Tin sáng 30/11: Cảnh giác với biến chứng nặng do cúm A đang bùng phát; Học phí trường công lập chất lượng cao ở Hà Nội cao nhất 6,1 triệu/tháng

Cảnh giác với biến chứng nặng do cúm A đang bùng phát

Theo VTV, cúm A là bệnh nhiễm virus đường hô hấp cấp do các chủng cúm A như A/H1N1, A/H3N2… gây ra. Bệnh xuất hiện ở mọi lứa tuổi, đặc biệt nguy hiểm với trẻ dưới 5 tuổi, người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính. Virus lây lan nhanh qua giọt bắn khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc với bề mặt nhiễm khuẩn, thường bùng phát vào mùa đông - xuân.

Bệnh khởi phát đột ngột với sốt cao 38-40 độ C, đau đầu, ho, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau mỏi cơ, ớn lạnh; trường hợp nặng có thể khó thở. Phần lớn người khỏe mạnh hồi phục sau 5-7 ngày nhưng cúm A có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp, bội nhiễm, làm trầm trọng bệnh nền.

Hai tuần qua, Khoa Bệnh lây đường hô hấp (A4C) - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghi nhận số ca nhiễm cúm mùa tăng cao bất thường. Hằng ngày, phòng khám truyền nhiễm tiếp nhận 20-30 ca cúm; khoa điều trị gần 30 ca cúm A.

Các ca nặng chủ yếu thuộc nhóm nguy cơ: Bệnh nhân N.V. (63 tuổi) có tăng huyết áp, gout, viêm dạ dày - tá tràng nhập viện trong tình trạng sốt 39-40 độ C, đau mỏi toàn thân, nấc cụt kéo dài, phải hỗ trợ thở oxy. Một trường hợp khác là bệnh nhân nữ mang thai N.T.T, sốt cao, ho nhiều, cần theo dõi sát vì nguy cơ biến chứng cho mẹ và thai nhi. Ngoài ra, nhiều bệnh nhân trên 70 tuổi kèm bệnh mạn tính dễ bội nhiễm viêm phổi, viêm phế quản.

TS.BS Vũ Viết Sáng - Chủ nhiệm Khoa Bệnh lây đường hô hấp, khuyến cáo người dân che miệng khi ho, đeo khẩu trang nơi đông người, thường xuyên rửa tay và hạn chế tiếp xúc với người bệnh. Tiêm vaccine cúm mùa là biện pháp hiệu quả nhất, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao như trẻ 6 tháng đến 5 tuổi, người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai và nhân viên y tế.

Người bệnh không tự ý dùng thuốc kháng virus hay kháng sinh. Khi có triệu chứng sốt cao, ho nhiều, đau mỏi cơ hoặc khó thở, cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Chủ động tiêm vaccine, tuân thủ vệ sinh phòng bệnh và liên hệ y tế khi có dấu hiệu bất thường sẽ góp phần kiểm soát dịch cúm A trong cộng đồng.

Học phí trường công lập chất lượng cao ở Hà Nội, cao nhất 6,1 triệu/tháng

Thông tin trên VTCNew, HĐND TP. Hà Nội thông qua Nghị quyết về mức học phí với các trường phổ thông công lập chất lượng cao và các cơ sở giáo dục trực thuộc các trường đại học trên địa bàn.

Theo đó, trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa có mức học phí cao nhất là 6,1 triệu đồng/tháng. Mức thấp nhất là 3 triệu đồng/tháng, áp dụng cho các lớp không tăng cường tiếng Anh của trường THPT Lê Lợi. Hầu hết các trường chất lượng cao khác đều thu trên 3,3 triệu đồng/tháng.

Đối với các trường trực thuộc đại học, học phí dao động từ 2,37 - 4 triệu đồng/tháng. Trong nhóm này, trường THCS Năng khiếu - Đại học Sư phạm Hà Nội có mức thu cao nhất.

Nghị quyết cũng quy định mức học phí với hình thức học trực tuyến bằng 75% so với học trực tiếp và được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng. Các mức thu này áp dụng trong năm học 2025-2026.

