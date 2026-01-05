Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình
GĐXH - Khi Phó bí thư tỉnh Sách đang ở bên cạnh nữ doanh nhân Mỹ Trinh thì vợ ông gọi điện tới hỏi chồng ở đâu và trách chồng sống xa cách.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 45 phim "Lằn ranh", Chủ tịch tỉnh Thuỷ đã có cuộc trò chuyện riêng với Bí thư tỉnh Sơn. Ông Thủy bày tỏ sự lo lắng của Bí thư tỉnh Sơn là có thật vì sự sai phạm của dự án Trinh Tam không chỉ nằm ở việc xây vượt tầng trái phép.
Thanh tra tỉnh đã nắm rõ vụ việc nhưng để giải quyết triệt để không thể xong trong ngày 1 ngày 2, nhất là khi lại được chỉ đạo là cần phải làm nhanh để cấp sổ hồng cho cư dân.
Ngay lập tức, ông Sơn hỏi về người chỉ đạo chủ trương này. Chủ tịch tỉnh Thuỷ đáp: "Anh Sách gọi cậu Tú chánh thanh tra lên để trao đổi và chủ trương làm nhanh được truyền đạt một cách không chính thức".
Trong khi đó, Triển đến nhà Khắc để khuyên bạn cứ phát huy sở trường làm vừa lòng tất cả, không làm tổn hại tới ai bởi ở thời điểm này. "Làm được như vậy cũng là một thành tựu. Chỉ cần anh em mình không đi ngược lại với nhau" - Triển gửi lời nhắn của Phó bí thư tỉnh Sách tới Khắc.
Khắc đã bỏ cuộc họp quan trọng ở cơ quan. Nhưng thái độ của Khắc giờ không còn quan tâm thái độ của lãnh đạo Sở. Triển khuyên bạn không nên tiêu cực như vậy. Điều này khiến Khắc bực bội: "Giờ tôi phải thế nào? Lạc quan hay tích cực?".
Ở diễn biến khác trong tập phim, Phó bí thư tỉnh Sách đang ở căn nhà bí mật với doanh nhân Mỹ Trinh thì bà Tứ vợ ông bất ngờ gọi điện hỏi chồng ở đâu. Ông Sách vừa khó chịu vừa nói dối vợ đi Hà Nội làm việc. Phó Bí thư tỉnh Sách còn nặng lời nói vợ mình toàn hỏi những câu vô nghĩa, muốn bà Tứ phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, suy xét kỹ.
"Gần đây có nhiều việc phải lo lắng nên bồn chồn sốt ruột. Từ bao giờ việc em gọi điện hỏi han lại làm anh khó chịu như thế" - bà Tứ thắc mắc với chồng.
Ông Sách ngay lập tức hạ giọng giải thích không cảm thấy khó chịu với sự hỏi han của vợ. Cách ông nói chuyện đã khiến bà hiểu lầm. Bà Tứ bộc bạch rằng sống cạnh chồng mình khiến bản thân bà cũng vô cùng áp lực: "Em là vợ anh, đồng hành với anh mấy chục năm nay rồi nhưng chưa bao giờ em thấy anh xa cách như lúc này".
Tập 45 phim "Lằn ranh" phát sóng vào 21h ngày 5/1 trên kênh VTV1.
