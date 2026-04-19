Ẩn mình trên mạng xã hội, đường dây buôn động vật quý hiếm vẫn "sa lưới"

Ngày 19/4, Công an xã Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an) triệt xóa một đường dây mua bán, vận chuyển động vật nguy cấp , quý hiếm với quy mô lớn, hoạt động tinh vi, có yếu tố công nghệ cao.

Cơ quan chức năng kiểm tra số động vật quý hiếm thu giữ.

Theo cơ quan chức năng, từ đầu tháng 2/2026, qua công tác nắm địa bàn và theo dõi các hội nhóm, tài khoản trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram…, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng lợi dụng không gian mạng để rao bán, trao đổi động vật hoang dã và các sản phẩm liên quan. Các giao dịch được thực hiện kín kẽ, phân tán, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Đối tượng Nguyễn Văn Chương.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Chương (SN 1992, trú phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình) là đối tượng cầm đầu đường dây. Nhóm này tổ chức thu gom động vật hoang dã từ các tỉnh phía Nam, sau đó vận chuyển ra khu vực biên giới phía Bắc để tiêu thụ.

Theo kế hoạch, ngày 21/3, Chương sử dụng xe khách BKS 29E-355.85 di chuyển vào Đồng Nai thu gom "hàng", rồi vận chuyển ra Bắc. Toàn bộ hành trình di chuyển của đối tượng được lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ.

Đến khoảng 7h ngày 22/3, tại nút giao cao tốc CT01, khu vực trạm thu phí Km430+500 cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (thuộc xã Minh Châu, Nghệ An), lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra, bắt giữ Nguyễn Văn Chương cùng lái xe Bùi Khắc Thơ (SN 1980, trú tỉnh Thanh Hóa).

Kiểm tra phương tiện, cơ quan chức năng phát hiện 40 lồng nhựa chứa số lượng lớn động vật hoang dã gồm: 14 cá thể chim hồng hoàng, 16 cá thể rái cá (thuộc nhóm IB) và 181 cá thể khỉ (thuộc nhóm IIB), đều là các loài nằm trong danh mục cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chương về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".

Vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan và đường đi của số động vật hoang dã trong đường dây này.