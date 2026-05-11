Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Đất dự án Trung tâm thương mại Đền Lừ 'đắp chiếu' 17 năm, bị biến thành bãi xe khổng lồ

Thứ hai, 15:47 11/05/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dù sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm phường Tương Mai (TP Hà Nội), khu đất gần 5.500 m² quy hoạch xây dựng Trung tâm Thương mại Đền Lừ suốt 17 năm qua vẫn chỉ là một bãi trông giữ xe khổng lồ. Sự lãng phí tài nguyên đất đai đi kèm tình trạng nhếch nhác, ô nhiễm môi trường... khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Hà Nội: Đất dự án Đền Lừ biến thành bãi xe sau 17 năm bỏ hoang - Ảnh 1.

Dự án Trung tâm thương mại Đền Lừ nằm tại phường Tương Mai, Hà Nội, có tổng diện tích khoảng 5.448 m². Nằm ngay trên trục đường nội bộ rộng rãi, kết nối thẳng ra đường Tân Mai (Vành đai 2.5) và đường Kim Đồng.

Hà Nội: Đất dự án Đền Lừ biến thành bãi xe sau 17 năm bỏ hoang - Ảnh 2.

Với vị trí đắc địa, giao thông kết nối thuận lợi và nằm giữa "rốn" dân cư, khu đất này từng được kỳ vọng sẽ trở thành một tổ hợp TTTM hỗn hợp cao 13 tầng và 1 tầng hầm, phục vụ nhu cầu mua sắm, văn phòng, vui chơi giải trí cho hàng vạn người dân xung quanh. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với quy hoạch đẹp đẽ trên giấy, thực tế hiện nay lại là một bãi trông giữ xe khổng lồ và nhếch nhác.

Hà Nội: Đất dự án Đền Lừ biến thành bãi xe sau 17 năm bỏ hoang - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội vào ngày 11/5, sau 17 năm được bàn giao đất, khu đất dự án vẫn quây tôn kín mít, chưa có hoạt động xây dựng nào được triển khai. Bên ngoài các cổng vào đã hoen rỉ, bảng thông tin dự án cũng đã bạc màu.

Hà Nội: Đất dự án Đền Lừ biến thành bãi xe sau 17 năm bỏ hoang - Ảnh 4.

Phía bên trong khu đất, các công trình khung sắt, lợp mái tôn xanh đã được dựng lên để làm chỗ đỗ xe. Hàng trăm chiếc xe ô tô con, xe du lịch... được xếp thành hàng. Mặt đất được rải đá dăm cấp phối tạm bợ, cỏ dại mọc xen kẽ giữa các lối đi.

Hà Nội: Đất dự án Đền Lừ biến thành bãi xe sau 17 năm bỏ hoang - Ảnh 5.

Theo tìm hiểu, tình trạng "xẻ thịt" đất dự án để làm bãi trông giữ xe tại đây đã kéo dài nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được các cơ quan chức năng xử lý. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn PCCC, an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Hà Nội: Đất dự án Đền Lừ biến thành bãi xe sau 17 năm bỏ hoang - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, khu vực vỉa hè xung quanh khu đất dự án đã biến thành những "bãi rác lộ thiên". Đất cát ngổn ngang, túi nilon, rác thải sinh hoạt được vứt bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị.

Hà Nội: Đất dự án Đền Lừ biến thành bãi xe sau 17 năm bỏ hoang - Ảnh 7.

Theo tìm hiểu, Dự án Trung tâm thương mại Đền Lừ được UBND TP. Hà Nội giao đất theo Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 22/02/2009 và điều chỉnh tại Quyết định 1724/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND TP. Hà Nội với tổng mức đầu tư khoảng 120 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam (Constrexim) làm chủ đầu tư.

Hà Nội: Đất dự án Đền Lừ biến thành bãi xe sau 17 năm bỏ hoang - Ảnh 8.

Dù dự án đã "đắp chiếu" gần 2 thập kỷ, chủ đầu tư vẫn tích cực thực hiện các thủ tục điều chỉnh trên giấy, trong khi thực địa hoàn toàn biến tướng. Điều này khiến dư luận không khỏi bức xúc vì sao một dự án chậm triển khai, đất đai bị sử dụng sai mục đích nghiêm trọng nhưng vẫn liên tục được cơ quan chức năng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch? Phải chăng đây là chiêu bài "gia hạn" tinh vi để giữ đất của chủ đầu tư?

Hà Nội: Đất dự án Đền Lừ biến thành bãi xe sau 17 năm bỏ hoang - Ảnh 9.

Tháng 4/2026, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Thông báo số 396/TB-UBND. Theo thông báo này, dự án TTTM Đền Lừ đã chính thức bị xếp vào danh sách 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thủ đô cần phải thực hiện rà soát, kiểm tra và xử lý dứt điểm (bao gồm cả phương án thu hồi đất nếu chủ đầu tư không đủ năng lực triển khai).

Hà Nội: Đất dự án Đền Lừ biến thành bãi xe sau 17 năm bỏ hoang - Ảnh 10.

Thiết nghĩ, nếu chủ đầu tư Constrexim không đủ năng lực triển khai, cơ quan chức năng cần thực hiện biện pháp mạnh tay nhất là thu hồi đất, chuyển đổi công năng sang xây dựng các công trình công cộng như công viên, sân chơi hoặc trường học để phục vụ cộng đồng, thay vì để mặc cho đất vàng bị "xẻ thịt" sử dụng sai mục đích như hiện nay.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội tại Thông báo số 360-TB/TU ngày 10-4-2026; Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 29-3-2026 của UBND thành phố về tổ chức thực hiện các giải pháp xử lý dứt điểm các dự án, công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội; xét đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 268/TTr-SNNMT ngày 10-4-2026, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương báo cáo bằng văn bản về việc triển khai thực hiện dự án theo đề cương, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30-4-2026.

Nội dung đề cương các nhà đầu tư phải báo cáo gồm: Tình hình triển khai thực tế của dự án đến thời điểm báo cáo (tiến độ đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, thực hiện nghĩa vụ tài chính…); các thủ tục pháp lý đã thực hiện và còn tồn tại; khó khăn, vướng mắc (phân định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan); đánh giá năng lực thực hiện dự án của nhà đầu tư (năng lực tài chính, khả năng huy động vốn, tổ chức thực hiện…); làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư đối với việc chậm triển khai; đề xuất phương án xử lý và cam kết tiến độ cụ thể với mốc thời gian rõ ràng, khả thi.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước UBND thành phố về tính trung thực, chính xác của nội dung báo cáo.

Sau ngày 30-4-2026, các nhà đầu tư không gửi báo cáo, hoặc gửi không đúng thời hạn, hoặc báo cáo không đáp ứng yêu cầu, không thể hiện rõ năng lực và cam kết thực hiện, UBND thành phố sẽ áp dụng biện pháp thu hồi, dừng thực hiện dự án.

Ngoài ra, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan gửi thông báo đến từng nhà đầu tư trước ngày 19-4-2026, đồng thời theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư gửi báo cáo bảo đảm thời hạn và yêu cầu.

Hà Nội: Đất dự án Trung tâm thương mại Đền Lừ 'đắp chiếu' 17 năm, bị biến thành bãi xe khổng lồ

Hà Nội: Đất dự án Trung tâm thương mại Đền Lừ 'đắp chiếu' 17 năm, bị biến thành bãi xe khổng lồ.

