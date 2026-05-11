3 con giáp ở hiền gặp lành, dễ phát triển về công việc trong giữa tháng 5/2026
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tuần giữa tháng 5/2026 này, 3 con giáp dưới đây sẽ được quý nhân phù trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc và tình cảm.
1. Con giáp Dần
Xem tử vi tuần mới từ 11/5/2026 đến 17/5/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Dần có nhiều niềm vui. Người tuổi Dần vui vẻ và hào hứng với công việc hiện tại. Bạn sẵn sàng đi công tác xa, nhận nhiệm vụ khó và vô cùng năng nổ trong công việc tập thể. Con giáp này càng tỏa ra năng lượng tích cực, nhanh nhẹn và làm những công việc có tính chất lưu động sẽ càng có nhiều lộc, dễ thăng tiến và được khen ngợi.
Trong công việc, Dần rất hanh thông. Về tiền bạc tuần này với tuổi Dần cũng không còn là phải lo lắng. Nhiều người muốn chê bai hay làm khó bạn cũng không thể làm được bởi nghị lực hơn người giúp bạn được thần Tài chống lưng, tiền về nhiều, đặc biệt là nửa cuối tuần.
Dần vốn là con giáp không thích yêu xa nhưng do Nguyệt Mã tác động nên tình yêu trong tuần này dễ mà phát triển qua những chuyến đi, công tác. Đời sống tình cảm sắp tới sẽ trải qua thử thách, có nhiều thay đổi, cần cùng nhau vượt qua để có cái kết đẹp. Điều quan trọng là bạn và người ấy đủ yêu thương nhau sẽ ở bên nhau.
6. Con giáp Tỵ
Nhờ ăn ở hiền lành, con giáp Tỵ tuần mới này có quý nhân khá vượng. Những lúc gặp vướng việc, Tỵ sẽ có người tương trợ, không lo đơn độc. Nửa cuối tuần là lúc công việc của con giáp này thăng hoa, đặc biệt là nhờ vào ảnh hưởng của Chính Quan.
Con giáp Tỵ cũng khá may mắn trong việc thi cử, giao thương, lập được nhiều thành tích tốt chứng minh năng lực của bản thân.
Về mặt tài chính, con giáp Tỵ không nên tham những món hời trước mắt. Trong tuần có thể gặp phải chút rắc rối liên quan đến tiền bạc, mối quan hệ. Nhưng với sự trợ giúp từ quý nhân, Tỵ cũng nhanh chóng có được nguồn thu tốt.
Lưu ý con giáp Tỵ là nên rút kinh nghiệm để mọi thứ được rạch ròi, đừng vì thương ai đó khi chưa rõ mục đích mà cho mượn tiền khiến mình mất cả tiền lẫn tình.
Trong chuyện tình cảm, Tỵ tỏa ra sức hấp dẫn tự nhiên. Sự duyên dáng, khéo léo trong giao tiếp, dễ tạo được thiện cảm với người khác giới. Con giáp này có nhiều cơ hội gặp gỡ, hẹn hò, thậm chí là cưới hỏi nhanh chóng. Việc sống tình cảm, nhiệt tình nên Tỵ cũng sẽ được sống trong tình yêu thương của những người xung quanh.
8. Con giáp Mùi
Tử vi tuần mới từ 11/5/2026 đến 17/5/2026 dự báo, Mùi có Thiên Đức cát tinh phù trợ. Con giáp Mùi làm việc thường ngay thẳng, minh bạch, có uy tín, danh tiếng vẻ vang, đồng nghiệp quý mến.
Bạn không dùng mưu mô thủ đoạn, ngay thẳng trong mọi tình huống và có quý nhân trợ giúp. Mùi cứ vô tư và thoải mái mà cố gắng sẽ có được đền đáp.
Thiên Đức đi cùng Thực Thần, con giáp này được ơn trên cho lộc để tạo được nền tảng vững chắc, đạt được thành quả bền vững. Trong tuần mới, đa phần tuổi này được lộc nhờ sự ngay thẳng, cẩn thận, chuyên nghiệp và tích đức. Ăn ở hiền lành là có tiền về, nếu có mất của thì cũng là của gánh hạn cho người, không nên suy tính nhiều.
