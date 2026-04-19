Thái Nguyên: Bắt khẩn cấp đối tượng sinh năm 2007 tông xe khiến CSGT trọng thương
Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một thanh niên tại Thái Nguyên đã tăng ga đâm thẳng vào CSGT, khiến cán bộ này bị thương.
Ngày 19/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Đ.V.Q (sinh năm 2007) về hành vi chống người thi hành công vụ . Trước đó, đối tượng này đã tăng ga, đâm thẳng vào tổ công tác khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra tốc độ.
Cụ thể, vào 10h34' ngày 18/4, Tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tốc độ trên tuyến đường Việt Bắc (thuộc phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện xe mô tô BKS 20AA-320.xx vi phạm chạy quá tốc độ quy định.
Dù cảnh sát đã ra hiệu lệnh dừng xe, Đ.V.Q không những không chấp hành mà còn tăng ga, lạng lách và đâm trực diện vào một cán bộ CSGT đứng phía trước nhằm mục đích bỏ chạy. Cú đâm mạnh khiến vị cán bộ ngã xuống đường bị thương, đối tượng Đ.V.Q cùng phương tiện cũng bị trượt ngã ngay sau đó.
Trước hành vi vi phạm rõ ràng, Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng, đưa cán bộ bị thương đi cấp cứu. Đồng thời, phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an phường Tích Lương xác định người vi phạm là Đ.V.Q (sinh năm 2007, trú tại Cầu Cong, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên).
Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Đ.V.Q, thu giữ tang vật, phương tiện liên quan và đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
