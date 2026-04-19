Tuyên Quang: Khởi tố 2 đối tượng làm giả đăng ký xe, bán biển số 'đẹp' lừa người dân
GĐXH - Hai đối tượng ở xã Bắc Quang (Tuyên Quang) bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi đặt làm giấy đăng ký xe mô tô và biển số “đẹp” giả trên mạng rồi bán lại cho người dân nhằm hưởng tiền chênh lệch, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 19/4, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Công an xã Bắc Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng Sằm Văn Học (SN 1981) và Sằm Văn Sy (SN 1988), cùng trú tại thôn Minh Lập, xã Bắc Quang về các tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, Công an xã Bắc Quang tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của công dân, phát hiện Sằm Văn Sy có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, Công an xã Bắc Quang xác định Sằm Văn Học và Sằm Văn Sy đã đặt làm trên mạng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy cùng biển số “đẹp” giả, sau đó bán cho người dân để hưởng lợi số tiền chênh lệch.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của hai đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan công an, vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với những trường hợp xem nhẹ quy định pháp luật; đồng thời đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, thận trọng trong giao dịch, quản lý giấy tờ, tài sản, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
