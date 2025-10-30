Những trò chơi chỉ tiêu tốn 50.000- 100.000 đồng nhưng lại đưa cả gia đình xích lại gần nhau

Giải trí hiện đại - niềm vui ngay trong chính ngôi nhà

Nhịp sống đô thị bận rộn khiến việc ra ngoài giải trí không còn là lựa chọn duy nhất. Thay vì rong ruổi quán cà phê hay chen chúc ở rạp phim, nhiều người trẻ và các gia đình đang tìm thấy niềm vui mới ngay trong căn nhà của mình – nơi họ có thể vừa thư giãn, vừa gắn kết với người thân, bạn bè qua những trò chơi đầy tương tác."Sở thích của mình là được chơi boardgame cùng với các bạn vào mỗi cuối tuần, và mình cảm thấy rất là vui vì được chơi ngay tại nhà mà không cần phải ra quán nữa "- bạn Lưu Anh Phương, sinh viên năm 4 trường đại học Văn hóa chia sẻ.

Boardgame, hay còn gọi là trò chơi trên bàn, là những trò chơi sử dụng thẻ bài, quân cờ, xúc xắc hoặc bảng chơi, nơi người chơi tương tác trực tiếp với nhau thay vì qua màn hình. Điểm hấp dẫn của boardgame nằm ở tính chiến thuật, yếu tố may rủi và sự kết nối giữa các người chơi – điều khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho những buổi tụ họp bạn bè hay gia đình.

Phương cùng các bạn chơi game

Trong không gian nhỏ, Trang cùng bạn quây quần bên chiếc bàn gỗ, những lá bài được xáo liên tục, tiếng cười vang lên mỗi khi có ai đó "thua cay cú" hoặc "lật ngược tình thế" ở phút cuối. Không cần quá nhiều thiết bị, chỉ vài quân cờ hay bộ bài là đủ để kéo cả nhóm vào những màn đấu trí gay cấn, vừa vui vừa hồi hộp. Chính cái cảm giác "mặt đối mặt", đọc nét mặt nhau, đoán chiến thuật hay cùng đồng đội vượt thử thách mới khiến boardgame trở nên cuốn hút đến vậy.

Nếu như giới trẻ tìm thấy niềm vui khi tụ tập bạn bè thì ở nhiều gia đình, những buổi chơi boardgame lại trở thành "thời gian vàng" để kết nối các thành viên. Buổi tối, sau bữa cơm, cả nhà quây quần bên bàn, vừa chơi vừa cười, tiếng reo hò xen lẫn những lời trêu đùa. Không còn cảnh mỗi người cắm cúi vào điện thoại, thay vào đó là ánh mắt, nụ cười và những giây phút thật sự tương tác.

Giây phút gắn kết của gia đình chị Mai

Chị Mai (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Từ khi biết và mua một số bộ boardgame thì tôi để ý rằng 2 em trai của tôi dành ít thời gian hơn để chơi các thiết bị công nghệ, thay vào đó thì chúng hay đòi chơi các trò chơi rất hay, mang tính sáng tạo. Nhờ đó gia đình tôi gần gũi với nhau hơn, các em có xu hướng nhường nhịn và đỡ tranh giành nhau hơn".

Với nhiều gia đình như chị Mai, trò chơi không chỉ mang lại tiếng cười, mà còn là cầu nối giúp cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn – một hình thức "giáo dục mềm" đang dần thay thế cho những giờ giải trí đơn thuần.

Top game giải trí gắn kết gia đình, bạn bè

Không chỉ là một trào lưu nhất thời, "giải trí tại gia" đang phản ánh rõ nét sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của giới trẻ và các gia đình đô thị. Khi chi phí cho những buổi đi chơi, xem phim hay ăn uống bên ngoài ngày càng đắt đỏ, nhiều người chuyển hướng sang các hình thức vui chơi tiết kiệm mà vẫn đảm bảo niềm vui trọn vẹn. Một bộ boardgame giá vài trăm nghìn có thể mang lại hàng chục giờ thư giãn, trở thành lựa chọn kinh tế hơn hẳn so với những buổi hẹn hò tốn kém nơi quán xá.

