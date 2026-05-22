Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

NSND Lê Khanh nói gì khi đóng phim do một bác sĩ làm đạo diễn?

Thứ sáu, 09:11 22/05/2026 | Xem - nghe - đọc
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trước việc tham gia một bộ phim do bác sĩ làm đạo diễn, NSND Lê Khanh đã cảm thấy e dè khi hợp tác...

NSND Lê Khanh: "Có người nói tôi lên phim ghê gớm quá"NSND Lê Khanh: 'Có người nói tôi lên phim ghê gớm quá'

Phim điện ảnh ''Một thời ta đã yêu'' đã có buổi ra khán giả TPHCM vào tối 11/5. Trong lần trở lại màn ảnh rộng này, Quỳnh Thy vào vai Quỳnh - một người mẫu và có mối tình tay ba với Toàn (Quốc Trường) và Bảo (Quốc Huy). NSND Lê Khanh vào vai mẹ của Bảo và lần đầu đóng cặp vợ chồng với nghệ sĩ Thành Lộc.

Tiếp tục hành trình hé lộ những câu chuyện phía sau "Một thời ta đã yêu", tập hậu trường mới nhất đưa khán giả đến gần hơn với đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa - người đứng sau dự án điện ảnh nhuốm màu hoài niệm này. Không xuất thân từ điện ảnh, Nguyễn Xuân Nghĩa vốn là một bác sĩ đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Chính điều đó đã khiến hành trình làm phim của anh trở nên khác biệt.

NSND Lê Khanh nói gì khi đóng phim do một bác sĩ làm đạo diễn? - Ảnh 2.

NSƯT Thành Lộc trong một phân cảnh phim "Một thời ta đã yêu".

Ngay từ những ngày đầu đọc kịch bản, giám đốc hình ảnh Dominic Pereira đã bị cuốn hút bởi thế giới mà bộ phim tạo ra. Anh cho biết mình đã đọc kịch bản tới 20-30 lần vì cảm thấy đây là một tác phẩm đặc biệt. NSƯT Thành Lộc cũng thừa nhận chính kịch bản là lý do khiến anh quyết định nhận lời tham gia dự án dù lịch trình sân khấu vô cùng bận rộn: "Công việc ở sân khấu của tôi rất nặng. Bởi vậy nên nếu bộ phim nào yêu cầu phải đi xa thì hầu như tôi không nhận. Nhưng phim này thì gần như tất cả bối cảnh của tôi đều phải đi xa, vậy mà tôi vẫn nhận. Vì nó có một sức hút khiến tôi rất thích khi đọc kịch bản".

Ít ai biết rằng Nguyễn Xuân Nghĩa ban đầu không có ý định làm đạo diễn. Anh chia sẻ: "Sau khi viết xong kịch bản thì Quỳnh Thy nói với tôi rằng muốn làm phim này. Chúng tôi từng trao đổi với một đạo diễn khác nhưng không đạt được sự đồng thuận, nên hoàn cảnh đưa đẩy tôi vào vị trí đạo diễn là như vậy." Nhà sản xuất Quỳnh Thy cũng kể lại cơ duyên gặp đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa tại một phim trường thông qua bạn bè: "Lúc đó tôi đã hỏi anh có bao giờ nghĩ đến việc làm phim về người Việt, tại Việt Nam chưa. Và từ đó thuyết phục anh thực hiện dự án đầu tay này".

Sự xuất hiện của một đạo diễn "tay ngang" từng khiến không ít người bất ngờ, kể cả các diễn viên trong đoàn. Quốc Trường cho biết: "Tôi rất ngạc nhiên về sự hiểu biết của anh Nghĩa về điện ảnh, vì trước đó tôi chỉ biết anh là bác sĩ". NSND Lê Khanh cũng chia sẻ rằng ban đầu ekip từng có chút e dè với một người lần đầu làm phim điện ảnh, nhưng càng làm việc càng cảm nhận được sự nghiêm túc và tâm huyết của anh: "Tôi có hỏi và được Nghĩa chia sẻ về sự khác biệt giữa một ca mổ và đứng trước máy quay, bởi cả 2 công việc ấy đều vô cùng ý nghĩa". Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời bằng một quan điểm đầy cảm xúc: "Khi làm bác sĩ là đang chữa bệnh về thể xác cho người khác. Còn khi làm phim, là cho họ hy vọng, cho họ sự chữa lành về tinh thần".

NSND Lê Khanh nói gì khi đóng phim do một bác sĩ làm đạo diễn? - Ảnh 3.

