Áp thấp nhiệt đới dị thường đã tan trên biển, bão số 15 vẫn giật cấp 11
Trong khi bão số 15 vẫn quần thảo trên Biển Đông thì áp thấp nhiệt đới có đường đi kỳ lạ đã tan trên biển, không còn gây nguy hiểm cho các tỉnh Nam Bộ những ngày tới.
Áp thấp nhiệt đới dị thường đã tan trên biển
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (29/11), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.
Hồi 16 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 5,3 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/h). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h, suy yếu và tan dần.
Như vậy, áp thấp nhiệt đới không còn có khả năng gây gió mạnh trên biển. Thông tin về gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển của Biển Đông tiếp tục được cập nhật trong tin bão trên Biển Đông - cơn bão số 15 và các bản tin gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.
Về diễn biến của bão số 15, hồi 16 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 5km/h.
Đến 16 giờ ngày 30/11, bão di chuyển theo hướngBắc, tốc độ khoảng 3 km/h. Vị trí tâm bão ở 14,40°N – 112,40°E, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk khoảng 340 km về phía Đông. Cường độ cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trong khoảng 12,00°N – 15,50°N; 111,00°E – 114,00°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông.
16 giờ ngày 01/12, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 3 km/h. Vị trí tâm bão ở 14,40°N – 112,00°E, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk khoảng 310 km về phía Đông. Bão suy yếu dần, cường độ cấp 8–9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trong khoảng 12,50°N – 15,50°N; 111,00°E – 114,00°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông.
16 giờ ngày 2/12, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 3–5 km/h. Vị trí tâm bão ở 13,80°N – 111,40°E, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk khoảng 250 km về phía Đông. Bão tiếp tục suy yếu thêm, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trong khoảng 12,50°N – 15,50°N; 110,00°E – 113,50°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa.
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.
Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 5,0-7,0m; biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Biển Đông gió mạnh, sóng lớn
Cơ quan khí tượng cho biết, hiện nay ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa) đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Lý Sơn đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.
Từ chiều tối ngày 29/11 đến ngày 30/11, tại khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Hướng gió Đông Bắc. Sóng cao 3,0–5,0 m, hướng sóng Đông Bắc.
Khu vực phía Tây Bắc Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua cấp 8–10, giật cấp 12–13; biển động rất mạnh. Gió thổi theo nhiều hướng. Sóng cao 3,0–5,0 m, riêng vùng gần tâm bão 6,0–8,0 m; hướng sóng thay đổi theo nhiều hướng.
Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh. Hướng gió Đông Bắc đến Bắc. Sóng cao 2,0–4,0 m, hướng sóng Đông Bắc đến Bắc.
Khu vực biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; biển động mạnh. Hướng gió Bắc. Sóng cao 3,0–5,0 m, hướng sóng Bắc.
Ngoài ra, từ chiều tối 29/11 đến ngày 30/11, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Đêm 30/11 và ngày 01/12, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 6,0-8,0m, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2; riêng vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông cấp 3.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đề phòng triều cường kết hợp với sóng lớn gây tràn đê, đường giao thông ven biển và sạt lở bờ biển.
