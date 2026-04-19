Từ đơn tố giác, công an triệt phá nhóm ghi lô, đề
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện, xử lý nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền lớn.
Trước đó, vào ngày 7/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm đối với Nguyễn Đức Phúc (sinh năm 1985, trú tại xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ) có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô , số đề với nhiều đối tượng.
Sau khi nhận đơn, Phòng PC02 Công an Phú Thọ đã phối hợp với Công an xã Hội Thịnh tiến hành triệu tập Nguyễn Đức Phúc đến làm việc.
Qua đấu tranh, đối tượng đã giao nộp 1 điện thoại di động sử dụng để nhận, trao đổi số lô, số đề với Phạm Văn Hà (sinh năm 1985, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Thị Bích Đào (sinh năm 1972, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ).
Bước đầu, công an xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc khoảng 111 triệu đồng.
Cơ quan điều tra đã triệu tập Phạm Văn Hà và Nguyễn Thị Bích Đào đến làm việc. Các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc với Nguyễn Đức Phúc.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nêu trên, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Đức Phúc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Hà và Nguyễn Thị Bích Đào để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
