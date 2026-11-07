Lợi ích nổi bật khi ăn rau muống đối với làn da và tóc

Rau muống đối với làn da và tóc

Ngăn ngừa rụng tóc

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang Styecraze cho biết, dinh dưỡng hợp lý là điều kiện tiên quyết để da đầu và mái tóc khỏe mạnh. Những chất dinh dưỡng có lợi trong rau muống có công dụng ngăn ngừa rụng tóc bên cạnh cải thiện kết cấu và chất lượng của sợi tóc.

Công dụng trẻ hóa làn da

Nụ của rau muống được dùng làm thuốc đắp trị bệnh ngoài da như nấm ngoài da, nấm bàn chân ở vận động viên.

Ngoài ra, rau muống còn có công dụng ngăn ngừa ung thư da, hỗ trợ điều trị mụn trứng cá, bệnh chàm và bệnh vảy nến.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng rau muống chứa hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, góp phần tích cực vào việc cải thiện làn da và mái tóc.

Giàu vitamin A, vitamin C, carotenoids và lutein, rau muống sẽ mang lại cho bạn một làn da trẻ trung, trắng sáng mịn màng. Hãy ăn rau muống thường xuyên để bổ sung những dưỡng chất thiết yếu cho làn da đẹp và rạng ngời.

Rau muống chống lão hóa

Các loại rau lá xanh như rau muống rất giàu chất chống oxy hóa, ngăn ngừa tổn thương tế bào, giảm thiểu nếp nhăn ở mức độ đáng kể. Vì vậy, hãy thường xuyên ăn rau muống để ngăn ngừa và đẩy lùi quá trình lão hóa.

Ăn rau muống có giảm cân không?

Theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, việc ăn rau muống có giảm cân không thì còn phụ thuộc vào việc dùng rau muống chế biến. Tuy nhiên ăn rau xanh không hoàn toàn cải thiện cân nặng mà cần có sự hỗ trợ của các bài tập mới đạt hiệu quả như mong muốn.

Những lưu ý khi sử dụng rau muống

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế medlatec, mặc dù rau muống nhiều lợi ích với sức khỏe nhưng không có nghĩa là vì thế mà lạm dụng ăn quá nhiều. Lượng khuyến nghị tiêu thụ rau muống hàng ngày như sau:

Theo tiêu chuẩn của Canada và Hoa Kỳ: 121g thân và lá, 242g lá, 121g rau đã qua chế biến.

Theo tiêu chuẩn của Anh: 80g thân và lá, 80 lá, 80g rau đã qua chế biến.

Nên chọn mua rau muống màu xanh đậm, lá tươi và to để được thưởng thức món ăn giòn, đậm đà, móng nước. Nếu rau bị héo úa, hư hỏng,... thì không nên sử dụng.

Hầu hết các vùng trồng rau muống ở nước ta đều có đặc điểm nhiều bùn lầy, nước nông nên rất thuận lợi cho sự sinh sống và phát triển của ký sinh trùng, vi khuẩn. Nếu ăn rau muống mà không sơ chế kỹ thì nguy cơ bị các tác nhân này xâm nhập là rất cao.

Do đó, trước khi chế biến bất cứ món ăn nào từ rau muống cần sơ chế thật kỹ rồi rửa dưới vòi nước sạch và ngâm với nước muối hay dung dịch rửa rau để loại bỏ các tác nhân xấu gây bệnh.

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tốt nhất nên chọn mua rau muống từ các trang trại đã được chứng nhận quy trình trồng rau sạch. Điều này sẽ giúp bạn tránh được tác hại từ thuốc trừ sâu, nước ô nhiễm, các ký sinh trùng gây bệnh... có trong rau.

Nên chọn mua rau muống màu xanh đậm, lá tươi và to để được thưởng thức món ăn giòn, đậm đà, móng nước. Nếu rau bị héo úa, hư hỏng,... thì không nên sử dụng.

Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp bạn hiểu thêm về lợi ích của rau muống và biết cách khai thác tối đa những lợi ích này để tự tin hơn khi bổ sung các món ăn từ rau muống vào chế độ ăn của mình.

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