Ninh Bình: Công an đang xác minh clip người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu

Trưa ngày 10/11, thông tin với PV Gia đình và Xã hội, ông Vũ Văn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) cho biết, UBND xã đã nắm bắt được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người đàn ông có loạt clip, hình ảnh "thân mật" với nhiều nữ giới trong phòng làm việc.

"UBND xã đã chỉ đạo Công an xã Hải Hậu xác minh thông tin. Hiện nay, Công an xã đã tập trung làm" - ông Kỳ thông tin. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về địa điểm xảy ra sự việc thì vị Chủ tịch xã chưa phản hồi.

Hình ảnh được cho là xảy ra ở một trường THPT tại xã Hải Hậu đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của PV, tại địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (cũ) có nhiều trường THPT như: Trường THPT A Hải Hậu; Trường THPT B Hải Hậu; Trường THPT C Hải Hậu; Trường THPT Thịnh Long; Trường THPT Tô Hiến Thành; Trường THPT An Phúc; Trường THPT Trần Quốc Tuấn; Trường THPT Vũ Văn Hiếu;...

Trong đó, trên địa bàn xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình có 2 trường là Trường THPT A Hải Hậu và Trường THPT Tô Hiến Thành. Trường THPT Tô Hiến Thành là trường tư thục.

Trước đó, tối ngày 9/11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh "thân mật" giữa một người đàn ông với nhiều phụ nữ, được cho xảy ra tại phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng trường của một trường THPT (đóng tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình).

Qua nhiều video cho thấy, có một người đàn ông hay có những hành động "thân mật" quá mức với nhiều người phụ nữ ở các thời điểm khác nhau...