Hà Nội: Đất dự án Đền Lừ biến thành bãi xe sau 17 năm bỏ hoang - Ảnh 11.Hà Nội: Tổ hợp sân pickleball trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa đã được tháo dỡ

GĐXH - Theo ghi nhận, toàn bộ công trình xây dựng trái phép làm cụm sân Pickleball tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa – Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) đã chính thức được tháo dỡ. Tuy nhiên, khu vực xung quanh vẫn đang đối mặt với tình trạng "chợ tạm" lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị.




Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Tổ hợp sân pickleball trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa đã được tháo dỡ

Hà Nội: Tổ hợp sân pickleball trái phép trên 'đất vàng' Yên Hòa đã được tháo dỡ

Hà Nội: Sau hơn 1 tháng ra 'tối hậu thư', loạt công trình vi phạm tại 'đất vàng Yên Hòa vẫn 'trơ gan'

Hà Nội: Sau hơn 1 tháng ra 'tối hậu thư', loạt công trình vi phạm tại 'đất vàng Yên Hòa vẫn 'trơ gan'

Hà Nội: Hơn một thập kỷ 'đắp chiếu', đất vàng quy hoạch công viên thành bãi xe không phép quy mô lớn

Hà Nội: Hơn một thập kỷ 'đắp chiếu', đất vàng quy hoạch công viên thành bãi xe không phép quy mô lớn

Hà Nội: 'Đất vàng' ở KĐT Nam Trung Yên vẫn bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh trái phép

Hà Nội: 'Đất vàng' ở KĐT Nam Trung Yên vẫn bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh trái phép

Quảng Bình: Thu hồi hàng nghìn m2 'đất vàng' vì chủ đầu tư không hoàn thành nghĩa vụ thuế

Quảng Bình: Thu hồi hàng nghìn m2 'đất vàng' vì chủ đầu tư không hoàn thành nghĩa vụ thuế

Cùng chuyên mục

3 con giáp ở hiền gặp lành, dễ phát triển về công việc trong giữa tháng 5/2026

3 con giáp ở hiền gặp lành, dễ phát triển về công việc trong giữa tháng 5/2026

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tuần giữa tháng 5/2026 này, 3 con giáp dưới đây sẽ được quý nhân phù trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc và tình cảm.

Chỉ còn gần 1 tháng nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý

Chỉ còn gần 1 tháng nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo Thông tư số 37/2026/TT-BCA, từ ngày 8/6, người dân có thể sử dụng đăng ký xe trên VNeID thay cho bản giấy trong nhiều trường hợp.

Giờ sinh Âm lịch của người luôn tự tin: Trung niên tiền bạc dư dả

Giờ sinh Âm lịch của người luôn tự tin: Trung niên tiền bạc dư dả

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những người mang "phúc khí" ngay từ giờ sinh Âm lịch, càng trưởng thành càng tự tin, làm việc quyết đoán và dễ gặt hái thành công khi bước vào tuổi trung niên.

Top con giáp hút lộc mạnh nhất từ giữa tháng 5: Công việc hanh thông, túi tiền phình to

Top con giáp hút lộc mạnh nhất từ giữa tháng 5: Công việc hanh thông, túi tiền phình to

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Từ giữa tháng 5 dương lịch, nhiều dấu hiệu cát tinh xuất hiện, mở ra giai đoạn tài lộc hanh thông cho một số con giáp.

Tin vui cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất từ tháng 7/2026

Tin vui cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất từ tháng 7/2026

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, mức trợ cấp ưu đãi và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh. Trong đó bà mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ nhận được mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng ở mức cao nhất.

Loại gỗ quý hiếm bậc nhất thế giới khiến giới khoa học tìm cách "cứu": Việt Nam hiện còn 162 cây tự nhiên

Loại gỗ quý hiếm bậc nhất thế giới khiến giới khoa học tìm cách "cứu": Việt Nam hiện còn 162 cây tự nhiên

Đời sống - 19 giờ trước

Không chỉ nổi tiếng bởi vân gỗ đẹp, mùi thơm đặc trưng và giá trị cao, loại gỗ quý hiếm này còn khiến giới khoa học lo lắng vì số lượng ngoài tự nhiên ở Việt Nam hiện chỉ còn đếm được bằng con số rất nhỏ.

