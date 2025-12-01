Mới nhất
Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy lớn tại nhà máy bia Habeco

Thứ hai, 09:17 01/12/2025 | Đời sống
GĐXH - Sáng 1/12, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại Nhà máy bia Hà Nội Habeco (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội). Lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế vụ cháy và cứu nạn cứu hộ.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày (1/12) tại khu nhà xưởng sản xuất nằm bên trong khuôn viên nhà máy bia. Sau ít phút, ngọn lửa lớn cùng khói đen bốc lên dữ dội khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.

Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy lớn tại nhà máy bia Habeco - Ảnh 1.

Ngọn lửa cùng khói đen bốc lên dữ dội khiến nhiều người chứng kiến không khỏi hoảng sợ.

Thông tin từ Công an phường Ngọc Hà cho biết, sau khi nhận được tin báo, Công an phường phường Ngọc Hà đã phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa và cứu hộ cứu nạn.

Nhân chứng cho biết cột khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét. Nhiều xe chữa cháy và cảnh sát được huy động tới hiện trường.

Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy lớn tại nhà máy bia Habeco - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành khống chế ngọn lửa.

Giao thông qua khu vực và trên một số tuyến đường gần đó như Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi... ùn ứ cục bộ.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, vụ hỏa hoạn cơ bản đã được khống chế. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành chữa cháy, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Nguyên nhân vụ việc và thiệt hại liên quan đang được thống kê.

Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy lớn tại nhà máy bia Habeco - Ảnh 3.Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ nhỏ, lực lượng chức năng kéo vòi chữa cháy hàng trăm mét để dập lửa

GĐXH - Chiều 30/11, một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 112 phố Mễ Trì Thượng (phường Từ Liêm, Hà Nội). Do ngõ nhỏ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận, lực lượng chức năng phải kéo vòi chữa cháy từ đầu ngõ đến căn nhà cháy để dập lửa.

Trung Sơn
Tin liên quan

Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ nhỏ, lực lượng chức năng kéo vòi chữa cháy hàng trăm mét để dập lửa

Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ nhỏ, lực lượng chức năng kéo vòi chữa cháy hàng trăm mét để dập lửa

Vụ cháy tầng hầm thẩm mỹ viện ở TPHCM: Ô tô 7 chỗ bị hư hại, 20 người thoát nạn

Vụ cháy tầng hầm thẩm mỹ viện ở TPHCM: Ô tô 7 chỗ bị hư hại, 20 người thoát nạn

Kịp thời giải cứu 5 người trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội

Kịp thời giải cứu 5 người trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội

Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 5 ở khu tập thể Phạm Ngọc Thạch

Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 5 ở khu tập thể Phạm Ngọc Thạch

Hà Nội: Căn hộ chung cư trên phố Đông Quan bất ngờ bốc cháy

Hà Nội: Căn hộ chung cư trên phố Đông Quan bất ngờ bốc cháy

Cùng chuyên mục

Tháng sinh Âm lịch của người làm việc tử tế, chính trực

Tháng sinh Âm lịch của người làm việc tử tế, chính trực

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi, người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây tư duy nhanh nhạy, hành xử công bằng và luôn đặt nguyên tắc lên hàng đầu vì vậy sớm muộn cũng thành công lớn.

Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được tách hộ để đăng ký thường trú

Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được tách hộ để đăng ký thường trú

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của Luật Cư trú 2020, thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một nơi thường trú phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ nhỏ, lực lượng chức năng kéo vòi chữa cháy hàng trăm mét để dập lửa

Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ nhỏ, lực lượng chức năng kéo vòi chữa cháy hàng trăm mét để dập lửa

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Chiều 30/11, một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 112 phố Mễ Trì Thượng (phường Từ Liêm, Hà Nội). Do ngõ nhỏ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận, lực lượng chức năng phải kéo vòi chữa cháy từ đầu ngõ đến căn nhà cháy để dập lửa.

Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe

Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Công an, việc sát hạch giấy phép lái xe sẽ bỏ bài thi mô phỏng; riêng hạng A, A1 và B1 nếu không đỗ lý thuyết, không được thi thực hành.

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên

Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý Yên

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Giữa thôn Tu Cổ (xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình), một bãi tập kết rác lộ thiên tồn tại nhiều năm đang ngày càng phình to, bốc mùi nồng nặc. Rác tràn xuống ruộng, bay vào ao nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân quanh khu vực.

Vụ cháy tầng hầm thẩm mỹ viện ở TPHCM: Ô tô 7 chỗ bị hư hại, 20 người thoát nạn

Vụ cháy tầng hầm thẩm mỹ viện ở TPHCM: Ô tô 7 chỗ bị hư hại, 20 người thoát nạn

Đời sống - 18 giờ trước

Vụ cháy tại thẩm mỹ viện 6 tầng ở TPHCM được xác định bắt nguồn từ ô tô 7 chỗ đậu trong tầng hầm. May mắn, toàn bộ 20 người bên trong đã kịp thời thoát nạn.

Bỗng dưng 'sở hữu' 2 phương tiện trên VNeTraffic, người dân được Cục CSGT 'minh oan'

Bỗng dưng 'sở hữu' 2 phương tiện trên VNeTraffic, người dân được Cục CSGT 'minh oan'

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Phát hiện tài khoản VNeTraffic của mình bỗng dưng "sở hữu" thêm 2 phương tiện, một người dân tại Phú Thọ đã phản ánh lên mạng xã hội. Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân do lỗi nhập liệu và tiến hành điều chỉnh thông tin chính xác.

Những lợi ích khi công dân đăng ký thường trú tại Hà Nội

Những lợi ích khi công dân đăng ký thường trú tại Hà Nội

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Đăng ký thường trú giúp người dân dễ dàng xác lập địa vị pháp lý, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ công dân. Đồng thời thuận lợi hơn rất nhiều trong mọi giao dịch và thủ tục hành chính.

Dự báo tháng 10 âm lịch: Con giáp Ngọ cần lưu tâm công việc và tài lộc

Dự báo tháng 10 âm lịch: Con giáp Ngọ cần lưu tâm công việc và tài lộc

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 10 âm lịch của con giáp Ngọ dưới đây. Đọc để biết thêm về những điều thay đổi trong tháng về công việc và tài lộc.

Số hưởng từ trong trứng: Sinh vào 5 ngày Âm lịch này cuộc đời an nhàn, bình yên

Số hưởng từ trong trứng: Sinh vào 5 ngày Âm lịch này cuộc đời an nhàn, bình yên

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tử vi học cho rằng, những ai sinh đúng 5 ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu vận trình hanh thông, cuộc đời ít sóng gió, càng trưởng thành càng hưởng phúc lộc, sống an yên.

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm và táo bạo

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm và táo bạo

Đời sống

GĐXH - Người sinh vào tháng Âm lịch này ngay từ khi sinh ra đã sở hữu nội lực mạnh mẽ, tinh thần dũng cảm và ý chí kiên cường hiếm thấy.

Dự báo những thay đổi của con giáp Thìn và con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025

Dự báo những thay đổi của con giáp Thìn và con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025

Đời sống
Số hưởng từ trong trứng: Sinh vào 5 ngày Âm lịch này cuộc đời an nhàn, bình yên

Số hưởng từ trong trứng: Sinh vào 5 ngày Âm lịch này cuộc đời an nhàn, bình yên

Đời sống
Những lợi ích khi công dân đăng ký thường trú tại Hà Nội

Những lợi ích khi công dân đăng ký thường trú tại Hà Nội

Đời sống
Lịch chi trả lương hưu tháng 12 mới nhất, 4 tỉnh nào được chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH?

Lịch chi trả lương hưu tháng 12 mới nhất, 4 tỉnh nào được chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH?

Đời sống

