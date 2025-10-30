Những trò chơi chỉ tiêu tốn 50.000- 100.000 đồng nhưng lại đưa cả gia đình xích lại gần nhau
GiadinhNet - Không còn cần đến phố xá đông người, nhiều bạn trẻ và gia đình đang tìm thấy niềm vui ngay tại nhà. Mua về Boardgame và những trò chơi gắn kết đang khiến “giải trí tại gia” trở thành trào lưu mới của giới trẻ thành thị.
Giải trí hiện đại - niềm vui ngay trong chính ngôi nhà
Nhịp sống đô thị bận rộn khiến việc ra ngoài giải trí không còn là lựa chọn duy nhất. Thay vì rong ruổi quán cà phê hay chen chúc ở rạp phim, nhiều người trẻ và các gia đình đang tìm thấy niềm vui mới ngay trong căn nhà của mình – nơi họ có thể vừa thư giãn, vừa gắn kết với người thân, bạn bè qua những trò chơi đầy tương tác."Sở thích của mình là được chơi boardgame cùng với các bạn vào mỗi cuối tuần, và mình cảm thấy rất là vui vì được chơi ngay tại nhà mà không cần phải ra quán nữa "- bạn Lưu Anh Phương, sinh viên năm 4 trường đại học Văn hóa chia sẻ.
Boardgame, hay còn gọi là trò chơi trên bàn, là những trò chơi sử dụng thẻ bài, quân cờ, xúc xắc hoặc bảng chơi, nơi người chơi tương tác trực tiếp với nhau thay vì qua màn hình. Điểm hấp dẫn của boardgame nằm ở tính chiến thuật, yếu tố may rủi và sự kết nối giữa các người chơi – điều khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho những buổi tụ họp bạn bè hay gia đình.
Phương cùng các bạn chơi game
Trong không gian nhỏ, Trang cùng bạn quây quần bên chiếc bàn gỗ, những lá bài được xáo liên tục, tiếng cười vang lên mỗi khi có ai đó "thua cay cú" hoặc "lật ngược tình thế" ở phút cuối. Không cần quá nhiều thiết bị, chỉ vài quân cờ hay bộ bài là đủ để kéo cả nhóm vào những màn đấu trí gay cấn, vừa vui vừa hồi hộp. Chính cái cảm giác "mặt đối mặt", đọc nét mặt nhau, đoán chiến thuật hay cùng đồng đội vượt thử thách mới khiến boardgame trở nên cuốn hút đến vậy.
Nếu như giới trẻ tìm thấy niềm vui khi tụ tập bạn bè thì ở nhiều gia đình, những buổi chơi boardgame lại trở thành "thời gian vàng" để kết nối các thành viên. Buổi tối, sau bữa cơm, cả nhà quây quần bên bàn, vừa chơi vừa cười, tiếng reo hò xen lẫn những lời trêu đùa. Không còn cảnh mỗi người cắm cúi vào điện thoại, thay vào đó là ánh mắt, nụ cười và những giây phút thật sự tương tác.
Giây phút gắn kết của gia đình chị Mai
Chị Mai (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Từ khi biết và mua một số bộ boardgame thì tôi để ý rằng 2 em trai của tôi dành ít thời gian hơn để chơi các thiết bị công nghệ, thay vào đó thì chúng hay đòi chơi các trò chơi rất hay, mang tính sáng tạo. Nhờ đó gia đình tôi gần gũi với nhau hơn, các em có xu hướng nhường nhịn và đỡ tranh giành nhau hơn".
Với nhiều gia đình như chị Mai, trò chơi không chỉ mang lại tiếng cười, mà còn là cầu nối giúp cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn – một hình thức "giáo dục mềm" đang dần thay thế cho những giờ giải trí đơn thuần.
Top game giải trí gắn kết gia đình, bạn bè
Không chỉ là một trào lưu nhất thời, "giải trí tại gia" đang phản ánh rõ nét sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của giới trẻ và các gia đình đô thị. Khi chi phí cho những buổi đi chơi, xem phim hay ăn uống bên ngoài ngày càng đắt đỏ, nhiều người chuyển hướng sang các hình thức vui chơi tiết kiệm mà vẫn đảm bảo niềm vui trọn vẹn. Một bộ boardgame giá vài trăm nghìn có thể mang lại hàng chục giờ thư giãn, trở thành lựa chọn kinh tế hơn hẳn so với những buổi hẹn hò tốn kém nơi quán xá.
