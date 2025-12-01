Những thay đổi mới về thủ tục đi máy bay từ hôm nay (1/12/2025)
GĐXH - Từ ngày 1/12, hành khách tại tất cả sân bay trên cả nước có thể trải nghiệm quy trình bay "gọn nhẹ" với định danh VNeID hoặc hệ thống kiosk tự phục vụ.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg năm 2025 về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.
Theo Chỉ thị, đối với việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong quy trình thủ tục đi máy bay từ 1/12/2025 được quy định như sau:
Chỉ làm thủ tục tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt. Tất cả hành khách không thuộc diện nêu trên thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID hoặc tại hệ thống Kiosk tự phục vụ tại sân bay.
Theo TTO, từ hôm nay Vietnam Airlines chính thức yêu cầu hành khách không có hành lý ký gửi thực hiện toàn bộ quy trình mua vé, check-in và lên máy bay thông qua VNeID hoặc kiosk tự phục vụ.
Đại diện Vietnam Airlines cho biết, thay đổi này nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi, tăng độ chính xác nhờ đối chiếu sinh trắc học và giảm nguy cơ lỡ chuyến vì quên mang giấy tờ tùy thân. Hãng đặc biệt khuyến nghị hành khách xác thực tài khoản VNeID mức độ 2 để sử dụng đầy đủ tiện ích và hạn chế lỗi phát sinh trong quá trình làm thủ tục.
Dưới đây là hướng dẫn cách sử dụng VNeID khi đi máy bay để ký gửi hành lý. Cụ thể các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Hành khách đăng nhập ứng dụng VNeID.
Bước 2: Chọn mục "Dịch vụ khác".
Bước 3: Chọn mục "Dịch vụ hàng không".
Bước 4: Chọn mục "Check in online", nhấn nút "Check in online".
- Sau đó chọn hãng hàng không Vietnam Airlines hoặc Vietjet Air.
- Điền mã đặt chỗ, họ tên và các thông tin yêu cầu.
Bước 5: Sau khi xác nhận đồng ý về quy định, mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, hành khách được chuyển hướng sang ứng dụng hãng hàng không để hoàn thiện quá trình làm thủ tục trực tuyến và xác thực danh tính (eKYC).
Bước 6: Chọn Thực hiện eKYC, hệ thống chuyển sang chụp ảnh, đối chiếu khuôn mặt.
Bước 7: Sau khi đã check in online, đến sân bay hành khách chỉ cần quét mặt tại cửa an ninh, cửa lên máy bay, không cần xuất trình giấy tờ nào khác. Đây là công nghệ boarding bằng khuôn mặt Face ID Boarding giúp tiết kiệm thời gian, không cần trình giấy tờ nhiều lần.
Lưu ý:
- Để làm thủ tục trực tuyến trên VNeID, hành khách cần cài đặt ứng dụng với tài khoản VNeID định danh mức 2.
- Các hãng hàng không tại Việt Nam cho phép check in qua ứng dụng này bao gồm Vietnam Airlines (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco) và Vietjet Air.