NSND Lê Khanh đóng vai bà mẹ khắc nghiệt trong phim.

Trong khi đó, Quốc Trường đặc biệt ấn tượng với sự kỹ tính của đạo diễn trong từng câu thoại: "Có những câu thoại nghe tưởng như ngoài đời không ai nói vậy, nhưng thật ra nó rất phù hợp với bối cảnh của mấy chục năm trước". Còn NSND Lê Khanh nhận xét Nguyễn Xuân Nghĩa là một người rất kiên định trong công việc: "Trên bàn trao đổi thì mọi người có thể tự do đóng góp, nhưng đạo diễn yêu cầu phải thống nhất quan điểm ngay từ đầu để khi vào set biết chính xác cần làm gì".

Với Nguyễn Xuân Nghĩa, nỗi sợ lớn nhất khi làm phim là không hiểu rõ điều mình đang kể. Vì vậy, trước khi bắt tay thực hiện dự án, anh đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu về văn hóa và đời sống Việt Nam: "Tôi rất sợ nếu không biết những gì mình làm có đúng hay không. Khi chuyển kịch bản sang tiếng Việt, tôi đã đọc rất nhiều sách vở, văn chương Việt Nam để viết tốt nhất có thể. Tôi cũng muốn thể hiện phần nào bản sắc người Việt qua tác phẩm của mình".

NSND Lê Khanh nói gì khi đóng phim do một bác sĩ làm đạo diễn? - Ảnh 4.

Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa chỉ đạo diễn xuất.

Không chỉ đóng vai trò đạo diễn, Nguyễn Xuân Nghĩa còn mang theo công việc bác sĩ đến tận phim trường. Anh kể rằng trong suốt quá trình quay, nếu có thành viên nào gặp vấn đề sức khỏe, anh đều trực tiếp thăm khám và hỗ trợ thuốc men để đoàn phim yên tâm làm việc. Ở một cảnh quay trên vách núi của Quốc Trường, khi cameraman chính bị thương và phải nhập viện, chính vị đạo diễn đã trực tiếp cầm máy quay để thực hiện cảnh quay khó khăn này.

Phim "Một thời ta đã yêu" hiện đang khởi chiếu toàn quốc.

Nguyễn Xuân Nghĩa là một đạo diễn, biên kịch người Việt đang sống và làm việc tại Mỹ. Điều khá đặc biệt là anh xuất thân từ ngành y khoa, có hơn 20 năm làm bác sĩ tại Mỹ trước khi chuyển hướng mạnh sang điện ảnh vì đam mê kể chuyện và nghệ thuật.

Anh được biết đến gần đây qua dự án phim điện ảnh "Một Thời Ta Đã Yêu", nơi anh vừa viết kịch bản vừa đạo diễn. Đây được xem là phim dài đầu tay của anh tại Việt Nam, với sự tham gia của các diễn viên như Lê Khanh, Quốc Trường, Quốc Huy và người mẫu Quỳnh Thy.

Trước đó, Nguyễn Xuân Nghĩa từng thực hiện một số phim ngắn tại Mỹ như: The Girl on the 13th Floor, Apple of My Eye...

NSND Lê Khanh tiết lộ "tán" NSƯT Thành Lộc nhiều năm giờ mới được "cưới"NSND Lê Khanh tiết lộ 'tán' NSƯT Thành Lộc nhiều năm giờ mới được 'cưới'

GĐXH - NSND Lê Khanh hài hước chia sẻ, bà từng đùa với NSƯT Thành Lộc rằng đã “theo đuổi” ông suốt nhiều năm nhưng đến giờ mới được hợp tác chung. Theo NSND Lê Khanh, nhờ sự thấu hiểu và ăn ý đã có từ trước nên cả hai không mất nhiều thời gian trao đổi khi diễn xuất mà chỉ cần phối hợp nhịp nhàng trên phim trường.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Mai (Ngọc Huyền) bất ngờ được mẹ của Trung (Đình Tú) mời sang nhà

Mai (Ngọc Huyền) bất ngờ được mẹ của Trung (Đình Tú) mời sang nhà

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Sự xuất hiện của ông Tùng khiến bà Diện bất ngờ thay đổi thái độ với Mai.

Hoa hậu Vi Minh bị tố 'ăn chặn' tiền từ thiện

Hoa hậu Vi Minh bị tố 'ăn chặn' tiền từ thiện

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Bố của bé Dín sau khi trở về đã lên mạng tố Hoa hậu Vi Minh ăn chặn tiền từ thiện.

