Tin bão mới nhất: Bão số 15 suy yếu áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?

Tin bão mới nhất

Theo tin bão mới nhất, hồi 07 giờ ngày 01/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển chậm theo hướng Tây.

Theo dự báo, bão số 15 suy yếu khi vào vùng biển Gia Lai đến Khánh Hoà. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

07 giờ ngày 2/12, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Nam, với vận tốc khoảng 5km/h, vị trí bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 170km về phía Đông. Sau suy yếu dần với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

19 giờ ngày 2/12, bão số 15 di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, với vận tốc khoảng 10km/h, trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hoà. Sau đó, suy yếu thành vùng áp thấp với sức gió < cấp 6.

Dự báo tác động của bão

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4, vùng gần tâm bão 3-5m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Khu vực nào của miền Trung ảnh hưởng mạnh nhất do tác động của bão?

Theo bản tin dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 từ ngày hôm nay (1/12) vùng mưa đã xuất hiện rải rác từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.

Từ ngày 2-4/12 vùng mưa sẽ mở rộng xuống đến cả Lâm Đồng, cường độ mưa cũng sẽ tăng lên.

Cảnh báo xuất hiện các điểm mưa vừa, mưa to trên 100mm. Mưa xuống trên nền đất đá đã bị phá vỡ kết cấu sau nhiều đợt mưa lớn trước đó tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất ở sườn đồi núi.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 diễn biến khó lường, mạnh lên 4 cấp, 8 tỉnh thành miền Trung dự kiến chịu ảnh hưởng GĐXH - Bão số 15, giật cấp 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Bắc. Dự báo diễn biến bão còn rất khó lường, bão sẽ gây một đợt mưa lớn diện rộng cho khu vực Nam Trung Bộ.