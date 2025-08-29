Những trường hợp nào không được nhận lương hưu trong tháng 9 tới?

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, căn cứ Quyết định 166/QĐ-BHXH, lương hưu và trợ cấp tháng 9 sẽ được chi trả từ ngày 3/9 do trùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thay vì ngày 2/9 như thường lệ.

Tại các điểm chi trả trực tiếp, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện từ ngày 2 đến ngày 10 hằng tháng, đảm bảo tối thiểu 6 giờ chi trả mỗi ngày.

Việc kết thúc chi trả có thể được thực hiện trước ngày 10 nếu toàn bộ danh sách người hưởng đã được giải quyết. Sau đó, từ ngày 11 đến ngày 25, việc chi trả sẽ tiếp tục tại các điểm giao dịch của bưu điện địa phương. Tuy nhiên, lịch này có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế tại từng địa phương.

Tuy nhiên theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, nhiều đối tượng sẽ không được hưởng lương hưu trong tháng 9. Đó là những đối tượng nào?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, nhiều đối tượng sẽ không được hưởng lương hưu trong tháng 9. Ảnh minh họa: TL

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 75 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, những trường hợp bị dừng hưởng lương hưu hằng tháng bao gồm:

3 trường hợp tạm dừng hưởng lương hưu

Người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị tạm dừng hưởng lương hưu hằng tháng:

- Xuất cảnh trái phép.

- Bị Tòa án tuyên bố mất tích.

- Khi không xác minh được thông tin người thụ hưởng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

3 trường hợp chấm dứt hưởng lương hưu

Người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị chấm dứt hưởng lương hưu:

- Chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết.

- Từ chối hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng văn bản.

- Kết luận của cơ quan có thẩm quyền về hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra sẽ có các trường hợp tạm dừng, chấm dứt, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khác theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp được tiếp tục hưởng lương hưu sau khi bị dừng hưởng

Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 75 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, các trường hợp bị dừng hưởng lương hưu sẽ được tiếp tục chi trả trong các trường hợp sau:

(i) Đối với lương hưu hằng tháng của đối tượng quy định tại Mục 1.1 và chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết:

Được tiếp tục chi trả khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Người xuất cảnh trái phép trở về.

- Có quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích hoặc quyết định tuyên bố là đã chết.

- Đối tượng khoản (iii) Mục 1 đã xác minh được thông tin theo quy định.

Lưu ý: Lương hưu bao gồm cả tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của thời gian chưa nhận.

(ii) Đối với trường hợp từ chối hưởng lương hưu bằng văn bản:

Được tiếp tục chi trả kể từ thời điểm cơ quan bảo hiểm xã hội nhận văn bản đề nghị được hưởng lại lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và không bao gồm tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của thời gian chưa nhận do từ chối nhận.