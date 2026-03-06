Tăng cường bảo vệ Nhà máy Thủy điện Lai Châu trước thềm bầu cử nhiệm kỳ 2026 – 2031

Ngày 6/3, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho công trình trọng điểm liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì tổ chức tuần tra, kiểm soát toàn diện khu vực Nhà máy Thủy điện Lai Châu trước thềm ngày hội bầu cử nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo đó, thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống khủng bố đã được phê duyệt, ngày 27/2/2026, tổ công tác gồm Phòng An ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an xã Nậm Hàng cùng lực lượng bảo vệ mục tiêu đã triển khai kiểm tra thực địa tại khu vực nhà máy.

Tại hiện trường, đoàn công tác tiến hành rà soát kỹ lưỡng các khu vực trọng yếu, từ hệ thống đập chính, hành lang bảo vệ, khu vực thượng lưu và hạ lưu đến các thiết bị quan trắc nhạy cảm. Đồng thời, hệ thống camera giám sát và trang thiết bị tại các cổng bảo vệ cũng được kiểm tra nghiêm ngặt nhằm đảm bảo khả năng phát hiện, xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra tại trung tâm điều hành nhà máy thủy điện - (ảnh CALC).

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát thực địa, Phòng An ninh kinh tế đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo Công ty Thủy điện Sơn La – đơn vị quản lý, vận hành công trình. Hai bên đã trao đổi, thống nhất các phương án hiệp đồng bảo vệ mục tiêu, công tác phòng cháy chữa cháy cũng như các kịch bản ứng phó khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, chỉ ra một số điểm còn tồn tại trong hệ thống rào chắn và quy trình kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực nhà máy; đồng thời yêu cầu đơn vị quản lý khẩn trương khắc phục nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình chiến lược này.

Song song với đó, lực lượng Công an cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân sinh sống quanh khu vực lòng hồ chấp hành nghiêm các quy định về hành lang bảo vệ công trình thủy điện. Các quy định liên quan đến việc cấm đánh bắt thủy sản, vớt củi, gỗ trong khu vực cấm được phổ biến cụ thể.

Qua đó, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho công trình năng lượng quốc gia, đặc biệt trong thời điểm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.