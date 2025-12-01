Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết Hà Nội và miền Bắc chuẩn bị mưa rét
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 2/12, Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường trời chuyển mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Thời tiết miền Bắc chuẩn bị mưa rét do không khí lạnh tăng cường
Theo bản tin dự báo thời tiết dài hạn, giữa tuần Bắc Bộ có không khí lạnh tăng cường trời chuyển mưa rét. Còn Trung Bộ có mưa vừa, mưa to.
Khoảng chiều tối nay (1/12), sẽ có không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông. Sau đó đến đêm ngày 2/12, không khí lạnh tiếp tục xuống thêm trời chuyển mưa. Nhiệt độ từ thứ Năm (4/12) chuyển còn 21-24 độ (ban ngày) cảm giác rét rõ hơn khi trời nhiều mây và có mưa nhỏ.
Khác với đợt lạnh khô trước, đợt này trời nhiều mây ngăn mặt đất thoát nhiệt, độ ẩm tại miền Bắc tăng lên đáng kể từ giữa tuần (63-64%), thời tiết dễ chịu hơn.
Thời tiết Hà Nội từ ngày 4/12 có mưa nhỏ. Từ ngày 5/12 trời nhiều mây đến hết tuần. Nhiệt độ những ngày này giảm từ 1- 4 độ so với đầu tuần còn 22-24 độ. Trời rét cả ngày lẫn đêm.
Trước khi có sự biến chuyển thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ vẫn rét đậm về đêm và sáng sớm; trưa chiều trời có nắng mức nhiệt tăng dần 25-26 độ. Không khí hanh khô với độ ẩm thấp 39%.
Tại khu vực Trung Bộ, ngoài trừ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời ít mây, nắng nhiều. Còn lại các nơi khác thời tiết nhiều mây, có nắng gián đoạn. Một vài nơi ven biển Nam miền Trung có mưa dông bất chợt. Nhiệt độ cao nhất không nơi nào vượt quá 31 độ.
Từ ngày 2-4/12, gió Đông Bắc kết hợp với hoàn lưu suy yếu từ cơn bão số 15 sẽ gây ra mưa vừa, mưa to.
Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ trưa và chiều có nắng, mây đan xen. Mức nhiệt cao nhất từ 31-33 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 1/12 đến ngày 2/12
- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; từ ngày 2/12 khu vực các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực cao nguyên Trung Bộ sáng và đêm trời rét; các khu vực khác sáng và đêm trời lạnh.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 2/12 đến ngày 10/12
- Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An: Có mưa và nơi, riêng đêm 2-3/12 và ngày 7-8/12 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét; từ ngày 3/12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.
- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế: Khoảng ngày 3-5/12 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to; sau có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
- Khu vực duyên hải Trung Bộ: Thời kỳ từ đêm 2-4/12, có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to; sau có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to ở phía Bắc.
- Cao Nguyên Trung Bộ: Từ đêm 2-4/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; sau có mưa rào và dông vài nơi.
- Nam Bộ: Từ đêm 2-4/12 có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