Trong tình cảm, con giáp Mùi cũng dễ gặp được khá nhiều người tốt tính, hiền lành, yêu quý mình trong cuộc sống. Đi tới đâu, Mùi cũng có người giúp, tiểu nhân không có cơ hội làm hại bạn. Bản mệnh và nửa kia của mình luôn biết chia sẻ, nhường nhịn nhau trong cuộc sống nên cuộc sống gia đạo ấm êm.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Chỉ còn gần 1 tháng nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ýĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Theo Thông tư số 37/2026/TT-BCA, từ ngày 8/6, người dân có thể sử dụng đăng ký xe trên VNeID thay cho bản giấy trong nhiều trường hợp.
Giờ sinh Âm lịch của người luôn tự tin: Trung niên tiền bạc dư dảĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có những người mang "phúc khí" ngay từ giờ sinh Âm lịch, càng trưởng thành càng tự tin, làm việc quyết đoán và dễ gặt hái thành công khi bước vào tuổi trung niên.
Top con giáp hút lộc mạnh nhất từ giữa tháng 5: Công việc hanh thông, túi tiền phình toĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Từ giữa tháng 5 dương lịch, nhiều dấu hiệu cát tinh xuất hiện, mở ra giai đoạn tài lộc hanh thông cho một số con giáp.
Tin vui cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất từ tháng 7/2026Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, mức trợ cấp ưu đãi và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh. Trong đó bà mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ nhận được mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng ở mức cao nhất.
Loại gỗ quý hiếm bậc nhất thế giới khiến giới khoa học tìm cách "cứu": Việt Nam hiện còn 162 cây tự nhiênĐời sống - 17 giờ trước
Không chỉ nổi tiếng bởi vân gỗ đẹp, mùi thơm đặc trưng và giá trị cao, loại gỗ quý hiếm này còn khiến giới khoa học lo lắng vì số lượng ngoài tự nhiên ở Việt Nam hiện chỉ còn đếm được bằng con số rất nhỏ.
Hà Nội: Nắng bụi, mưa lầy, người dân phố Thanh Bình 'kêu trời' vì dự án chậm tiến độĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Dự án nước thải Yên Xá thi công ì ạch đang biến phố Thanh Bình (phường Hà Đông, TP Hà Nội) thành "con đường đau khổ" đầy ổ voi, bụi lầy, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.
Từ 15/5 một quy định mới về mua bán thuốc chính thức có hiệu lực, người dân cần đặc biệt chú ý khung hình phạt có thể lên tới 200 triệu đồngĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Bắt đầu từ ngày 15/5/2026, Nghị định 90/2026/NĐ-CP chính thức áp dụng các khung hình phạt mới nghiêm khắc hơn nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh dược và khám bệnh, chữa bệnh.
Đúng chuẩn 'mệnh sướng': 4 con giáp cả đời ít lo nghĩ, hậu vận viên mãnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Có những con giáp dường như được cuộc đời ưu ái hơn người khác. Họ không chỉ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc mà còn có cuộc sống gia đình êm ấm, hậu vận đủ đầy.
4 trường hợp này được hoàn trả tiền đóng BHYT năm 2026, người dân cần biết để đảm bảo quyền lợiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quy định, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được hoàn trả tiền đã đóng trong một số trường hợp. Đó là những trường hợp nào?
Tháng sinh Âm lịch của người đi đâu cũng được quý, cuộc sống ít phiền nãoĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường được lòng mọi người, dễ gặp quý nhân giúp đỡ, cuộc sống nhờ đó cũng bình an, ít muộn phiền.
Vụ nữ sinh lớp 4 ở Cao Bằng bị đánh: Người mẹ dân tộc Nùng học hết lớp 7 mong con được bảo vệĐời sống
GĐXH - UBND xã Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng) xác định vụ nữ sinh lớp 4 bị nhiều bạn đánh tại điểm trường Nà Sài là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và dư luận xã hội. Trong khi địa phương định hướng giải quyết theo hướng hòa giải, gia đình nạn nhân cho rằng cần làm rõ đầy đủ tình trạng sức khỏe, tinh thần của cháu bé thay vì chỉ nói đến bồi thường.