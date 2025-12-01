Tin sáng 1/12: 13 học sinh nhập viện sau vụ xe công nông trôi dốc mất kiểm soát; vì sao mùa đông miền Bắc có nhiệt độ ban ngày cao gấp 3 lần ban đêm?

Vì sao mùa đông miền Bắc kỳ dị, ngày chói chang, nhiệt độ cao gấp 3 lần đêm?

Miền Bắc đang chịu tác động của không khí lạnh khô. Hiện tượng phát xạ nhiệt mặt đất khi quang mây gây ra nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn. Ảnh minh họa

Miền Bắc đang trải qua khoảng thời gian rét sâu về đêm và sáng, nhiệt độ có nơi giảm xuống dưới 8°C, thậm chí hôm nay các xã vùng núi cao tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai nhiệt độ chỉ còn -1°C đến 3°C. Đêm qua, nhiệt độ thực tế tại Hà Nội xuống 8°C.

Tuy vậy, đến ban ngày trời nắng chói chang, nhiệt độ tăng vọt lên ngưỡng 26°C, độ ẩm không khí thấp (có nơi xuống dưới 40%). Nhiệt độ ban ngày tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với ban đêm khiến nhiều người cảm thấy khó chịu, cơ thể mệt mỏi và khó thích nghi với sự thay đổi đột ngột này.

Lý giải hiện tượng thời tiết này trên VTC News, ông Nguyễn Hồng Sinh, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn Hải Phòng cho biết, miền Bắc đang chịu tác động của không khí lạnh khô. Hiện tượng phát xạ nhiệt mặt đất khi quang mây gây ra nhiệt độ xuống thấp vào ban đêm, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn.

Theo chuyên gia, đây là kiểu thời tiết thường gặp trong mùa đông, xuất hiện trong điều kiện tồn tại không khí lạnh, trời quang mây. Hiện tượng này không phải do tác động của bão số 15 Koto trên Biển Đông.

Bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thuỷ văn cũng cho rằng, hiện nay, bầu trời ngoài Bắc rất quang mây, không khí lạnh khô tác động tới miền Bắc đang trong quá trình suy yếu.

Ban ngày mặt trời chiếu sáng, nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng 23-26°C. Ban đêm, không khí lạnh kết hợp với trạng thái quang mây khiến bức xạ nhiệt từ mặt đất, hoặc mặt sông, hồ... thoát ra ngoài khí quyển khiến nhiệt độ giảm sâu. Vì vậy, ban đêm, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc dao động 9-14°C, có nơi giảm sâu dưới 7°C khiến biên độ nhiệt giữa ngày và đêm cao.

13 học sinh nhập viện sau vụ xe công nông trôi dốc mất kiểm soát

Các nạn nhân được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 30/11, ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND xã Cà Đam (Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 13 học sinh bị thương, thông tin trên Vietnamnet.

Khoảng 9h ngày 29/11, một xe công nông chở keo đang đậu trên dốc thì nhóm trẻ trong làng, trong đó có cả con chủ xe, hiếu động leo lên đùa nghịch. Chiếc xe sau đó nghi bị mất phanh, bất ngờ trượt xuống dốc, khiến các em ngã văng ra ngoài và phải đưa đi cấp cứu.

Ngay sau vụ việc, 13 học sinh được chuyển đến cơ sở y tế để điều trị; hiện sức khỏe các em đã ổn định.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi – nơi tiếp nhận 13 học sinh, đơn vị đã kích hoạt quy trình "báo động đỏ", huy động nhiều khoa chuyên môn để phân loại và xử lý chấn thương. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở tay chân, thân mình, đầu, mặt; trong đó một trường hợp bị chấn thương sọ não.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, cả 13 học sinh đều đã qua cơn nguy kịch. Một em được gia đình xin chuyển tuyến, số còn lại tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Án mạng trong tiệc cưới, 3 người thương vong

Ngày 30/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ giết người xảy ra trong tiệc cưới tại xã Thạnh Thới An, thông tin trên Người lao động.

Hai đối tượng bị bắt gồm: Trịnh Hữu Cường (SN 1978; ngụ phường Khánh Hòa) về hành vi giết người; Phan Minh Tường (SN 2009, ngụ xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ), về hành vi cố ý gây thương tích.

Hai đối tượng bị bắt

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 23 giờ ngày 29/11, tại nhà ông T.H.Q (SN 1976; ngụ xã Thạnh Thới An) tổ chức tiệc cưới cho con trai T.H.Nh.

