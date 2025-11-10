Ninh Bình: Công an đang xác minh clip người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu
GĐXH - Mạng xã hội đang lan truyền loạt clip và hình ảnh ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi “thân mật” với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc, được cho là xảy ra tại một trường THPT trên địa bàn xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.
Trưa ngày 10/11, thông tin với PV Gia đình và Xã hội, ông Vũ Văn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) cho biết, UBND xã đã nắm bắt được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông có loạt clip, hình ảnh "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc.
"UBND xã đã chỉ đạo Công an xã Hải Hậu xác minh thông tin. Hiện nay, Công an xã đã tập trung làm" - ông Kỳ thông tin. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về địa điểm xảy ra sự việc thì vị Chủ tịch xã chưa phản hồi.
Theo tìm hiểu của PV, tại địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cũ) có nhiều trường THPT như: Trường THPT A Hải Hậu; Trường THPT B Hải Hậu; Trường THPT C Hải Hậu; Trường THPT Thịnh Long; Trường THPT Tô Hiến Thành; Trường THPT An Phúc; Trường THPT Trần Quốc Tuấn; Trường THPT Vũ Văn Hiếu;...
Trong đó, trên địa bàn xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình có 2 trường là Trường THPT A Hải Hậu và Trường THPT Tô Hiến Thành. Trường THPT Tô Hiến Thành là trường tư thục.
Trước đó, tối ngày 9/11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh "thân mật" giữa một người đàn ông với nhiều phụ nữ, được cho xảy ra tại phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng trường của một trường THPT (đóng tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình).
Qua nhiều video cho thấy, có một người đàn ông hay có những hành động "thân mật" quá mức với nhiều người phụ nữ ở các thời điểm khác nhau...
1.000 suất quà đến người dân vùng lũ với mong ước sớm ổn định cuộc sốngThời sự - 46 phút trước
Với mong muốn chung tay giúp bà con Thái Nguyên ổn định cuộc sống sau khi bị ảnh hưởng bởi bão Matmo đổ bộ cách đây một tháng, ngày 9/11, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học Nghiên cứu nhân tài nhân lực Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình "Hướng về đồng bào vùng bão lũ".
Trường THPT Tô Hiến Thành ở Ninh Bình lên tiếng về clip thân mật gây xôn xaoThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Trường THPT Tô Hiến Thành, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình vừa báo cáo thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông có loạt clip, hình ảnh "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc.
Tin bão mới nhất: Bão số 14 giật cấp 16 vào Biển Đông, đất liền Việt Nam có bị ảnh hưởng?Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Theo tin bão mới nhất, bão số 14 giật cấp 16 đã đi vào Biển Đông. Bão chủ yếu gây gió mạnh, sóng lớn, mưa dông ở vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông. Sau đó bão sẽ hướng sang Đài Loan (Trung Quốc).
Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày nồm ẩm kéo dàiThời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, 2 ngày đầu tuần Hà Nội và miền Bắc tiếp tục có mưa, trời nồm ẩm. Từ ngày 12/11, nồm ẩm mới chấm dứt khi có gió Đông Bắc khô xua bớt mây ẩm, trời có nắng.
Vì sao nhiều đèn giao thông tại Hà Nội không hiển thị bộ đếm lùi?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội đang triển khai nâng cấp toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Trong thời gian triển khai nâng cấp, một số nút giao có thể tạm dừng hoạt động đèn đếm lùi để phục vụ kỹ thuật.
Tin sáng 8/11: Hé lộ tiền thưởng "khủng" vụ việc bán 140 vé số trúng giải mà mới có 1 người đến nhận; chồng bị bắt vì buôn bán hàng giả, ca sĩ Đoàn Di Băng có liên quan?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Chủ đại lý đăng thông báo lên mạng xã hội để những người mua vé số biết tin và đến nhận thưởng; Ông Nguyễn Quốc Vũ – Tổng giám đốc VB Group bị bắt với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả. Vợ ông, ca sĩ Đoàn Di Băng là người tham gia bán sản phẩm của công ty do chồng mình làm chủ, có liên quan không?
Cấm người có nồng độ cồn điều khiển phương tiện bay không người láiThời sự - 2 ngày trước
Người trực tiếp điều khiển phương tiện bay không người lái phải đủ 18 tuổi trở lên; trong máu, hơi thở không có nồng độ cồn, ma túy, chất gây ngủ...
Những hình ảnh khiến nhiều người ấm lòng sau đêm bão dữThời sự - 2 ngày trước
Sau bão số 13 (Kalmaegi), hình ảnh những người lính nhanh nhẹn, cần mẫn giúp dân dọn dẹp, dựng lại nhà cửa ở Quảng Ngãi và Gia Lai khiến nhiều người ấm lòng.
Nghệ An: Hủy nổ an toàn quả bom 250kg phát hiện dưới lòng sông Nậm MôThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vừa phối hợp các đơn vị liên quan trục vớt, vận chuyển và hủy nổ an toàn một quả bom nặng khoảng 250kg còn sót lại sau chiến tranh. Quả bom được người dân phát hiện dưới sông Nậm Mô, xã Tương Dương.
Đắk Lắk: 23 con trâu chết ngạt bên bờ suối do nước lên nhanh vì ảnh hưởng bão số 13Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - 23 con trâu của 7 hộ dân xã Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) bị ngạt nước do nước dâng nhanh vì ảnh hưởng của cơn bão số 13.
Trường THPT Tô Hiến Thành ở Ninh Bình lên tiếng về clip thân mật gây xôn xaoThời sự
GĐXH - Trường THPT Tô Hiến Thành, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình vừa báo cáo thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông có loạt clip, hình ảnh "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc.