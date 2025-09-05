Khai giảng ở Thái Nguyên: Niềm vui đến trường sau những nhọc nhằn đường xa

Trong làn sương sớm bảng lảng trên những triền núi Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên, tiếng gà cất vang hồi gáy thứ hai cũng là lúc nhiều gia đình đồng bào Dao đã tất bật chuẩn bị cho con em mình tới trường. Với họ, ngày khai giảng không chỉ là ngày hội lớn của thầy và trò mà còn là hành trình đầy gian khó, khi có phụ huynh phải dậy từ 4 giờ sáng, vượt hơn chục cây số đường núi để đưa con về trường chính dự lễ.

Xã Tân Kỳ là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào Dao, với 6 thôn thì cả 6 đều thuộc diện đặc biệt khó khăn, vì vậy xã vẫn nằm trong danh mục xã 135. Trường Tiểu học và THCS Tân Sơn, ngôi trường chung của xã có đến hai điểm trường: Bản Lù và Nặm Dất, cách trường chính từ 12 đến 15km.

Ngày tựu trường, chị Trần Thị Lệ, thôn Nặm Dất, cho biết, gia đình có hai con đều học bậc tiểu học. Vì đường xa, sáng nay, vợ chồng chị phải dậy từ 4h30 lo cơm nước rồi chở các con đi.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Tân Sơn rạng rỡ trong ngày tựu trường.

"Bình thường học ở điểm trường thì cũng gần nhà thôi, nhưng khai giảng thì phải đưa về trường chính. Không đủ xe, tôi phải chở từng đứa một, mất gần 2 tiếng đồng hồ mới đưa được cả hai con đến trường", chị Lệ chia sẻ.

Cũng giống chị Lệ, chị Triệu Thị Pham ở thôn Bản Lù hôm nay dậy từ 4 giờ sáng, vượt quãng đường 15km mịt mùng sương sớm để đưa con gái là cháu Triệu Thị Hồng Gấm đi dự lễ khai giảng.

Chị Pham cho hay: "Ngày thường, gia đình phải cắt cử một người chuyên đưa đón cháu. Buổi sáng đưa, trưa lại đón, đầu giờ chiều tiếp tục đưa con đi học rồi đợi đón về. Nhà xa, điều kiện khó khăn, trường lại chưa thể tổ chức bán trú nên phụ huynh đành vất vả thôi".

Chị Trần Thị Lệ, phụ huynh học sinh thôn Nặm Dất và chị Triệu Thị Pham, thôn Bản Lù chia sẻ về việc đưa con đến dự khai giảng.

Ngay sáng nay đúng 7h30, sân trường rộn ràng cờ hoa. Niềm vui gặp lại thầy cô, bạn bè sau 3 tháng hè hiện rõ trên khuôn mặt rạng rỡ của từng em nhỏ. Cô Đinh Thị Thu Hương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Tân Sơn, thông tin, năm học này toàn trường có 220 học sinh, trong đó bậc THCS có 60 em. Hầu hết học sinh đều có hoàn cảnh khó khăn nên việc tổ chức bữa ăn bán trú gần như không thể vì rất khó xã hội hóa. Tuy nhiên, nhờ sự tuyên truyền, vận động của thầy cô, 5 năm trở lại đây, tỷ lệ học sinh bỏ học bằng 0, việc dạy và học luôn được duy trì ổn định.

Cùng chung cảm xúc ấy, cô Nguyễn Ngọc Lượng - Hiệu trường Trường Mầm non Đôn Phong, xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên tâm sự: "Trường mầm non Đôn Phong (ngày xưa là xã Đôn Phong, nay là Phong Quang) có 135 em học sinh và 1 điểm trường chính và 3 phân trường. Điều khó khăn nhất ở vùng cao không chỉ là đường sá xa xôi, mà còn là làm sao giữ được trẻ đến lớp đều đặn. Nhiều khi trời mưa kéo dài, các em phải nghỉ học vài ngày. Nhưng chúng tôi tin rằng chỉ cần gieo cho trẻ tình yêu với trường lớp, các em sẽ không bỏ học, mà còn trở thành động lực cho gia đình cố gắng hơn".

Trường mầm non Đôn Phong, xã Phong Quang, tỉnh Thái Nguyên chào mừng năm học mới.

Tương tự, cô Dương Thị Thu Phương - giáo viên Trường mầm non Đôn Phong bay tỏ: "Chúng tôi đi dạy không chỉ để "giữ trẻ" mà còn để gieo những con chữ đầu tiên, dạy các cháu biết chào hỏi, biết cầm bút, biết yêu thương nhau. Đường xa, lớp nghèo, nhưng tình cảm của các cháu là động lực để chúng tôi gắn bó với nghề, với bản làng này".

Còn cô Triệu Thị Oanh, giáo viên một điểm trường, Trường mầm non Đôn Phong nghẹn ngào: "Ngày đầu đặt chân đến điểm trường, tôi từng lo lắng không biết có trụ nổi với cảnh núi rừng xa xôi. Nhưng khi nghe tiếng trẻ ríu rít gọi "cô ơi", tôi thấy lòng mình ấm lại. Với tôi, đây không chỉ là nơi dạy chữ mà còn là nơi gieo yêu thương. Niềm vui ấy đơn giản thôi nhưng là động lực để chúng tôi kiên trì đứng lớp, dù vất vả đến đâu".

Theo ghi nhận của PV, trong ngày khai giảng, nhiều phần quà từ các cấp chính quyền, đoàn thể cũng đã được trao cho học sinh, tiếp thêm niềm tin và động lực cho các em bước vào năm học mới. Những tiếng trống trường vang lên không chỉ mở đầu một năm học, mà còn thắp sáng niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho con em đồng bào vùng khó.







