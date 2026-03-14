Ninh Bình: Không khí bầu cử lan tỏa đến từng khu dân cư

Hướng tới Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, trên địa bàn các xã của tỉnh Ninh Bình đang diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền sôi nổi, tạo nên không khí chính trị phấn khởi, lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân. Công tác tuyên truyền được cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại này.

Ghi nhận của phóng viên ngày 14/3 tại xã Phong Doanh, xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình), trên nhiều tuyến đường chính và khu dân cư, hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trước mỗi ngôi nhà, cơ quan, trường học và doanh nghiệp đã trở nên quen thuộc. Các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đồng loạt treo cờ Tổ quốc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và sự hưởng ứng tích cực đối với Ngày hội bầu cử của toàn dân.

Lãnh đạo xã Phong Doanh kiểm tra các điểm bỏ phiếu.

Không chỉ dừng lại ở việc treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, nhiều cơ quan, đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền thông qua bảng tin, hệ thống loa truyền thanh và các buổi sinh hoạt tập thể, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử.

Tại xã Phong Doanh, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất. Toàn xã có 22 khu vực bỏ phiếu và đến thời điểm này, mọi điều kiện phục vụ bầu cử đều đã sẵn sàng; lực lượng an ninh, cán bộ được phân công túc trực, đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra của Thường trực Đảng ủy xã Phong Doanh đã tổ chức kiểm tra thực tế, tặng quà, động viên các tổ bầu cử tại 22 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Tại các điểm bỏ phiếu, đoàn công tác trực tiếp kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử; phương án bố trí khu vực bỏ phiếu; vị trí đặt hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ; khu vực bàn hướng dẫn cử tri và bàn viết phiếu có vách ngăn bảo đảm tính kín đáo theo quy định.

Theo UBND xã Phong Doanh, toàn xã hiện có 26.308 cử tri.

Cùng với đó, công tác trang trí khánh tiết tại các điểm bỏ phiếu như pano, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn tuyên truyền cũng được rà soát nhằm tạo không khí trang trọng, phấn khởi trước ngày hội lớn của toàn dân.

Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bầu cử như bàn ghế, ánh sáng, hệ thống loa truyền thanh, tài liệu phục vụ tổ bầu cử cũng được kiểm tra kỹ lưỡng. Đoàn công tác đồng thời nghe báo cáo phương án tổ chức trong ngày bầu cử, việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tổ bầu cử nhằm bảo đảm các khâu được triển khai đồng bộ, đúng quy trình.

Ông Hoàng Anh Đức, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử xã Phong Doanh cho biết:“Bầu cử là sự kiện chính trị trọng đại. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền và từng thành viên Ban chỉ đạo phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Việc kiểm tra không chỉ để nắm bắt tình hình mà còn nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm”.

Trong khi đó, tại xã Ý Yên, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử cũng đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đến nay các khâu chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất.

Công tác tuyên truyền được xã xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri. Trên các tuyến đường, khu dân cư, băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc được treo trang trọng, tạo nên không khí rộn ràng, phấn khởi. Hệ thống loa truyền thanh thường xuyên phát các nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri cũng như tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân… cũng tích cực tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt, họp dân, góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử.

Đến nay, 49/49 thôn trên địa bàn xã Ý Yên đã treo cờ tại nhà văn hóa, các trục đường chính và vận động người dân treo cờ tại hộ gia đình.

Theo UBND xã Ý Yên, toàn xã được chia thành 8 đơn vị bầu cử (tương ứng 8 Ban bầu cử) và 31 khu vực bỏ phiếu với 31 tổ bầu cử. Số lượng đại biểu được bầu gồm 2 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 25 đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2026–2031. Đến ngày 31/1/2026, tổng số cử tri trên địa bàn là 38.813 người.

Có thể thấy, từ xã Phong Doanh đến xã Ý Yên, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao.

Sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo cử tri đã tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày hội lớn của toàn dân. Không chỉ riêng hai địa phương này, trên khắp các xã, phường của tỉnh Ninh Bình, công tác chuẩn bị bầu cử đang được hoàn tất, sẵn sàng để Ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân.





