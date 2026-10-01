Ningning (aespa) khoe vẻ đẹp cuốn hút

Ningning (aespa) khoe vẻ đẹp quyến rũ trong loạt ảnh mới tại Miami, gây chú ý với phong cách thời trang sang trọng cùng thần thái cuốn hút. Hình ảnh của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Ngày 29/9, Ningning đăng tải nhiều hình ảnh trên Instagram kèm chú thích ngắn gọn. Trong loạt ảnh, nữ ca sĩ diện một thiết kế váy halter thanh lịch, khoe vẻ ngoài nữ tính khi dạo bước bên bờ biển Miami.

Ningning (aespa) khoe vẻ đẹp quyến rũ trong loạt ảnh tại Mỹ mới đây.

Thiết kế giúp Ningning tôn lên đường nét cơ thể, trong khi phần lưng được khoét sâu tạo điểm nhấn cho tổng thể. Nữ ca sĩ sở hữu làn da mịn màng cùng gương mặt được nhận xét có nét đẹp như búp bê, càng làm tăng vẻ sang trọng trong khung cảnh biển.

Ở một bức ảnh khác, Ningning ngồi bên bờ biển và hướng ánh mắt về phía ống kính. Khoảnh khắc này thu hút sự chú ý nhờ thần thái vừa kiêu kỳ vừa quyến rũ của nữ ca sĩ. Không cần tạo dáng quá cầu kỳ, Ningning vẫn nổi bật giữa khung cảnh biển xanh.

Với chiếc váy mang phong cách thanh lịch cùng khung cảnh Miami, Ningning được người hâm mộ ví von như “cô con gái út của một gia đình giàu có”. Nhiều khán giả cho rằng hình ảnh lần này mang đến một màu sắc khác cho nữ ca sĩ, đặc biệt phù hợp với vẻ đẹp trưởng thành và cuốn hút của cô.

Ningning được người hâm mộ ví von như “cô con gái út của một gia đình giàu có”.

Bên dưới bài đăng, người hâm mộ để lại nhiều bình luận như: “Đúng là tiểu thư nhà giàu bước ra từ phim”, “Ningning quá hợp với phong cách này”, “Nhan sắc như búp bê nhưng thần thái lại quá sang”, “Chiếc váy này sinh ra là dành cho Ningning”, “Miami đẹp nhưng Ningning còn nổi bật hơn”,...

Một số khán giả cũng đặc biệt chú ý đến khoảnh khắc Ningning khoe phần lưng trong thiết kế táo bạo. Nhiều ý kiến nhận xét nữ ca sĩ vẫn giữ được sự thanh lịch dù lựa chọn trang phục có đường cắt khá mạnh, đồng thời đánh giá cao thần thái tự tin của cô trước ống kính.