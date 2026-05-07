Tin đồn '3.000 hồ sơ' gây nhiễu, phụ huynh rối khi chọn nguyện vọng lớp 10

Chọn trường lớp 10 theo điểm thực, không đua theo đám đông

Sau kỳ thi thử do phường Trường Vinh tổ chức, Nguyễn Thị Kim Ngân học sinh lớp 9 Trường THCS Trung Đô, quyết định điều chỉnh nguyện vọng.

Dù từng đặt mục tiêu vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Ngân chuyển hướng đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Viết Thuật, nguyện vọng 2 vào Trường THPT Phạm Hồng Thái để tăng khả năng trúng tuyển. "Em muốn chọn phương án an toàn hơn để giảm áp lực, sau đó phấn đấu vào lớp chọn", Ngân nói.

Học sinh lớp 9, Trường THCS Hà Huy Tập.

Năm nay, Trường THCS Trung Đô có hơn 300 học sinh lớp 9. Đến ngày cuối cùng đăng ký, 205 em chọn nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Viết Thuật, 66 em đăng ký vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Số còn lại phân bổ về các trường khu vực ven TP Vinh (cũ) như Trường THPT Phạm Hồng Thái, Trường THPT Thái Lão.

Theo lãnh đạo nhà trường, lựa chọn nguyện vọng năm nay khá "sát" với năng lực học sinh. Kết quả kỳ thi thử gần nhất vào cuối tháng 4 cho thấy 75 em đạt từ 23 điểm trở lên, 157 em đạt từ 20 điểm. Nhóm đăng ký vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trường công lập có điểm chuẩn cao nhất tỉnh, chủ yếu là những em đạt trên 23,5 điểm.

"Chúng tôi tổ chức nhiều đợt thi thử để học sinh tự đánh giá năng lực, từ đó tư vấn chọn nguyện vọng phù hợp, hướng đến mục tiêu trúng tuyển ngay từ NV1. Năm nay, tất cả các trường công lập đều xét tuyển NV2, giúp các em có thêm phương án lựa chọn", cô Nguyễn Thị Thùy Lê, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Trường THCS Trung Đô rà soát lại thông tin đăng ký dự thi của các thí sinh.

Tại Trường THCS Hà Huy Tập, bức tranh cũng tương tự. Trong 611 học sinh, chỉ 264 em đăng ký vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, phần còn lại phân bổ về các trường khác như Trường THPT Hà Huy Tập, Trường THPT Lê Viết Thuật.

Bà Nguyễn Hòa Bình, hiệu trưởng nhà trường cho biết, phần lớn học sinh lựa chọn đăng ký cả nguyện vọng 1 và 2 vào các trường công lập. Để hỗ trợ các em, nhà trường đã đẩy mạnh tư vấn, định hướng lựa chọn phù hợp với năng lực, đồng thời tăng cường ôn tập, củng cố kiến thức trước kỳ thi. Bên cạnh đó, nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc theo dõi quá trình học tập, tâm lý của học sinh, qua đó giúp các em giữ được sự tự tin khi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới.

Theo các trường, việc tổ chức nhiều kỳ thi thử giúp học sinh "định vị" năng lực, từ đó lựa chọn nguyện vọng phù hợp thay vì chạy theo tâm lý đám đông.

Trường lên tiếng bác bỏ tin đồn

Tuy nhiên, khi việc định hướng dần ổn định, mạng xã hội lại xuất hiện nhiều thông tin gây nhiễu.

Những ngày cuối đăng ký, lan truyền thông tin cho rằng Trường THPT Lê Viết Thuật và Trường THPT Hà Huy Tập có hơn 3.000 hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1. Cả hai trường đều khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Trường THPT Hà Huy Tập đăng phản hồi các thông tin sai sự thật.

Đại diện Trường THPT Lê Viết Thuật cho biết hiện chưa có số liệu chính thức về hồ sơ đăng ký, đồng thời khuyến nghị phụ huynh, học sinh không nên hoang mang trước các tin đồn.

Tương tự, trang fanpage chính thức của Trường THPT Hà Huy Tập cũng đã lên tiếng trước thông tin lan truyền về việc có hơn 3.000 hồ sơ đăng ký vào trường. Ban giám hiệu khẳng định đây là tin đồn thiếu căn cứ, không đúng thực tế.

Nhà trường cho biết, năm học 2026-2027 được giao tuyển 1.125 học sinh với 25 lớp 10 mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 315 chỉ tiêu so với năm trước. Việc tăng chỉ tiêu được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực tuyển sinh cho học sinh trên địa bàn.

Bên cạnh nguyện vọng 1, học sinh năm nay còn có cơ hội xét tuyển ở nguyện vọng 2 với quy trình công khai, minh bạch theo quy định của ngành giáo dục. Nhà trường cũng lưu ý, do quy định mới hạn chế việc chuyển trường (trừ trường hợp thay đổi nơi cư trú) và siết chặt quản lý phương tiện cá nhân, học sinh nên cân nhắc lựa chọn trường phù hợp, ưu tiên khoảng cách thuận lợi cho việc đi lại.

"Phụ huynh và học sinh cần tỉnh táo, chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thống của Sở GD&ĐT và nhà trường, tránh bị ảnh hưởng bởi tin đồn thất thiệt. Điều quan trọng lúc này là giữ vững tâm lý, tập trung ôn tập để đạt kết quả tốt nhất", ông Cao Thanh Bảo hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập chia sẻ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, lịch đăng ký dự thi vào lớp 10 năm nay được điều chỉnh kéo dài thêm 2 ngày, từ 22/4 đến hết 7/5/2026, tạo thêm thời gian để học sinh và phụ huynh cân nhắc, hoàn tất nguyện vọng. Ngày 8/5, các hội đồng tuyển sinh sẽ khóa dữ liệu hệ thống sau khi hoàn tất đăng ký. Trước 17h ngày 9/5, các đơn vị phải nộp danh sách đăng ký đã được học sinh xác nhận. Đến trước 17h ngày 10/5, việc rà soát, đối chiếu dữ liệu cần hoàn tất, đồng thời báo cáo kịp thời những sai sót (nếu có) về Sở để xử lý.