3 con giáp ở hiền gặp lành, dễ phát triển về công việc trong giữa tháng 5/2026

Xem ngày giờ tuần mới 11/5 - 17/5/2026 để thu hút tài lộc và làm ăn thuận lợi GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới 11/5 - 17/5/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên bạn nên tham khảo những điều dưới đây để chọn thời điểm phù hợp cho công việc, khai trương, xuất hành và tận dụng các khung giờ đẹp để thu hút tài lộc.

1. Con giáp Dần

Xem tử vi tuần mới từ 11/5/2026 đến 17/5/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Dần có nhiều niềm vui. Người tuổi Dần vui vẻ và hào hứng với công việc hiện tại. Bạn sẵn sàng đi công tác xa, nhận nhiệm vụ khó và vô cùng năng nổ trong công việc tập thể. Con giáp này càng tỏa ra năng lượng tích cực, nhanh nhẹn và làm những công việc có tính chất lưu động sẽ càng có nhiều lộc, dễ thăng tiến và được khen ngợi.

Con giáp Dần có tuần giữa tháng 5/2026 đầy vui vẻ

Trong công việc, Dần rất hanh thông. Về tiền bạc tuần này với tuổi Dần cũng không còn là phải lo lắng. Nhiều người muốn chê bai hay làm khó bạn cũng không thể làm được bởi nghị lực hơn người giúp bạn được thần Tài chống lưng, tiền về nhiều, đặc biệt là nửa cuối tuần.

Dần vốn là con giáp không thích yêu xa nhưng do Nguyệt Mã tác động nên tình yêu trong tuần này dễ mà phát triển qua những chuyến đi, công tác. Đời sống tình cảm sắp tới sẽ trải qua thử thách, có nhiều thay đổi, cần cùng nhau vượt qua để có cái kết đẹp. Điều quan trọng là bạn và người ấy đủ yêu thương nhau sẽ ở bên nhau.

6. Con giáp Tỵ

Nhờ ăn ở hiền lành, con giáp Tỵ tuần mới này có quý nhân khá vượng. Những lúc gặp vướng việc, Tỵ sẽ có người tương trợ, không lo đơn độc. Nửa cuối tuần là lúc công việc của con giáp này thăng hoa, đặc biệt là nhờ vào ảnh hưởng của Chính Quan.

Con giáp Tỵ cũng khá may mắn trong việc thi cử, giao thương, lập được nhiều thành tích tốt chứng minh năng lực của bản thân.

Con giáp Tỵ có nhiều may mắn, quý nhân trợ giúp

Về mặt tài chính, con giáp Tỵ không nên tham những món hời trước mắt. Trong tuần có thể gặp phải chút rắc rối liên quan đến tiền bạc, mối quan hệ. Nhưng với sự trợ giúp từ quý nhân, Tỵ cũng nhanh chóng có được nguồn thu tốt.

Lưu ý con giáp Tỵ là nên rút kinh nghiệm để mọi thứ được rạch ròi, đừng vì thương ai đó khi chưa rõ mục đích mà cho mượn tiền khiến mình mất cả tiền lẫn tình.

Trong chuyện tình cảm, Tỵ tỏa ra sức hấp dẫn tự nhiên. Sự duyên dáng, khéo léo trong giao tiếp, dễ tạo được thiện cảm với người khác giới. Con giáp này có nhiều cơ hội gặp gỡ, hẹn hò, thậm chí là cưới hỏi nhanh chóng. Việc sống tình cảm, nhiệt tình nên Tỵ cũng sẽ được sống trong tình yêu thương của những người xung quanh.

8. Con giáp Mùi

Tử vi tuần mới từ 11/5/2026 đến 17/5/2026 dự báo, Mùi có Thiên Đức cát tinh phù trợ. Con giáp Mùi làm việc thường ngay thẳng, minh bạch, có uy tín, danh tiếng vẻ vang, đồng nghiệp quý mến.

Bạn không dùng mưu mô thủ đoạn, ngay thẳng trong mọi tình huống và có quý nhân trợ giúp. Mùi cứ vô tư và thoải mái mà cố gắng sẽ có được đền đáp.

Ở hiền gặp lành, con giáp Mùi thuận lợi nhiều việc trong tuần từ 11/5/2026 đến 17/5/2026

Thiên Đức đi cùng Thực Thần, con giáp này được ơn trên cho lộc để tạo được nền tảng vững chắc, đạt được thành quả bền vững. Trong tuần mới, đa phần tuổi này được lộc nhờ sự ngay thẳng, cẩn thận, chuyên nghiệp và tích đức. Ăn ở hiền lành là có tiền về, nếu có mất của thì cũng là của gánh hạn cho người, không nên suy tính nhiều.

Trong tình cảm, con giáp Mùi cũng dễ gặp được khá nhiều người tốt tính, hiền lành, yêu quý mình trong cuộc sống. Đi tới đâu, Mùi cũng có người giúp, tiểu nhân không có cơ hội làm hại bạn. Bản mệnh và nửa kia của mình luôn biết chia sẻ, nhường nhịn nhau trong cuộc sống nên cuộc sống gia đạo ấm êm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.