Không chỉ tiết kiệm, các trò chơi tại gia còn mang tính "giáo dục ngầm" – điều mà nhiều bạn trẻ Gen Z và các bậc phụ huynh hiện nay đánh giá cao. Những trò như Codenames, Exploding Kittens hay Uno không chỉ mang lại tiếng cười mà còn rèn luyện khả năng tư duy phản biện, lập chiến lược và kỹ năng giao tiếp. "Chơi nhưng vẫn học được nhiều điều" – đó là lý do khiến các trò chơi trí tuệ này ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt trong bối cảnh mọi người đều hướng tới những trải nghiệm có giá trị phát triển bản thân.

Trong làn sóng ấy, không ít bạn trẻ còn biến thú vui chơi boardgame thành niềm đam mê sưu tầm thực thụ. Lê Mạnh Huy (24 tuổi,Hà Nội) hiện sở hữu hơn 20 bộ trò chơi khác nhau, từ chiến thuật, suy luận cho đến những trò vui nhẹ nhàng. Mỗi cuối tuần, Huy thường rủ bạn bè tụ tập tại nhà để cùng chơi và thử nghiệm những bộ mới sưu tầm được.

"Trong tất cả các trò chơi mà mình sưu tầm thì mình rất đánh giá cao và muốn giới thiệu cho các bạn 2 trò chơi là Coup và Mèo nổ. Mình đánh giá 2 trò chơi này rất vui giải trí, phù hợp cho nhóm đông người và rất dễ hiểu,dễ chơi, dễ tiếp cận tại thị trường Việt Nam."- Huy chia sẻ.

Coup là trò chơi của mưu mẹo và tâm lý, nơi mỗi người hóa thân thành kẻ quyền lực mưu toan chiếm ưu thế. Chỉ vài lá bài nhưng đầy căng thẳng, người chơi phải nói dối khéo, nghi ngờ đúng lúc và ra tay thật nhanh. Mỗi ván Coup là một cuộc "đấu trí không dao", nơi sự tinh quái quyết định chiến thắng.Ngược lại, Mèo Nổ mang đến không khí vui nhộn và kịch tính bất ngờ. Chỉ cần một lá bài sai là… "bùm!", bạn nổ tung trong tiếng cười của cả nhóm. Dễ chơi, nhanh, và cực kỳ giải trí, Exploding Kittens khiến mỗi buổi tụ họp trở nên rộn ràng và khó đoán, nơi may mắn và chiến thuật đan xen liên tục.

Coup và Mèo nổ - 2 bộ trò chơi được nhiều bạn trẻ yêu thích

"Gia tài" boardgame đồ sộ của Mạnh Huy

Không chỉ dừng lại ở sở thích cá nhân, những trò chơi gắn kết đang ngày càng được các trang đánh giá và cộng đồng boardgame quốc tế khuyến khích cho gia đình. Những cái tên kinh điển như Cờ tỷ phú (Monopoly) – nơi cả nhà cùng tranh tài, học cách quản lý tài chính, hay Uno – trò chơi tưởng chừng đơn giản nhưng mang lại tiếng cười sảng khoái, đều nằm trong danh sách "top game gắn kết gia đình" được ưa chuộng nhất.

Cờ tỷ phú - trò chơi gắn kết gia đình được yêu thích

Uno được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng

Các trò chơi ấy không chỉ đem lại niềm vui, mà còn tạo nên những khoảnh khắc gần gũi, nơi mọi người tạm gác lại công việc, điện thoại để thực sự trò chuyện và cùng nhau chia sẻ cảm xúc.

Giữa nhịp sống hiện đại đầy bận rộn, "giải trí tại gia" không đơn thuần là xu hướng — đó là một cách sống mới, nơi niềm vui được tìm thấy trong những điều giản dị: một bàn chơi nhỏ, vài quân bài, và thật nhiều tiếng cười.

Quang Dũng