Trong lúc diễn ra tiệc cưới, giữa những thanh niên đang nhảy múa, hát hò xảy mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả, đánh nhau. Trong lúc xô xát, anh T.C.T (SN 2003) bị Cường dùng vật nhọn đâm một nhát vào ngực dẫn đến tử vong.

Vụ ẩu đả còn khiến anh T.H.Kh. (SN 1990) bị thương nặng ở vùng bụng; anh P.V.S. (SN 1990) bị thương ở tay trái.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Thạnh Thới An nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh nội dung vụ việc, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy bắt các đối tượng gây án.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ 1/12 đến ngày 10/12.

Biểu đồ nhiệt trong 10 ngày tới ở phường Sài Gòn, TPHCM cập nhật vào 16 giờ ngày 30/11. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa và nơi, riêng đêm 2 - 3/12 và ngày 7 - 8/12 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét; từ ngày 3.12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế khoảng ngày 3 - 5/12 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to; sau có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực duyên hải Trung Bộ thời kỳ từ đêm 2 - 4/12, có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to; sau có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to ở phía bắc.

Cao Nguyên Trung Bộ từ đêm 2 - 4/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; sau có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ từ đêm 2 - 4/12 có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Sở GD-ĐT TP HCM nói gì về "những lớp học có sĩ số trên 50 học sinh"?

Trong kết quả thực hiện chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi), tính đến nay, khu vực 1 (TP HCM cũ) có 297 phòng, khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) 316 phòng, riêng khu vực 2 (Bình Dương cũ) chỉ đạt 200 phòng học/10.000 dân. Ảnh: Người lao động

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, vừa qua một số ý kiến của phụ huynh phản ánh về tình trạng hiện nay tồn tại nhiều lớp học có sĩ số trên 50 học sinh, đặc biệt ở phường Tân Uyên thuộc khu vực 2 (Bình Dương cũ). Những lớp học như vậy gây quá tải cho giáo viên, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, đặc biệt là đối với các lớp 1, 2 cần sự quan tâm, kèm cặp nhiều hơn.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, phường Tân Uyên được thành lập trên cơ sở hợp nhất các phường Uyên Hưng, xã Bạch Đằng, xã Tân Lập và một phần diện tích tự nhiên.

Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, các trường do UBND phường Tân Uyên quản lý gồm 10 trường công lập; trường ngoài công lập có 3 trường và 14 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập quy mô trên 7 trẻ.

Các trường trên địa bàn bắt đầu năm học kể từ ngày 5/9, số lượng 229 lớp/8.857 học sinh. Trong đó, mầm non (36 lớp/965 học sinh giảm 82 trẻ, so với năm 2024-2025); Tiểu học (86 lớp/3.661 học sinh tăng 1 lớp/191 học sinh, so với năm 2024-2025); THCS (107 lớp/4.231 học sinh/4.231 học sinh, tăng 5 lớp/1.363 học sinh).

Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết hệ thống các cơ sở giáo dục tiếp tục ổn định sau sáp nhập, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của trẻ em và học sinh trong phường.

Tuy nhiên, theo chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố, toàn phường có 253 phòng học/9.921 người trong độ tuổi đi học, đạt tỷ lệ 84,9%, còn thiếu 45 phòng học so với chỉ tiêu.

Tính đến thời điểm hiện tại đối với TP Tân Uyên (cũ), đã có 6 công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp tăng 124 phòng học mới với tổng mức đầu tư khoảng 499 tỉ đồng. "Mặc dù được sự hỗ trợ và chỉ đạo tận tình từ lãnh đạo, nhưng do tình trạng gia tăng cơ học rất nhanh và phường Tân Uyên cũng là khu vực tập trung đông dân nhập cư (khu công nghiệp) và đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến quá tải trường lớp trong nhiều năm qua"- Sở GD-ĐT TP nhận định.

Cùng với đó, Sở GD-ĐT TP đã ban hành các công văn nhằm rà soát, chuẩn bị đầu tư cho các địa phương còn thiếu trường.

Theo số liệu của Sở GD-ĐT HCM, trong kết quả thực hiện chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi), tính đến nay, khu vực 1 (TP HCM cũ) có 297 phòng, khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) 316 phòng, riêng khu vực 2 (Bình Dương cũ) chỉ đạt 200 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đến trường.