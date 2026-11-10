Người phụ nữ 52 tuổi phát hiện ung thư nội mạc tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Bà Ngân có hai con, đã mãn kinh được 2 năm. Khoảng 3 tháng nay, vùng kín của bà thường xuyên tiết dịch trắng đục, có mùi khiến bà lo lắng mắc bệnh phụ khoa nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

Phát hiện ung thư nội mạc tử cung từ dấu hiệu tiết dịch bất thường

Kết quả siêu âm ghi nhận bà có lạc nội mạc trong cơ tử cung và u xơ. Đáng chú ý, lòng tử cung xuất hiện khối dày bất thường, kích thước 22x11x18 mm, đang tăng sinh mạch máu. Bác sĩ tiến hành nạo kênh cổ tử cung, lấy mẫu sinh thiết. Kết quả phát hiện carcinoma tuyến nội mạc tử cung, một dạng ung thư xuất phát từ lớp tế bào tuyến của nội mạc tử cung.

Ảnh minh họa.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết kết hợp kết quả chụp MRI, bác sĩ chẩn đoán bà Ngân mắc ung thư nội mạc tử cung giai đoạn IA. Tế bào ác tính phát triển từ lớp tế bào biểu mô lót bên trong lòng tử cung, còn khu trú trong thân tử cung, chưa lan ra ngoài.

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, ung thư nội mạc tử cung thường có triệu chứng cảnh báo là chảy máu âm đạo bất thường sau mãn kinh. Tuy nhiên, khoảng 20-30% trường hợp người bệnh mắc ung thư này được phát hiện từ dấu hiệu tiết dịch âm đạo bất thường như bà Ngân.

Nguyên nhân gây tiết dịch bất thường có thể liên quan đến tổn thương tế bào trong tử cung, gây chảy máu hoặc tiết dịch. Dịch tiết có thể có màu trắng đục hoặc lẫn máu, màu hồng, nâu; đôi khi có mùi bất thường nếu kèm hoại tử mô.

Phẫu thuật robot triệt căn ung thư nội mạc tử cung

Sau khi xác định giai đoạn bệnh và đánh giá tình trạng sức khỏe, các bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa hội chẩn cùng Trung tâm Ung bướu, chỉ định phẫu thuật triệt căn ung thư nội mạc tử cung bằng robot cho bà Ngân.

Bác sĩ Mỹ Nhi điều khiển các cánh tay robot Da Vinci Xi xoay linh hoạt, gỡ dính mặt sau tử cung ra khỏi trực tràng, sau đó nạo hạch chậu hai bên và kẹp đốt động mạch tử cung. Robot hỗ trợ bác sĩ cắt toàn bộ tử cung, hai phần phụ và nạo hạch. Nhờ chức năng cầm, đốt mạch máu, ca mổ chỉ mất khoảng 30 ml máu.

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, phẫu thuật robot cho phép bác sĩ thao tác qua những đường rạch nhỏ trên thành bụng, với hình ảnh phẫu trường phóng đại, độ phân giải cao và các cánh tay có khả năng xoay 540 độ linh hoạt. Nhờ đó, bác sĩ có thể thực hiện các thao tác bóc tách chính xác hơn.

Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, êkíp cắt trọn tử cung và hai phần phụ, nạo hạch hai bên, khâu phục hồi trong không gian hẹp của vùng chậu.

Nhờ phẫu thuật bằng robot, bà Ngân ít đau sau mổ, hồi phục nhanh và xuất viện sau 24 giờ. Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định ung thư còn khu trú, chưa di căn hạch nên bà không cần điều trị hóa xạ bổ sung sau phẫu thuật.

Phòng ngừa ung thư nọi mạc tử cung: Dịch âm đạo bất thường sau mãn kinh không nên chủ quan

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, phụ nữ sau mãn kinh có tình trạng tăng tiết dịch âm đạo bất thường, kể cả dịch không lẫn máu, đều cần kiểm tra nguy cơ ung thư phụ khoa.

Tuy nhiên, tiết dịch bất thường cũng có thể do nhiều nguyên nhân khác như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, teo niêm mạc sau mãn kinh hoặc các bệnh lý khác. Do đó, người bệnh cần thăm khám để bác sĩ xác định đúng nguyên nhân và có hướng điều trị kịp thời.

Phát hiện sớm ung thư phụ khoa giúp bác sĩ đánh giá mức độ bệnh và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Với ung thư nội mạc tử cung, kế hoạch điều trị còn phụ thuộc vào loại mô bệnh học, mức độ xâm lấn, tình trạng hạch và các yếu tố nguy cơ khác.