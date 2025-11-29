Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Gia cố mái taluy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khắc phục tình trạng ngập

Thứ bảy, 20:51 29/11/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Để xử lý tình trạng ngập nước tái diễn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban Điều hành dự án cao tốc đang gia cố mái taluy dương bằng bê tông và xây dựng rãnh thoát nước dài khoảng 700m để chặn dòng chảy tràn xuống mặt đường khi mưa lớn.

Gia cố mái taluy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khắc phục tình trạng ngập- Ảnh 1.

Phương tiện và công nhân đang thi công làm rãnh thoát trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: B.H

Ngày 29/11, đại diện Ban Điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thông tin, đơn vị đang triển khai giải pháp khắc phục tình trạng ngập nước khi mưa lớn tại km215 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Liêm ( tỉnh Lâm Đồng ).

Theo Ban điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, qua nhiều lần khảo sát, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý tuyến đã quyết định đưa ra hướng khắc phục dứt điểm tình trạng ngập nước khi mưa lớn tại khu vực trên.

Theo đó, đơn vị thi công gia cố mái taluy dương bằng bê tông, các phương tiện tiến hành san gạt mặt nghiêng của mái taluy, sau đó đặt khung sắt thép rồi đổ bê tông.

Bên cạnh đó, triển khai xây dựng mương thoát nước. Một rãnh dọc được đào trên đỉnh mái taluy dương xuống dưới dài khoảng 700m.

Rãnh này có nhiệm vụ hướng dòng nước từ bên ngoài, nhất là từ khu đất của người dân, dẫn nước theo hướng an toàn, tránh tràn xuống mặt đường.

Trước đó, từ đầu tháng 9/2025, khi có mưa lớn, tại km215 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, nước mưa và đất cát từ khu đất của người dân đổ dồn xuống đường qua mái taluy khiến mặt đường bị ngập.

Duy Ngọc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Thủ tướng trực tiếp thăm vùng lũ Đắk Lắk, chỉ đạo khẩn trương ổn định đời sống nhân dân

Thủ tướng trực tiếp thăm vùng lũ Đắk Lắk, chỉ đạo khẩn trương ổn định đời sống nhân dân

Cục CSGT nhận trách nhiệm về việc chậm cấp bằng lái PET

Cục CSGT nhận trách nhiệm về việc chậm cấp bằng lái PET

Cung cấp nước sạch giúp người dân vùng lũ Đắk Lắk phòng ngừa dịch bệnh

Cung cấp nước sạch giúp người dân vùng lũ Đắk Lắk phòng ngừa dịch bệnh

Rùa núi vàng quý hiếm bất ngờ đi lạc vào khuôn viên chùa

Rùa núi vàng quý hiếm bất ngờ đi lạc vào khuôn viên chùa

Hàng nghìn con cá nuôi trôi ra biển, ngư dân Phú Quý thiệt hại nhiều tỷ đồng

Hàng nghìn con cá nuôi trôi ra biển, ngư dân Phú Quý thiệt hại nhiều tỷ đồng

Cùng chuyên mục

Các địa phương ở Trung Bộ thiệt hại thế nào do mưa lũ?

Các địa phương ở Trung Bộ thiệt hại thế nào do mưa lũ?

Xã hội - 1 giờ trước

4 người chết do mưa dông, sóng lớn trên biển, 108 người chết và mất tích do mưa lũ ở miền Trung Bộ, thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng 16.220 tỷ đồng, nhiều trường học vẫn chưa thể cho học sinh đến lớp.

Áp thấp nhiệt đới dị thường đã tan trên biển, bão số 15 vẫn giật cấp 11

Áp thấp nhiệt đới dị thường đã tan trên biển, bão số 15 vẫn giật cấp 11

Xã hội - 1 giờ trước

Trong khi bão số 15 vẫn quần thảo trên Biển Đông thì áp thấp nhiệt đới có đường đi kỳ lạ đã tan trên biển, không còn gây nguy hiểm cho các tỉnh Nam Bộ những ngày tới.

Bên trong làng trồng quất cảnh nổi tiếng ở Ninh Bình chuẩn bị phục vụ Tết Bính Ngọ

Bên trong làng trồng quất cảnh nổi tiếng ở Ninh Bình chuẩn bị phục vụ Tết Bính Ngọ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày cuối năm, làng trồng quất cảnh Nam Phong (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) bước vào giai đoạn bận rộn nhất. Khắp các vườn, bà con tất bật cắt tỉa, chăm cây, chỉnh dáng, chuẩn bị cho vụ bán Tết Bính Ngọ 2026.