Hà Nội: Nắng bụi, mưa lầy, người dân phố Thanh Bình 'kêu trời' vì dự án chậm tiến độ

Hà Nội: Nắng bụi, mưa lầy, người dân phố Thanh Bình 'kêu trời' vì dự án chậm tiến độ

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Dự án nước thải Yên Xá thi công ì ạch đang biến phố Thanh Bình (phường Hà Đông, TP Hà Nội) thành "con đường đau khổ" đầy ổ voi, bụi lầy, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Từ 15/5 một quy định mới về mua bán thuốc chính thức có hiệu lực, người dân cần đặc biệt chú ý khung hình phạt có thể lên tới 200 triệu đồng

Từ 15/5 một quy định mới về mua bán thuốc chính thức có hiệu lực, người dân cần đặc biệt chú ý khung hình phạt có thể lên tới 200 triệu đồng

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Bắt đầu từ ngày 15/5/2026, Nghị định 90/2026/NĐ-CP chính thức áp dụng các khung hình phạt mới nghiêm khắc hơn nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh dược và khám bệnh, chữa bệnh.

Đúng chuẩn 'mệnh sướng': 4 con giáp cả đời ít lo nghĩ, hậu vận viên mãn

Đúng chuẩn 'mệnh sướng': 4 con giáp cả đời ít lo nghĩ, hậu vận viên mãn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Có những con giáp dường như được cuộc đời ưu ái hơn người khác. Họ không chỉ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc mà còn có cuộc sống gia đình êm ấm, hậu vận đủ đầy.

4 trường hợp này được hoàn trả tiền đóng BHYT năm 2026, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi

4 trường hợp này được hoàn trả tiền đóng BHYT năm 2026, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợi

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quy định, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được hoàn trả tiền đã đóng trong một số trường hợp. Đó là những trường hợp nào?

Xem nhiều

Vụ nữ sinh lớp 4 ở Cao Bằng bị đánh: Người mẹ dân tộc Nùng học hết lớp 7 mong con được bảo vệ

Vụ nữ sinh lớp 4 ở Cao Bằng bị đánh: Người mẹ dân tộc Nùng học hết lớp 7 mong con được bảo vệ

Đời sống

GĐXH - UBND xã Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng) xác định vụ nữ sinh lớp 4 bị nhiều bạn đánh tại điểm trường Nà Sài là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và dư luận xã hội. Trong khi địa phương định hướng giải quyết theo hướng hòa giải, gia đình nạn nhân cho rằng cần làm rõ đầy đủ tình trạng sức khỏe, tinh thần của cháu bé thay vì chỉ nói đến bồi thường.

Hà Nội: Cô gái trẻ tử vong thương tâm sau khi nhảy xuống sông Tô Lịch lúc rạng sáng

Hà Nội: Cô gái trẻ tử vong thương tâm sau khi nhảy xuống sông Tô Lịch lúc rạng sáng

Đời sống
Đúng chuẩn 'mệnh sướng': 4 con giáp cả đời ít lo nghĩ, hậu vận viên mãn

Đúng chuẩn 'mệnh sướng': 4 con giáp cả đời ít lo nghĩ, hậu vận viên mãn

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người đi đâu cũng được quý, cuộc sống ít phiền não

Tháng sinh Âm lịch của người đi đâu cũng được quý, cuộc sống ít phiền não

Đời sống
Từ 15/5 một quy định mới về mua bán thuốc chính thức có hiệu lực, người dân cần đặc biệt chú ý khung hình phạt có thể lên tới 200 triệu đồng

Từ 15/5 một quy định mới về mua bán thuốc chính thức có hiệu lực, người dân cần đặc biệt chú ý khung hình phạt có thể lên tới 200 triệu đồng

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top