Không chỉ tiết kiệm, các trò chơi tại gia còn mang tính "giáo dục ngầm" – điều mà nhiều bạn trẻ Gen Z và các bậc phụ huynh hiện nay đánh giá cao. Những trò như Codenames, Exploding Kittens hay Uno không chỉ mang lại tiếng cười mà còn rèn luyện khả năng tư duy phản biện, lập chiến lược và kỹ năng giao tiếp. "Chơi nhưng vẫn học được nhiều điều" – đó là lý do khiến các trò chơi trí tuệ này ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt trong bối cảnh mọi người đều hướng tới những trải nghiệm có giá trị phát triển bản thân.
Trong làn sóng ấy, không ít bạn trẻ còn biến thú vui chơi boardgame thành niềm đam mê sưu tầm thực thụ. Lê Mạnh Huy (24 tuổi,Hà Nội) hiện sở hữu hơn 20 bộ trò chơi khác nhau, từ chiến thuật, suy luận cho đến những trò vui nhẹ nhàng. Mỗi cuối tuần, Huy thường rủ bạn bè tụ tập tại nhà để cùng chơi và thử nghiệm những bộ mới sưu tầm được.
"Trong tất cả các trò chơi mà mình sưu tầm thì mình rất đánh giá cao và muốn giới thiệu cho các bạn 2 trò chơi là Coup và Mèo nổ. Mình đánh giá 2 trò chơi này rất vui giải trí, phù hợp cho nhóm đông người và rất dễ hiểu,dễ chơi, dễ tiếp cận tại thị trường Việt Nam."- Huy chia sẻ.
Coup là trò chơi của mưu mẹo và tâm lý, nơi mỗi người hóa thân thành kẻ quyền lực mưu toan chiếm ưu thế. Chỉ vài lá bài nhưng đầy căng thẳng, người chơi phải nói dối khéo, nghi ngờ đúng lúc và ra tay thật nhanh. Mỗi ván Coup là một cuộc "đấu trí không dao", nơi sự tinh quái quyết định chiến thắng.Ngược lại, Mèo Nổ mang đến không khí vui nhộn và kịch tính bất ngờ. Chỉ cần một lá bài sai là… "bùm!", bạn nổ tung trong tiếng cười của cả nhóm. Dễ chơi, nhanh, và cực kỳ giải trí, Exploding Kittens khiến mỗi buổi tụ họp trở nên rộn ràng và khó đoán, nơi may mắn và chiến thuật đan xen liên tục.
Coup và Mèo nổ - 2 bộ trò chơi được nhiều bạn trẻ yêu thích
"Gia tài" boardgame đồ sộ của Mạnh Huy
Không chỉ dừng lại ở sở thích cá nhân, những trò chơi gắn kết đang ngày càng được các trang đánh giá và cộng đồng boardgame quốc tế khuyến khích cho gia đình. Những cái tên kinh điển như Cờ tỷ phú (Monopoly) – nơi cả nhà cùng tranh tài, học cách quản lý tài chính, hay Uno – trò chơi tưởng chừng đơn giản nhưng mang lại tiếng cười sảng khoái, đều nằm trong danh sách "top game gắn kết gia đình" được ưa chuộng nhất.
Cờ tỷ phú - trò chơi gắn kết gia đình được yêu thích
Uno được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng
Các trò chơi ấy không chỉ đem lại niềm vui, mà còn tạo nên những khoảnh khắc gần gũi, nơi mọi người tạm gác lại công việc, điện thoại để thực sự trò chuyện và cùng nhau chia sẻ cảm xúc.
Giữa nhịp sống hiện đại đầy bận rộn, "giải trí tại gia" không đơn thuần là xu hướng — đó là một cách sống mới, nơi niềm vui được tìm thấy trong những điều giản dị: một bàn chơi nhỏ, vài quân bài, và thật nhiều tiếng cười.
Quang Dũng
Giới trẻ với xu hướng săn đồ second-hand và nỗi lo về sức khỏeXu hướng - 2 giờ trước
GĐXH - Giữa những con ngõ nhỏ quanh chợ Đông Tác hay Đặng Văn Ngữ, những sạp đồ second-hand chen chúc người ra vào với mức giá rẻ dễ tiếp cận. Tuy nhiên, song song với lợi ích kinh tế và giá trị bền vững, trào lưu này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro về sức khỏe nếu người bán và người mua không biết cách xử lý, vệ sinh đúng quy trình.
