Ẩn mình trên mạng xã hội, đường dây buôn động vật quý hiếm vẫn "sa lưới"
Lợi dụng mạng xã hội để móc nối, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển động vật nguy cấp quy mô lớn, các đối tượng đưa hàng từ phía Nam ra Bắc tiêu thụ. Lực lượng công an Nghệ An phối hợp nhiều đơn vị đã triệt phá, bắt giữ, thu giữ tang vật đặc biệt lớn.
Ngày 19/4, Công an xã Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an) triệt xóa một đường dây mua bán, vận chuyển động vật nguy cấp , quý hiếm với quy mô lớn, hoạt động tinh vi, có yếu tố công nghệ cao.
Theo cơ quan chức năng, từ đầu tháng 2/2026, qua công tác nắm địa bàn và theo dõi các hội nhóm, tài khoản trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram…, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng lợi dụng không gian mạng để rao bán, trao đổi động vật hoang dã và các sản phẩm liên quan. Các giao dịch được thực hiện kín kẽ, phân tán, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.
Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Chương (SN 1992, trú phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình) là đối tượng cầm đầu đường dây. Nhóm này tổ chức thu gom động vật hoang dã từ các tỉnh phía Nam, sau đó vận chuyển ra khu vực biên giới phía Bắc để tiêu thụ.
Theo kế hoạch, ngày 21/3, Chương sử dụng xe khách BKS 29E-355.85 di chuyển vào Đồng Nai thu gom "hàng", rồi vận chuyển ra Bắc. Toàn bộ hành trình di chuyển của đối tượng được lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ.
Đến khoảng 7h ngày 22/3, tại nút giao cao tốc CT01, khu vực trạm thu phí Km430+500 cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (thuộc xã Minh Châu, Nghệ An), lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra, bắt giữ Nguyễn Văn Chương cùng lái xe Bùi Khắc Thơ (SN 1980, trú tỉnh Thanh Hóa).
Kiểm tra phương tiện, cơ quan chức năng phát hiện 40 lồng nhựa chứa số lượng lớn động vật hoang dã gồm: 14 cá thể chim hồng hoàng, 16 cá thể rái cá (thuộc nhóm IB) và 181 cá thể khỉ (thuộc nhóm IIB), đều là các loài nằm trong danh mục cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chương về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".
Vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan và đường đi của số động vật hoang dã trong đường dây này.
Từ ngày 15/5 tới, sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị phạt đến 5 triệu đồngXã hội - 6 giờ trước
Theo Nghị định 90 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế , người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt tiền tới 5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy tang vật.
Hưng Yên: Nổ súng sau va chạm giao thông, người đàn ông nước ngoài bị bắt giữPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm giao thông tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (tỉnh Hưng Yên), một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đã manh động rút súng bắn một phát đạn rồi bỏ trốn.
Ninh Bình: Đối tượng hung hãn dùng hai dao tấn công, một trưởng thôn tử vong tại chỗPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Ngày 19/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Liêm Hà. Trong quá trình chính quyền cơ sở đến giải quyết mâu thuẫn liên quan việc xả nước thải, một đối tượng đã dùng dao quắm tấn công khiến trưởng thôn tử vong, một người khác bị thương.
Kẻ hành hung phụ nữ đâm tử vong trưởng thônXã hội - 7 giờ trước
Quá trình mời Bình về làm việc, tổ phó tổ an ninh cơ sở và trưởng thôn bị đối tượng đâm khiến 1 người tử vong, 1 người trọng thương.
Cách giúp sĩ tử bứt phá điểm số và bảo đảm sức khỏe trước kỳ thiXã hội - 7 giờ trước
Trước ngưỡng cửa các kỳ thi quan trọng, áp lực điểm số thường khiến sĩ tử dễ rơi vào trạng thái quá tải. Để tối ưu hóa kết quả mà không gây kiệt sức, học sinh cần một lộ trình ôn tập khoa học cùng phương pháp quản trị tinh thần bền bỉ.
Cảnh báo mưa dông, lốc sét nhiều khu vực chiều tối và đêm nayXã hội - 8 giờ trước
Dự báo đêm 19/4 và ngày 20/4, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Tây Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tuyên Quang: Khởi tố 2 đối tượng làm giả đăng ký xe, bán biển số 'đẹp' lừa người dânPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Hai đối tượng ở xã Bắc Quang (Tuyên Quang) bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi đặt làm giấy đăng ký xe mô tô và biển số “đẹp” giả trên mạng rồi bán lại cho người dân nhằm hưởng tiền chênh lệch, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Từ nay đến 15/5, kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm tại 126 xã, phườngThời sự - 9 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì An toàn thực phẩm. Theo kế hoạch, từ ngày 16/4 đến hết ngày 15/5/2026, các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại 126 xã, phường trên địa bàn.
Kiểm tra cửa hàng kinh doanh, bất ngờ phát hiện thịt trâu ôi thiu trong tủ lạnhXã hội - 9 giờ trước
GĐXH - Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trong tủ bảo quản tại nơi bán hàng của hộ kinh doanh đang chứa đựng 42kg thịt trâu chưa qua chế biến đang ôi thiu, biến đổi màu sắc, không đảm bảo an toàn thực phẩm.
Trời sinh 5 con giáp lương thiện, không tranh giành vẫn giàu sangĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Có những con giáp sinh ra đã mang trong mình tính cách điềm đạm, sống biết trước sau và không bao giờ vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại người khác.
Sinh vào ngày Âm lịch này, sau 40 tuổi tiền bạc “tự tìm đến”, càng chăm chỉ càng giàuĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, một số người sinh vào các ngày Âm lịch này tuy tuổi trẻ gặp nhiều thử thách. Nếu duy trì sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến, họ có thể thăng hoa rõ rệt sau tuổi 40.