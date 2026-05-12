Tử vi tiết lộ 4 giờ sinh Âm lịch của người dễ thành công nhờ chăm chỉ
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các giờ sinh Âm lịch dưới đây có thể trải qua không ít thử thách lúc trẻ nhưng càng về sau càng tích lũy được tài lộc.
Người sinh giờ Tuất Âm lịch (19h00 - 21h00): Chăm chỉ bền bỉ, tài lộc ngày càng dày
Người sinh vào giờ Tuất Âm lịch thường sống chân thành, điềm đạm và biết đối nhân xử thế.
Nhờ tính cách khiêm tốn, họ dễ tạo dựng được các mối quan hệ tốt đẹp, đi đâu cũng gặp quý nhân giúp đỡ.
Trong công việc, họ là kiểu người không ngại khó, luôn âm thầm nỗ lực và giữ tinh thần trách nhiệm cao.
Chính sự chăm chỉ ấy giúp con đường sự nghiệp của họ ngày càng ổn định, tài vận cũng theo đó mà khởi sắc mạnh mẽ.
Đa số người sinh giờ này càng trưởng thành càng dễ tích lũy của cải, cuộc sống sung túc hơn trước.
Dù từng trải qua khó khăn, họ vẫn có thể vươn lên bằng chính năng lực của mình và dần tận hưởng cuộc sống đủ đầy.
Người sinh giờ Thân Âm lịch (15h00 - 17h00): Dám nghĩ dám làm
Theo tử vi, người sinh giờ Thân Âm lịch thường có đầu óc nhanh nhạy, yêu thích thử thách và không muốn sống an phận.
Họ luôn chủ động tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống và thường là người đi trước đón đầu xu hướng.
Nhờ tư duy linh hoạt cùng tinh thần dám mạo hiểm, họ dễ tạo dựng tài sản từ khá sớm. Dù làm trong môi trường nào, họ cũng biết cách phát hiện cơ hội kiếm tiền và tận dụng tối đa lợi thế của bản thân.
Đằng sau cuộc sống giàu sang của người sinh giờ này là rất nhiều nỗ lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ.
Càng chăm chỉ, họ càng dễ gặp vận may, công sức bỏ ra thường được đền đáp xứng đáng bằng tiền bạc và địa vị.
Người sinh giờ Ngọ Âm lịch (11h00 - 13h00): Nhiều nghị lực, càng về sau càng phát tài
Những người sinh vào giờ Ngọ Âm lịch thường có nguồn năng lượng tích cực, sống nhiệt huyết và không dễ đầu hàng trước áp lực. Họ luôn cố gắng cải thiện cuộc sống bằng chính đôi tay của mình.
Sau khi lập gia đình, người sinh giờ này càng có động lực phấn đấu mạnh mẽ hơn.
Họ không chỉ biết kiếm tiền mà còn có khả năng dẫn dắt gia đình vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định và sung túc.
Dù đôi lúc gặp trở ngại, họ vẫn nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết phù hợp.
Nhờ vậy, vận trình cuộc đời thường xuất hiện nhiều bước ngoặt tích cực, giúp tài chính ngày càng khởi sắc, hậu vận an nhàn ít phải lo nghĩ chuyện tiền bạc.
Người sinh giờ Dần Âm lịch (3h00 - 5h00): Có chí lớn, hậu vận giàu sang đáng ngưỡng mộ
Người sinh giờ Dần Âm lịch thường là mẫu người sống có mục tiêu rõ ràng, nhiều tham vọng và luôn muốn khẳng định bản thân.
Họ sở hữu tinh thần cầu tiến mạnh mẽ nên dễ đạt được thành tựu trong công việc.
Không chỉ chăm chỉ, họ còn có năng lực nổi bật và biết cách thể hiện khả năng đúng lúc. Vì vậy, người sinh giờ này thường nhận được sự công nhận từ đồng nghiệp, cấp trên và có cơ hội xây dựng danh tiếng riêng.
Tuổi trẻ của họ có thể khá vất vả nhưng càng về trung niên và hậu vận càng dễ giàu có, vừa có tiền bạc vừa có vị thế trong xã hội.
Nếu kiên trì theo đuổi mục tiêu và không ngừng hoàn thiện bản thân, họ rất dễ gặp vận may lớn giúp cuộc sống bước sang trang mới.
Cuộc sống vốn không có thành công nào tự nhiên xuất hiện. Những người sinh vào các giờ sinh Âm lịch trên thường sở hữu điểm chung là sự chăm chỉ, bền bỉ và tinh thần không ngại khó khăn. Khi cơ hội đến, họ biết nắm bắt và dốc hết sức mình nên càng về sau càng dễ gặt hái thành quả xứng đáng.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