Hơn 2 tỷ mở quán lẩu Trung Quốc, sai lầm nhỏ khiến chủ quán suýt mất sạchXu hướng - 2 ngày trước
Bỏ hơn 2 tỷ đồng đầu tư quán lẩu Trung Quốc, một sai lầm tưởng chừng nhỏ khiến chủ quán suýt đánh mất tất cả và nhận ra bài học đắt giá trong kinh doanh ẩm thực.
Biến đôi tay khéo léo thành 'vốn liếng': Quà tặng handmade thành nghề hot của nhiều sinh viênXu hướng - 2 ngày trước
GiadinhNet - Thị trường quà tặng càng nhộn nhịp, đồ handmade càng được săn lùng. Những món quà mang dấu ấn cá nhân, được làm từ đôi tay và sự kiên nhẫn, đang “gây sốt” trong giới trẻ. Với sinh viên, đó vừa là niềm vui sáng tạo, vừa là “cần câu cơm” dễ thương giữa thời bão giá.
Một loại gia vị triệu đô thế giới rất hiếm nhưng Việt Nam trồng bạt ngàn: 31 quốc gia liên tục săn đón, nước ta xuất khẩu hơn 3.000 tấnXu hướng - 4 ngày trước
Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã bỏ túi hơn 25 triệu USD từ báu vật trời ban này.
Lẩu 39.000 - 69.000 đồng "làm mưa làm gió" ở TP HCMXu hướng - 5 ngày trước
Giá một nồi lẩu 39.000-69.000 đồng chỉ bằng một ly trà sữa khiến nhiều khách hàng trẻ tò mò tìm đến trải nghiệm.
Khi giới trẻ biến quán cafe thành lớp học sáng tạoXu hướng - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều quán cà phê học tập liên tục xuất hiện tại các đô thị lớn, trở thành điểm đến quen thuộc của sinh viên và người làm việc tự do. Với không gian yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi, những quán cà phê này đang dần hóa thành “phòng học mở” cho giới trẻ thành thị.
Từ 'biệt đội xe thồ' rong ruổi khắp phố đến tỷ phú cây cảnhXu hướng - 1 tuần trước
Những năm qua, người dân làng Vị Khê (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) không ngừng trau dồi kiến thức và nỗ lực sáng tạo, biến những phôi cây thành vườn cây trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng.
Cà phê học tập – xu hướng kinh doanh kết hợp giáo dục đang “làm mưa làm gió” trong giới trẻXu hướng - 1 tuần trước
GĐXH - Quán cà phê học tập đang lan rộng ở các đô thị lớn, nơi sinh viên và người làm việc tự do tìm đến để học và sáng tạo. Trong không gian yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi, quán cà phê không chỉ là chốn thưởng thức đồ uống, mà còn là “phòng học mở” của giới trẻ hiện đại.
Thị trường bất động sản cuối 2025, đầu 2026: Giá nhà khó giảm, nhưng tăng nóng sẽ chấm dứtXu hướng - 2 tuần trước
GĐXH - “Giá nhà khó giảm nhưng tăng nóng sẽ được kiểm soát”, đây là nhận định của TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) về xu hướng phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam giai đoạn cuối 2025, đầu 2026.
Đến Siêu hội chợ Quốc gia 2025, người dân sẽ được trải nghiệm “sáu nhất” qua 5 phân khu chủ đề như thế nào?Xu hướng - 2 tuần trước
GĐXH - Theo Bộ Công thương, người dân tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ được trải nghiệm "sáu nhất" với không gian được tổ chức như một hành trình xuyên Việt, nơi mỗi phân khu là một câu chuyện sống động về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của đất nước. Hội chợ sẽ diễn ra từ 26/10 đến 4/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.
Đến Siêu hội chợ Quốc gia 2025, người dân sẽ được trải nghiệm “sáu nhất” qua 5 phân khu chủ đề như thế nào?Xu hướng
GĐXH - Theo Bộ Công thương, người dân tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ được trải nghiệm "sáu nhất" với không gian được tổ chức như một hành trình xuyên Việt, nơi mỗi phân khu là một câu chuyện sống động về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của đất nước. Hội chợ sẽ diễn ra từ 26/10 đến 4/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.