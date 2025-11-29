Các địa phương ở Trung Bộ thiệt hại thế nào do mưa lũ?

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo nhanh thiệt hại do mưa lũ ở các địa phương.

Hồi 16 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 5km/h.

Thiệt hại do mưa lũ ở Trung Bộ vẫn đang được thống kê.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 16h30 ngày 29/11, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 66.843 phương tiện/335.341 lao động. Các phương tiện đã nhận được thông tin cảnh báo, hiện không có phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Các địa phương cấm biển gồm Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Tình hình mưa (từ 19h ngày 28/11 - 17h ngày 29/11), các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ, lượng mưa dưới 20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Gung Ré (Lâm Đồng) 50mm; Bảo Lộc (Lâm Đồng) 47mm.

Hiện nay, mực nước trên sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn và sông Srêpôk tại trạm Bản Đôn xuống chậm và ở mức trên báo động BĐ1; Cảnh báo: Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Srêpôk tại trạm Bản Đôn, trên sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ1.

Về tình hình thiệt hại do dông lốc trên biển, tại tỉnh Khánh Hòa, theo báo cáo của UBND phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, do dông lốc, sóng lớn đánh chìm tàu NT-90329-TS cách bãi biển Bình Thiên, Khánh Hòa khoảng 300m làm 1 người chết và 2 người mất tích. Hiện địa phương đang phối hợp với Đồn biên phòng tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Tại Lâm Đồng, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng do ảnh hưởng của dông lốc, sóng lớn trên biển đã làm 1 người chết do sóng to đã đánh chìm thúng của ông D.Q.S, sinh năm 1985, thường trú tại thôn 9 Liên Hương, xã Liên Hương. 17 lồng, 26 ô nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Sạt lở khoảng 200m kè biển tại khu phố Hàm Tiến 1. Ước tính thiệt hại trên 5,6 tỷ đồng. Hiện nay các địa phương đang tiếp tục tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại.

Thiệt hại do mưa lũ khiến 108 người chết, mất tích, 963 nhà bị sập đổ: Quảng Ngãi 09, Gia Lai 103, Đắk Lắk 660, Khánh Hòa 115, Lâm Đồng 76. 3.390 nhà bị hư hỏng: Quảng Trị 03, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 71, Gia Lai 107, Đắk Lắk 1.491, Khánh Hòa 922, Lâm Đồng 750.

Về giao thông, còn 11 vị trí tắc đường. Các điểm tắc tập trung trên Quốc lộ 27C (09 vị trí tại Khánh Hòa) và Quốc lộ 20 (02 vị trí tại Lâm Đồng).

Về giáo dục, tính đến 17h ngày 29/11, còn 35 trường tại Khánh Hòa vẫn phải cho học sinh nghỉ học (hoàn thành dọn dẹp vệ sinh trước ngày 29/11). Các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Quảng Ngãi đã cho học sinh đi học bình thường.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng 16.220 tỷ đồng: Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.500 tỷ đồng, Đắk Lắk 7.120 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.750 tỷ đồng (tăng 31 tỷ đồng), Lâm Đồng 1.200 tỷ đồng.

Công tác khắc phục hậu quả về nhà ở, các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã cơ bản khắc phục xong;

Tỉnh Gia Lai: Đã hoàn thành khắc phục đối với các nhà bị hư hỏng nhẹ do bão số 13 và đợt mưa lũ 16-22/11; hiện tiếp tục tổ chức khắc phục 845 nhà bị hư hỏng nặng, sập đổ (hỗ trợ nhà sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn: 60 triệu đồng/nhà; nhà tốc mái hoàn toàn: 05 triệu đồng/nhà; nhà bị hư hỏng, tốc mái một phần: 02 triệu đồng/nhà; hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn có nhà bị ngập: 02 triệu đồng/hộ/tháng, trong thời gian 03 tháng).

Tỉnh Đắk Lắk: Cần xây dựng lại 660 nhà bị hư hỏng hoàn toàn (dự kiến hoàn thành trước ngày 15/01/2026); sửa chữa 1.491 nhà bị hư hỏng nặng (dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12/2025); hỗ trợ xây dựng nhà tránh lũ cho người dân khoảng 10.000 nhà (Tỉnh kính trình Chính phủ hỗ trợ 1.500 tỷ đồng, ngân sách tỉnh và huy động các nguồn hợp pháp khác 82,47 tỷ đồng).

Tỉnh Khánh Hòa: Cần xây dựng lại 115 nhà bị sập, đổ trôi và sửa chữa 922 nhà bị hư hỏng nặng (hỗ trợ chi phí làm nhà bị đổ, sập hoàn toàn, cuốn trôi không còn ở được: 60 triệu đồng/nhà; hộ gia đình có nhà ở bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được hỗ trợ chi phí sửa chữa: 30 triệu đồng/nhà).

Tỉnh Lâm Đồng: Các nhà ở mức độ hư hỏng nhẹ sửa chữa, khắc phục đảm bảo chỗ ở an toàn, ổn định đời sống trước ngày 30/11/2025; 76 nhà ở bị hư hỏng nặng đang tổ chức khảo sát, xây dựng nhà mới cho người dân, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/01/2026 (Hỗ trợ làm nhà đối với nhà sập đổ hoàn toàn: 120 triệu đồng/nhà; nhà bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng: 20 - 40 triệu đồng/nhà).