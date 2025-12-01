Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy lớn tại nhà máy bia Habeco
GĐXH - Sáng 1/12, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại Nhà máy bia Hà Nội Habeco (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội). Lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế vụ cháy và cứu nạn cứu hộ.
Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày (1/12) tại khu nhà xưởng sản xuất nằm bên trong khuôn viên nhà máy bia. Sau ít phút, ngọn lửa lớn cùng khói đen bốc lên dữ dội khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.
Thông tin từ Công an phường Ngọc Hà cho biết, sau khi nhận được tin báo, Công an phường phường Ngọc Hà đã phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa và cứu hộ cứu nạn.
Nhân chứng cho biết cột khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét. Nhiều xe chữa cháy và cảnh sát được huy động tới hiện trường.
Giao thông qua khu vực và trên một số tuyến đường gần đó như Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi... ùn ứ cục bộ.
Đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, vụ hỏa hoạn cơ bản đã được khống chế. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành chữa cháy, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.
Nguyên nhân vụ việc và thiệt hại liên quan đang được thống kê.
