Hé lộ danh tính nam sinh đại diện 26 triệu học sinh phát biểu tại lễ khai giảng đặc biệt

Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 gắn với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đây cũng là lần đầu tiên, 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước cùng tham dự lễ khai giảng đặc biệt, được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia tới các cơ sở giáo dục của cả nước.

Đại diện cho 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước, Kiều Tuấn Định (sinh viên khóa 67 ngành Hệ thống nhúng và IoT, Đại học Bách Khoa Hà Nội) vinh dự được phát biểu tại lễ khai giảng năm nay.

Chia sẻ trên VietnamNet, Kiều Tuấn Định cho hay rất xúc động và tự hào khi được trao cơ hội này. "Trước khi phát biểu, em hơi run, lo lắng sẽ làm không tốt. Khi phát biểu xong, em nhẹ nhõm hơn vì biết mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ", Định nói.

Theo nam sinh, bản thân thấu hiểu sâu sắc, để có ngày hôm nay, bao thế hệ đã phải tận tuỵ lao động, chiến đấu và hy sinh. Vì thế, Định hiểu rõ sứ mệnh lớn lao của thế hệ học sinh, sinh viên và nhận thấy rằng tương lai của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Kiều Tuấn Định, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: MOET

Trong bài phát biểu của mình, Kiều Tuấn Định nhắc đến công nghệ số, AI... chính là nền tảng của thế giới hiện tại và tương lai. "Em thấy rằng việc mình học tập rèn luyện thật tốt kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết các bài toán về công nghệ không chỉ là yêu cầu đối với các sinh viên theo học ngành công nghệ kỹ thuật để ra trường làm việc, mà còn là yêu cầu và mệnh lệnh từ trái tim mỗi người trẻ tuổi Việt Nam", Định chia sẻ.

Định cho biết bản thân mong muốn khởi nghiệp, phát triển một doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

"Chúng em mong muốn thật giàu có, giàu để bản thân sống tốt, để có thể chăm sóc được bố mẹ lúc già, giàu để em có nhiều tiền để có thể giúp đỡ đồng bào của mình khi khó khăn.

Em cũng muốn đem lại nhiều việc làm và thu nhập cao cho người khác và muốn khẳng định trí tuệ và bản lĩnh của người Việt Nam không chỉ tỏa sáng thời chiến tranh, thời thoát nghèo, mà còn tỏa sáng cả thời đại kinh doanh, làm công nghệ và kỹ thuật cao phục vụ cuộc sống con người", Định nói.

Được biết, Kiều Tuấn Định quê ở Thái Nguyên, từng đoạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý. Đến khi lên đại học, nam sinh liên tục đoạt học bổng của Đại học Bách khoa Hà Nội các năm 2023, 2024; giải nhất cuộc thi Denso Factory Hacks 2023, cùng nhiều giấy khen khi hoạt động Đoàn - Hội của trường.

Kết quả học tập của Định đang ở mức 3.4 đến 3.7/4.0.

"Trước mỗi buổi học phải tìm hiểu trước nội dung kiến thức thầy cô sẽ giảng, nắm chắc kiến thức trên lớp, để khi về nhà không phải ôn tập lại quá nhiều mà vẫn hiểu sâu về bản chất, nội dung kiến thức", Định chia sẻ bí quyết học tập trên TTO.

Chia sẻ về việc lựa chọn ngành hệ thống nhúng và IoT của Đại học Bách khoa, Định cho biết sở dĩ bản thân chọn ngành này vì đã tìm hiểu trước và nhận thấy Việt Nam có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhóm ngành công nghệ là tương lai, đặc biệt là AI, vi mạch bán dẫn.

Từ năm nhất, Định đã vào phòng Lab, tham gia các dự án thực tế để trau dồi kỹ năng, ứng dụng thực tế từ kiến thức trên giảng đường tới công việc thực với doanh nghiệp.

