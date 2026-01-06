NSND là Á hậu Việt Nam, làm trưởng ban giám khảo chấm nhan sắc ở tuổi 54 là ai?
Ở tuổi U60, nữ NSND này có sự nghiệp thăng hoa, liên tục được mời ngồi ghế nóng tại nhiều cuộc thi sắc đẹp trên khắp cả nước.
Sau gần 3 năm gián đoạn, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi Hoa hậu Tài sắc Việt vừa khởi động mùa 2 và công bố thành phần ban giám khảo. Theo đó, vị trí Trưởng ban giám khảo cuộc thi được giao cho NSND Trịnh Kim Chi .
Trở lại vị trí Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Tài sắc Việt, NSND Trịnh Kim Chi cho biết cô vẫn háo hức và hồi hộp khi ngồi ghế nóng lần này. Bản thân nữ nghệ sĩ khẳng định sẽ làm hết sức mình để tìm ra một người chiến thắng xứng đáng nhất.
Nói về tiêu chí lựa chọn hoa hậu, NSND Trịnh Kim Chi cho biết “tài sắc” chính là yêu cầu được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên như những năm trước còn một số tranh cãi khi cho rằng người chiến thắng chỉ có sắc nhưng chưa có tài. Đó là lý do năm nay cô sẽ cùng BTC có thêm phần thi tài năng để khẳng định thí sinh đó có thật sự tài hay không.
Ngoài ra, nhân cách của thí sinh cũng là điều được đánh giá cao. Thí sinh cần phải biết cách xử lý truyền thông một cách khéo léo. Cuối cùng, NSND Trịnh Kim Chi muốn thí sinh sẽ có trách nhiệm lan toả sứ mệnh của mình nếu giành ngôi vị cao nhất. Thí sinh phải làm rõ vai trò của mình với cương vị một hoa hậu, cần phải lan toả những điều tích cực, cởi mở nhưng không được quên giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam.
Trịnh Kim Chi sinh năm 1971, từng theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Năm 1994, chị tham gia Hoa hậu Việt Nam và giành ngôi vị Á hậu 2 chung cuộc. Sau khi đạt danh hiệu, Trịnh Kim Chi hoạt động nghệ thuật đa dạng với vai trò người mẫu, diễn viên và ca sĩ.
Năm 2014, Trịnh Kim Chi được phong tặng danh hiệu NSƯT và đến năm 2023, chị tiếp tục được trao tặng danh hiệu NSND. Đến nay, chị vẫn là Á hậu đầu tiên và duy nhất trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam được vinh danh với danh hiệu này.
Năm 2015, Trịnh Kim Chi thành lập Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi tại TP.HCM và đảm nhận vai trò giám đốc khi đã 44 tuổi. Bên cạnh vai trò quản lý sân khấu, chị còn đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Ái hữu Hội Sân khấu TP.HCM và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam.
Không chỉ sự nghiệp ngày càng thăng tiến, NSND Trịnh Kim Chi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng doanh nhân cùng 2 con gái.
Ở tuổi 54, NSND Trịnh Kim Chi là minh chứng cho việc phụ nữ có thể đạt được thành công trong sự nghiệp mà vẫn giữ được hạnh phúc gia đình.
GĐXH - Từ ngày 1 - 4/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động dịp Tết Dương lịch với chủ đề "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026" nhằm giới thiệu những nét văn hóa đầu xuân với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc.
Liên tiếp đồng hành trong các sự kiện lớn, MC Hạnh Phúc và Á hậu – MC Thụy Vân có sự đồng điệu, ăn ý trên sân khấu và chung quan điểm sống.
Trong concert Đinh Show kỷ niệm tuổi 50, ca sĩ Phan Đinh Tùng trao tặng NSND Tự Long một chiếc nhẫn kim cương ngay trên sân khấu.
GĐXH - Vân Đình có thể kết nối với các trục du lịch tâm linh chùa Hương (Hà Nội) - Tam Chúc (Ninh Bình); hay với Vân Long (Ninh Bình) - Đồng Tâm của Hoà Bình cũ (nay là Phú Thọ) nhưng nhiều năm qua đã bị ngủ quên...
Trái ngược với hình ảnh nữ viện phó viện kiểm sát nghiêm nghị trong bộ phim "Lằn ranh", ngoài đời Hồng Diễm có hình ảnh dịu dàng, lối sống kín tiếng.
Không chỉ ghi dấu ấn với sự nghiệp nghệ thuật thành công, nữ nghệ sĩ còn khiến khán giả ngưỡng mộ với cuộc sống gia đình viên mãn và hạnh phúc.
GĐXH - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, trong đó sự kiện văn hóa chiếm đa số; lĩnh vực thể thao, du lịch, báo chí mỗi lĩnh vực góp một sự kiện tiêu biểu.
Sau 4 tháng tạm ngưng ca hát để điều trị bệnh, tình hình sức khỏe của ca sĩ Tố My vẫn nhận nhiều quan tâm của khán giả.
Xuất phát từ Trung Quốc, trào lưu thuê “trạm tỷ” chụp ảnh đời thường đang lan sang Việt Nam. Không tạo dáng, không sắp đặt, người được chụp chỉ di chuyển tự nhiên, việc còn lại là những "tay máy" sẽ bắt trọn từng khoảnh khắc. Xu hướng này nhanh chóng thu hút giới trẻ và nhiều sao Việt.
GĐXH - 11 năm sau mới quay trở lại làm một sản phẩm âm nhạc, Hồ Quỳnh Hương cho biết chính mẹ, dù đã rời xa, vẫn để lại cho chị món quà quý giá nhất: tình yêu thương và sự lắng lại để nhìn sâu vào những câu chuyện của cuộc đời.