Trước đó, HĐND TP Hà Nội thông qua mức hỗ trợ học phí cho năm học 2025-2026. Theo quy định, trẻ mầm non, học sinh các trường công lập chất lượng cao được hưởng mức hỗ trợ như sau:

Nhà trẻ, mẫu giáo (trừ trẻ 5 tuổi) và học sinh THPT: 217.000 đồng/tháng. Trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học và THCS: 155.000 đồng/tháng.

Nếu học trực tuyến, mức hỗ trợ bằng 75% mức trên, tương đương khoảng 116.000–163.000 đồng/tháng tùy cấp học. Tổng thời gian hỗ trợ học phí tối đa không quá 9 tháng trên một năm học.

Rùa núi vàng quý hiếm bất ngờ đi lạc vào khuôn viên chùa

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, UBND xã Nguyễn Lương Bằng (tỉnh Hưng Yên) cho biết, mới đây chính quyền địa phương tiếp nhận đơn trình báo của ông Phạm Văn Nghĩa (tức Đại đức Thích Thanh Nghĩa, trú tại chùa Động Xá), về việc phát hiện một cá thể rùa đi lạc vào khuôn viên chùa.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Lương Bằng đã đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra, xác định loài và nguồn gốc để làm căn cứ xử lý theo quy định.

Cá thể rùa núi vàng nặng khoảng 0,3-0,5 kg, sức khỏe yếu.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng kiểm lâm xác định đây là rùa núi vàng (Indotestudo elongata), thuộc nhóm IIB – Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm. Cá thể rùa nặng khoảng 0,3–0,5 kg, sức khỏe yếu và được xác định là động vật đi lạc, cần được cứu hộ khẩn cấp.

Căn cứ các quy định hiện hành, đại diện UBND xã Lương Bằng đã tiến hành bàn giao cá thể rùa cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật – Vườn quốc gia Cúc Phương để cứu hộ, chăm sóc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Việc phát hiện và kịp thời bàn giao cá thể rùa núi vàng góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm trên địa bàn.

Bắt giữ đối tượng bắn súng chỉ thiên tại đám cưới

Chia sẻ trên VietnamNet, sáng 29/11, lãnh đạo Công an xã Hương Phố cho biết, sau khi bắt giữ đối tượng dùng súng bắn chỉ thiên tại đám cưới, đơn vị đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 18/11, Công an xã Hương Phố nhận được thông tin phản ánh của người dân tại đám cưới của anh D.V.N. (SN 1995, trú tại thôn Phố Hòa, xã Hương Phố) có tiếng nổ lớn, nghi là tiếng súng bắn.

Trương Văn Bạch tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Phố đã xuống hiện trường, báo cáo, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành truy xét, rà soát để điều tra, xác minh vụ việc.

Quá trình điều tra, công an xác định Trương Văn Bạch (SN 1986, trú tại thôn Phố Hương, xã Hương Phố) là đối tượng thực hiện hành vi nổ súng tại đám cưới của anh D.V.N.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, vào đêm tổ chức đám cưới của anh D.V.N., Bạch đã sử dụng 1 khẩu súng để bắn chỉ thiên. Công an xã thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn.

Theo cơ quan điều tra, Trương Văn Bạch là đối tượng liều lĩnh, manh động, từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cháy cơ sở thẩm mỹ ở TP.HCM

VOV cho hay, vào khoảng 16h ngày 29/11, người dân phát hiện khói lửa bùng phát từ khu vực tầng hầm của một thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ (Quận 3 cũ), TP.HCM. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong cơ sở có 5-6 khách và nhân viên.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy (Ảnh: A.X)

Ngay khi phát hiện sự cố, mọi người hô hoán dập lửa và nhanh chóng đưa toàn bộ khách cùng nhân viên ra ngoài an toàn.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập lửa. Xe cấp cứu cũng được triển khai phòng tình huống khẩn cấp.

Đến khoảng 16h30, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ việc không ghi nhận thương vong về người. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và mức độ thiệt hại trong vụ cháy.