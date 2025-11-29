Gia cố mái taluy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khắc phục tình trạng ngập

Phương tiện và công nhân đang thi công làm rãnh thoát trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: B.H

Ngày 29/11, đại diện Ban Điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thông tin, đơn vị đang triển khai giải pháp khắc phục tình trạng ngập nước khi mưa lớn tại km215 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Liêm ( tỉnh Lâm Đồng ).

Theo Ban điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, qua nhiều lần khảo sát, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý tuyến đã quyết định đưa ra hướng khắc phục dứt điểm tình trạng ngập nước khi mưa lớn tại khu vực trên.

Theo đó, đơn vị thi công gia cố mái taluy dương bằng bê tông, các phương tiện tiến hành san gạt mặt nghiêng của mái taluy, sau đó đặt khung sắt thép rồi đổ bê tông.

Bên cạnh đó, triển khai xây dựng mương thoát nước. Một rãnh dọc được đào trên đỉnh mái taluy dương xuống dưới dài khoảng 700m.

Rãnh này có nhiệm vụ hướng dòng nước từ bên ngoài, nhất là từ khu đất của người dân, dẫn nước theo hướng an toàn, tránh tràn xuống mặt đường.

Trước đó, từ đầu tháng 9/2025, khi có mưa lớn, tại km215 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, nước mưa và đất cát từ khu đất của người dân đổ dồn xuống đường qua mái taluy khiến mặt đường bị ngập.