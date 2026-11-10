Ninh Bình nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế trong ngăn chặn lựa chọn giới tính thai nhi

| Dân số và phát triển

GĐXH – Để góp phần kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tỉnh Ninh Bình chú trọng nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế, tăng cường giám sát hoạt động chuyên môn, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi và đẩy mạnh tuyên truyền bình đẳng giới.

Siết chặt việc thực hiện quy định pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế trong công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, vừa qua, Sở Y tế và Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Ninh Bình đã tổ chức các hội nghị tập huấn phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, với sự tham gia của hơn 2.200 đại biểu.

Ninh Bình nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế trong ngăn chặn lựa chọn giới tính thai nhi - Ảnh 1.

Ông Trương Thanh Phòng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi tập huấn. 

Ông Trương Thanh Phòng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết, năm 2025, tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh của tỉnh là 113,9 bé trai/100 bé gái. Trong 9 tháng đầu năm 2026, con số này là 124,5 bé trai/100 bé gái.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Ninh Bình, mất cân bằng giới tính khi sinh không chỉ ảnh hưởng đến cơ cấu dân số mà còn kéo theo nhiều hệ lụy lâu dài đối với hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của xã hội. Vì vậy, kiểm soát tình trạng này cần được triển khai thường xuyên, liên tục, với sự tham gia của các cấp, ngành, gia đình và toàn xã hội, trong đó ngành Y tế giữ vai trò nòng cốt.

Đặc biệt, lãnh đạo ngành Y tế Ninh Bình nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, nhất là những người trực tiếp thực hiện dịch vụ siêu âm, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, khám chữa bệnh chuyên ngành phụ sản và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Ninh Bình nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế trong ngăn chặn lựa chọn giới tính thai nhi - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự tập huấn. 

Đây là những lực lượng có vị trí quan trọng trong việc ngăn ngừa tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi. Mỗi cán bộ y tế cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm các quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; không tư vấn, cung cấp thông tin hoặc thực hiện hành vi nhằm mục đích lựa chọn giới tính thai nhi trái quy định.

Cùng với việc tuân thủ quy định chuyên môn và pháp luật, đội ngũ cán bộ y tế cần đề cao y đức, tinh thần trách nhiệm, tính nhân văn và sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, không để lợi ích cá nhân chi phối việc thực hiện nhiệm vụ.

Đẩy mạnh giám sát, thay đổi nhận thức về bình đẳng giới

Tại các hội nghị, ThS.BS Mai Xuân Phương, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục, Tổng cục Dân số (nay là Cục Dân số, Bộ Y tế) đã phổ biến, cập nhật những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Ninh Bình nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế trong ngăn chặn lựa chọn giới tính thai nhi - Ảnh 3.

Bà Tạ Thị Hoa, Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi tập huấn. 

Nội dung tập huấn tập trung vào các quy định liên quan đến hành vi lựa chọn giới tính thai nhi; trách nhiệm của cơ sở y tế và người hành nghề trong cung cấp dịch vụ y tế có liên quan; đồng thời làm rõ những vấn đề thực tiễn phát sinh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập.

Điểm nổi bật tại các hội nghị là không khí trao đổi, thảo luận sôi nổi, cởi mở và trách nhiệm. Các đại biểu tích cực chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, trao đổi các tình huống cụ thể liên quan đến việc áp dụng quy định pháp luật về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Thông qua việc phân tích các tình huống và giải đáp câu hỏi của đại biểu, báo cáo viên góp phần giúp học viên hiểu rõ hơn quy định pháp luật, nâng cao nhận thức và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn chuyên môn.

Ninh Bình nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế trong ngăn chặn lựa chọn giới tính thai nhi - Ảnh 4.
Ninh Bình nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế trong ngăn chặn lựa chọn giới tính thai nhi - Ảnh 5.

Với quy mô hơn 2.200 đại biểu trong 4 ngày, đợt tập huấn thể hiện quyết tâm của ngành Y tế tỉnh Ninh Bình trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, đặc biệt thông qua nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế công lập, ngoài công lập - lực lượng có vị trí quan trọng trong việc thực thi các quy định pháp luật và tác động trực tiếp đến nhận thức, hành vi của người dân.

Thông qua đợt tập huấn, Sở Y tế và Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Ninh Bình mong muốn mỗi đại biểu sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, chủ động phổ biến các quy định pháp luật tại cơ quan, đơn vị và cộng đồng. Từ đó, góp phần ngăn ngừa các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, từng bước đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, bảo đảm quyền bình đẳng của trẻ em gái, hướng tới mục tiêu phát triển dân số bền vững và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tạ Hòa

Ninh Bình nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế trong ngăn chặn lựa chọn giới tính thai nhi - Ảnh 6.Ninh Bình nâng cao năng lực cho cộng tác viên dân số trong kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Ninh Bình vừa hoàn thành chuỗi 03 hội nghị tập huấn kiến thức và kỹ năng về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho hơn 1.700 cộng tác viên dân số trên địa bàn. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp đưa chính sách, thông điệp về bình đẳng giới đến từng hộ gia đình.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi cặp đôi khám sức khỏe trước khi kết hôn

Hà Nội hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi cặp đôi khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển -

GĐXH - Chất lượng dân số không chỉ được hình thành khi đứa trẻ chào đời mà cần được chuẩn bị ngay từ giai đoạn mỗi người trẻ xây dựng gia đình. Việc Hà Nội triển khai chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi cặp nam, nữ thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để người trẻ chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý di truyền, góp phần nâng cao chất lượng thế hệ tương lai của Thủ đô.

Mỗi phôi là một hy vọng của người hiếm muộn: AI có thể hỗ trợ lựa chọn, nhưng không thay thế chuyên gia

Mỗi phôi là một hy vọng của người hiếm muộn: AI có thể hỗ trợ lựa chọn, nhưng không thay thế chuyên gia

Dân số và phát triển -

GĐXH - Với những cặp vợ chồng mong con nhiều năm, hành trình điều trị hiếm muộn không chỉ là những lần thăm khám, tiêm thuốc hay chờ đợi kết quả xét nghiệm. Đó còn là những hy vọng được gửi gắm vào từng trứng, từng phôi được tạo thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.