều trường hợp, bạn chỉ cần dùng tay và mắt là đủ để nhận biết trái cây được ngâm hóa chất hay không.

Khi mua chuối, bạn nên ưu tiên chọn những quả có độ cong nhẹ, vỏ vàng tươi, không trầy xước hay dập nát. Chuối thẳng có thể vẫn ngon, nhưng nếu so sánh, chuối cong thường là lựa chọn hoàn hảo hơn về cả mùi vị lẫn chất lượng.

Khi bóc ra ăn, thịt chuối chín ép bằng hóa chất vẫn sượng như cơm sống và nhạt, thậm chí hơi chát. Còn chuối chín tự nhiên ăn không bao giờ có vị chát mà rất ngọt, thơm.

Ngoài ra, người tiêu dùng nên chọn những nải chuối chín lác đác, nghĩa là có quả chín, quả xanh và màu thì không được đẹp cho lắm. Đó là chuối chín tự nhiên nên khi ăn không bao giờ có vị chát, khó chịu như chuối ủ chín bằng hóa chất.

Thực tế, chuối nào cũng bắt đầu ở dạng thẳng, chỉ khi phát triển đầy đủ và chín tự nhiên mới cong dần. Do đó, những quả chuối cong thường có hương vị thơm, ngọt và đậm đà hơn so với chuối thẳng.

Khi mua chuối, bạn nên ưu tiên chọn những quả có độ cong nhẹ, vỏ vàng tươi, không trầy xước hay dập nát. Chuối thẳng có thể vẫn ngon, nhưng nếu so sánh, chuối cong thường là lựa chọn hoàn hảo hơn về cả mùi vị lẫn chất lượng.

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