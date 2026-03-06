Tăng cường bảo vệ Nhà máy Thủy điện Lai Châu trước thềm bầu cử nhiệm kỳ 2026 – 2031
GĐXH - Trước thềm ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức tuần tra, kiểm soát toàn diện tại Nhà máy Thủy điện Lai Châu – công trình năng lượng trọng điểm quốc gia, nhằm kịp thời rà soát các nguy cơ mất an ninh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mục tiêu quan trọng.
Ngày 6/3, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho công trình trọng điểm liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì tổ chức tuần tra, kiểm soát toàn diện khu vực Nhà máy Thủy điện Lai Châu trước thềm ngày hội bầu cử nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Theo đó, thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống khủng bố đã được phê duyệt, ngày 27/2/2026, tổ công tác gồm Phòng An ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an xã Nậm Hàng cùng lực lượng bảo vệ mục tiêu đã triển khai kiểm tra thực địa tại khu vực nhà máy.
Tại hiện trường, đoàn công tác tiến hành rà soát kỹ lưỡng các khu vực trọng yếu, từ hệ thống đập chính, hành lang bảo vệ, khu vực thượng lưu và hạ lưu đến các thiết bị quan trắc nhạy cảm. Đồng thời, hệ thống camera giám sát và trang thiết bị tại các cổng bảo vệ cũng được kiểm tra nghiêm ngặt nhằm đảm bảo khả năng phát hiện, xử lý nhanh các tình huống phát sinh.
Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát thực địa, Phòng An ninh kinh tế đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo Công ty Thủy điện Sơn La – đơn vị quản lý, vận hành công trình. Hai bên đã trao đổi, thống nhất các phương án hiệp đồng bảo vệ mục tiêu, công tác phòng cháy chữa cháy cũng như các kịch bản ứng phó khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh trật tự.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, chỉ ra một số điểm còn tồn tại trong hệ thống rào chắn và quy trình kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực nhà máy; đồng thời yêu cầu đơn vị quản lý khẩn trương khắc phục nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình chiến lược này.
Song song với đó, lực lượng Công an cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sinh sống quanh khu vực lòng hồ chấp hành nghiêm các quy định về hành lang bảo vệ công trình thủy điện. Các quy định liên quan đến việc cấm đánh bắt thủy sản, vớt củi, gỗ trong khu vực cấm được phổ biến cụ thể.
Qua đó, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho công trình năng lượng quốc gia, đặc biệt trong thời điểm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Hà Nội: Hiện trạng đường Võ Chí Công sau khi tháo dỡ dải phân cách để thi công kênh Thụy PhươngThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Để phục vụ thi công dự án cải tạo kênh Thụy Phương, khoảng hơn 2km dải phân cách cứng phân làn ô tô - xe máy trên đường Võ Chí Công (TP Hà Nội) đã tạm thời tháo dỡ và lập rào chắn tại nhiều vị trí.
Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết có rét đậm, rét hại?Thời sự - 9 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, những sóng lạnh yếu lại tràn xuống Bắc Bộ khiến thời tiết âm u cả ngày. Mức nhiệt phổ biển tại các phường dưới 25 độ.
Thái Nguyên: Một học sinh lớp 8 đuối nước trong giờ học trải nghiệm ngoài trờiThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Một học sinh lớp 8 của Trường PTDTNT THCS Pác Nặm không may bị đuối nước trong lúc tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài trời tại khu vực đập tràn ở xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên.
Tin vui thời tiết đến với triệu người dân miền Bắc kéo dài đến cuối tuầnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, Hà Nội và miền Bắc còn rét đêm và sáng, trưa và chiều trời hửng nắng ấm. Dự báo hình thái thời tiết này duy trì đến cuối tuần.
Hình ảnh đẹp về thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũThời sự - 2 ngày trước
SKĐS - Sáng 4/3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ giao nhận quân. Hàng nghìn thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc
Hơn 6.000 thanh niên Ninh Bình hăng hái lên đường nhập ngũThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Trong sắc cờ rực rỡ và tiếng trống hội vang vọng, Ngày hội tòng quân 2026 tại Ninh Bình diễn ra trang nghiêm, xúc động. Hơn 6.000 thanh niên ưu tú chính thức khoác ba lô lên đường nhập ngũ, tiếp nối truyền thống quê hương và viết tiếp lý tưởng cống hiến của tuổi trẻ.
Tàu cá lật trên biển, 7 ngư dân vượt sóng vào bờ, 1 người tử vongThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Khi đang di chuyển qua khu vực cửa biển Nhật Lệ, tàu cá chở 7 ngư dân không may bị lật. Cả nhóm cố gắng bơi vào bờ; một người kiệt sức được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc nơi nào nhiệt độ giảm sâu nhất?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khối không khí lạnh khô chi phối hầu khắp miền Bắc, nhiệt độ toàn miền phổ biến 16-19 độ, một số nơi tại vùng núi nhiệt độ thấp hơn dưới 15 độ.
Tin sáng 4/3: Thêm một trường hợp được nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu; quy định mới nhất liên quan đến đăng ký thường trú từ ngày 15/3 tới đâyThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Từ năm 2026, khi Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực, một nhóm lao động sẽ được bổ sung vào diện nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu; Chính phủ ban hành nghị định áp dụng từ 15/3, với một số quy định mới về xóa đăng ký thường trú.
Điều tra 3 vụ điện giật thương tâm ở Đồng NaiThời sự - 2 ngày trước
3 vụ điện giật thương tâm xảy ra ở Đồng Nai thời gian gần đây khiến 3 người chết
Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết có rét đậm, rét hại?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, những sóng lạnh yếu lại tràn xuống Bắc Bộ khiến thời tiết âm u cả ngày. Mức nhiệt phổ biển tại các phường dưới 25 độ.