Nam ca sĩ quê Bắc Ninh gây chú ý với MV đưa chất liệu đời sống vào âm nhạc

Nam ca sĩ quê Bắc Ninh gây chú ý với MV đưa chất liệu đời sống vào âm nhạc

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Tuấn Cry tiếp tục gây bất ngờ với sản phẩm mới năm 2026 - nơi anh kết hợp dân gian và hiện đại, mang chất liệu đời sống chân thật, gần gũi.

Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) trả lại 30 triệu tiền bồi thường bị bỏng vì bếp điện rởm cháy

Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) trả lại 30 triệu tiền bồi thường bị bỏng vì bếp điện rởm cháy

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Ông Đăng gọi Sinh tới và đưa trả lại số tiền 30 triệu đồng và yêu cầu giữ kín chuyện này, coi đây là bài học lớn cho Vân.

Quỳnh dàn dựng bắt cóc con trai để lừa tiền chồng

Quỳnh dàn dựng bắt cóc con trai để lừa tiền chồng

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Mai và Trung cũng bắt gặp Quỳnh đang vui cười đi bên một người đàn ông lạ trong lúc con trai bị bắt cóc.

'Phía bên kia thành phố': Chạm đến vấn đề khá gai góc trong đời sống học đường

'Phía bên kia thành phố': Chạm đến vấn đề khá gai góc trong đời sống học đường

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Khai thác đề tài học đường, tâm lý vị thành niên và gia đình, bộ phim "Phía bên kia thành phố" là câu chuyện giàu cảm xúc về tình bạn, những góc khuất trong đời sống học đường, áp lực thành tích và hành trình chuộc lỗi của những đứa trẻ từng lạc đường và chịu nhiều tổn thương.

Phim kinh dị ra rạp mùa hè 2026 không chỉ dọa ma khán giả mà đằng sau đó là tầng ý nghĩa

Phim kinh dị ra rạp mùa hè 2026 không chỉ dọa ma khán giả mà đằng sau đó là tầng ý nghĩa

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Phim Ma Xó của đạo diễn Phan Bá Hỷ sẽ ra mắt vào mùa hè năm nay và dự đoán được công chúng vô cùng quan tâm bởi nhiều yếu tố từ tâm linh đến tâm lý.

Vừa mới yêu Ngọc Huyền, Đình Tú đã mua quà nịnh 'bố vợ tương lai'

Vừa mới yêu Ngọc Huyền, Đình Tú đã mua quà nịnh 'bố vợ tương lai'

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Mới bắt đầu yêu nhau, Trung đã tìm cách mua quà sang nhà tặng "bố vợ tương lai" để lấy lòng.

Tối nay, NSƯT Chí Trung xuất hiện trên phim giờ vàng VTV3

Tối nay, NSƯT Chí Trung xuất hiện trên phim giờ vàng VTV3

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Tập 1 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" chính thức lên sóng vào lúc 20h tối nay (ngày 18/5) trên VTV3.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang ở giai đoạn bận rộn nhất cuộc đời

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang ở giai đoạn bận rộn nhất cuộc đời

Giải trí - 5 ngày trước

GĐXH - Năm 2026 có thể nói là khoảng thời gian cực kỳ bận rộn với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ngoài việc học tập và sáng tác âm nhạc, anh còn tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Xem nhiều

Hoa hậu Vi Minh từ chối tình cảm của thiếu gia Tập đoàn Hải Minh

Hoa hậu Vi Minh từ chối tình cảm của thiếu gia Tập đoàn Hải Minh

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Trước lời thổ lộ tình cảm của Hải Đăng, Hoa hậu Vi Minh khéo léo từ chối với lý do không muốn thay đổi mối quan hệ.

Vừa mới yêu Ngọc Huyền, Đình Tú đã mua quà nịnh 'bố vợ tương lai'

Vừa mới yêu Ngọc Huyền, Đình Tú đã mua quà nịnh 'bố vợ tương lai'

Xem - nghe - đọc
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang ở giai đoạn bận rộn nhất cuộc đời

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang ở giai đoạn bận rộn nhất cuộc đời

Giải trí
Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) trả lại 30 triệu tiền bồi thường bị bỏng vì bếp điện rởm cháy

Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) trả lại 30 triệu tiền bồi thường bị bỏng vì bếp điện rởm cháy

Xem - nghe - đọc
Tối nay, NSƯT Chí Trung xuất hiện trên phim giờ vàng VTV3

Tối nay, NSƯT Chí Trung xuất hiện trên phim giờ vàng VTV3

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top