Tuyên Quang: Khởi tố chủ hộ livestream bán hàng trốn thuế gần 837 triệu đồng

Tuyên Quang: Khởi tố chủ hộ livestream bán hàng trốn thuế gần 837 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố N.X.A (SN 1983) về hành vi trốn thuế khi livestream bán hàng đạt doanh thu hơn 50,9 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế.

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ Xuất Quân của Đoàn Thể Thao Việt Nam tham dự SEA Games 33

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ Xuất Quân của Đoàn Thể Thao Việt Nam tham dự SEA Games 33

Xã hội - 3 giờ trước

Là đối tác dinh dưỡng dài hạn của Ủy ban Olympic Việt Nam, Herbalife Việt Nam tiếp tục cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học và tư vấn dinh dưỡng thể thao cho các vận động viên hàng đầu xuyên suốt thời gian diễn ra SEA Games 33.

Thủ tướng trực tiếp thăm vùng lũ Đắk Lắk, chỉ đạo khẩn trương ổn định đời sống nhân dân

Thủ tướng trực tiếp thăm vùng lũ Đắk Lắk, chỉ đạo khẩn trương ổn định đời sống nhân dân

Xã hội - 4 giờ trước

Chiều 29/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, động viên người dân chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Cục CSGT nhận trách nhiệm về việc chậm cấp bằng lái PET

Cục CSGT nhận trách nhiệm về việc chậm cấp bằng lái PET

Xã hội - 4 giờ trước

Cục CSGT cho biết việc cấp bằng lái xe bản vật lý đang bị chậm do thiếu phôi thẻ. Cục trưởng đã cam kết giải quyết dứt điểm trong Quý I năm 2026, đồng thời thúc đẩy cấp bằng lái điện tử.

Cung cấp nước sạch giúp người dân vùng lũ Đắk Lắk phòng ngừa dịch bệnh

Cung cấp nước sạch giúp người dân vùng lũ Đắk Lắk phòng ngừa dịch bệnh

Xã hội - 4 giờ trước

Những bình nước sạch, các máy lọc nước công suất lớn trở thành những "món quà" quý giá của người dân TP Hồ Chí Minh gửi ra Đắk Lắk hỗ trợ bà con phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Rùa núi vàng quý hiếm bất ngờ đi lạc vào khuôn viên chùa

Rùa núi vàng quý hiếm bất ngờ đi lạc vào khuôn viên chùa

Xã hội - 5 giờ trước

Lực lượng kiểm lâm xác định cá thể đi lạc vào khuôn viên chùa Động Xá là rùa núi vàng thuộc nhóm IIB – Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm. Cá thể rùa nặng khoảng 0,3-0,5 kg, sức khỏe yếu và cần được cứu hộ khẩn cấp.

Hàng nghìn con cá nuôi trôi ra biển, ngư dân Phú Quý thiệt hại nhiều tỷ đồng

Hàng nghìn con cá nuôi trôi ra biển, ngư dân Phú Quý thiệt hại nhiều tỷ đồng

Xã hội - 5 giờ trước

Do ảnh hưởng của bão số 15 (Bão Koto), sóng cao, gió lớn, nhiều lồng bè tại Đặc khu Phú Quý bị hư hỏng, rách lồng nuôi khiến hàng ngàn con cá nuôi trôi ra biển, ngư dân Phú Quý thiệt hại hàng tỷ đồng.

Xem nhiều

Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Vẽ ra 'chuyến bay xuất khẩu lao động', thanh niên chiếm đoạt tiền rồi bỏ trốn

Pháp luật

GĐXH - Để có tiền tiêu xài, Cường giả vờ nhận lo thủ tục đưa lao động ra nước ngoài, thu tiền của nhiều người rồi bịa lịch bay để lừa đảo. Khi sự việc bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.

Dự báo những thay đổi của con giáp Thìn và con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025

Dự báo những thay đổi của con giáp Thìn và con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025

Đời sống
Tin sáng 29/11: Bão số 15 diễn biến phức tạp; dự kiến có thêm bậc trong khung năng lực ngoại ngữ

Tin sáng 29/11: Bão số 15 diễn biến phức tạp; dự kiến có thêm bậc trong khung năng lực ngoại ngữ

Đời sống
Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGT

Tạm giữ hình sự thanh niên dùng biển số giả, lao xe ô tô vào CSGT

Pháp luật
Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ

Mở sới bạc giữa sông Hồng, 20 đối tượng bị công an bắt giữ

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top