Ninh Bình: Tập huấn kỹ năng nhận diện, thu thập thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho cộng tác viên dân số

| Dân số và phát triển

GĐXH - Từ ngày 09-11/11/2026, tại các phường Hoa Lư, Nam Định và Phủ Lý, Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Ninh Bình tổ chức 03 hội nghị tập huấn hướng dẫn nhận diện, tổng hợp, theo dõi và thu thập thông tin ban đầu của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác, lồng ghép trong hoạt động của cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh.


Tham dự và phát biểu khai mạc các hội nghị có bà Tạ Thị Hoa, Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh, lãnh đạo Phòng Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cùng với 1.754 cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình: Tập huấn kỹ năng nhận diện, thu thập thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho cộng tác viên dân số - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các học viên được Báo cáo viên là chuyên viên phụ trách dữ liệu thuộc Phòng Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh trực tiếp hướng dẫn, trao đổi những nội dung chuyên môn thiết thực. 

Ninh Bình: Tập huấn kỹ năng nhận diện, thu thập thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho cộng tác viên dân số - Ảnh 2.

Bà Tạ Thị Hoa, Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Ninh Bình phát biểu.

Nội dung tập huấn tập trung giới thiệu các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn nhận diện, xác định đối tượng, tổng hợp, theo dõi những biến động của trẻ em tại địa bàn phụ trách. 

Ninh Bình: Tập huấn kỹ năng nhận diện, thu thập thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho cộng tác viên dân số - Ảnh 3.

Báo cáo viên hướng dẫn, trao đổi những nội dung chuyên môn thiết thực cho các cộng tác viên dân số

Đồng thời, các học viên được hướng dẫn các nội dung thông tin cần thu thập, nguyên tắc bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời và bảo mật thông tin cá nhân của trẻ em; phương pháp lồng ghép thu thập, ghi chép thông tin trẻ em với hoạt động ghi chép, cập nhật dữ liệu dân cư.

Ninh Bình: Tập huấn kỹ năng nhận diện, thu thập thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho cộng tác viên dân số - Ảnh 4.

Đặc biệt, Hội nghị chú trọng hướng dẫn thực hành thu thập, ghi chép và cập nhật thông tin, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở. Qua đó, giúp cộng tác viên dân số nâng cao kiến thức, kỹ năng, chủ động phát hiện trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt để kịp thời cung cấp thông tin cho viên chức dân số thuộc Trạm Y tế, chuyển đến công chức được giao làm công tác trẻ em thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội xã, phường xác minh, xử lý và cập nhật vào Hệ thống quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở theo thẩm quyền.

Ninh Bình: Tập huấn kỹ năng nhận diện, thu thập thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho cộng tác viên dân số - Ảnh 5.

Thông qua hoạt động tập huấn, Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy vai trò của mạng lưới cộng tác viên dân số trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thông tin trẻ em từ cơ sở, tăng cường khả năng phát hiện sớm, hỗ trợ và can thiệp kịp thời đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hướng tới bảo đảm quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Mai Hữu Hạnh

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