Tin bão mới nhất: Bão số 15 suy yếu áp sát miền Trung, nơi nào tâm điểm mưa to?
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 2 - 4/12 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15, nhiều khu vực Nam miền Trung sẽ có mưa vừa, mưa to. Cảnh báo tổng lượng mưa có nơi trên 100mm.
Tin bão mới nhất
Theo tin bão mới nhất, hồi 07 giờ ngày 01/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển chậm theo hướng Tây.
Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):
07 giờ ngày 2/12, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Nam, với vận tốc khoảng 5km/h, vị trí bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 170km về phía Đông. Sau suy yếu dần với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.
19 giờ ngày 2/12, bão số 15 di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, với vận tốc khoảng 10km/h, trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hoà. Sau đó, suy yếu thành vùng áp thấp với sức gió < cấp 6.
Dự báo tác động của bão
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4, vùng gần tâm bão 3-5m; biển động mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Khu vực nào của miền Trung ảnh hưởng mạnh nhất do tác động của bão?
Theo bản tin dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 15 từ ngày hôm nay (1/12) vùng mưa đã xuất hiện rải rác từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.
Từ ngày 2-4/12 vùng mưa sẽ mở rộng xuống đến cả Lâm Đồng, cường độ mưa cũng sẽ tăng lên.
Cảnh báo xuất hiện các điểm mưa vừa, mưa to trên 100mm. Mưa xuống trên nền đất đá đã bị phá vỡ kết cấu sau nhiều đợt mưa lớn trước đó tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất ở sườn đồi núi.
