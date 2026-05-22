NSND Lê Khanh nói gì khi đóng phim do một bác sĩ làm đạo diễn?
GĐXH - Trước việc tham gia một bộ phim do bác sĩ làm đạo diễn, NSND Lê Khanh đã cảm thấy e dè khi hợp tác...
Tiếp tục hành trình hé lộ những câu chuyện phía sau "Một thời ta đã yêu", tập hậu trường mới nhất đưa khán giả đến gần hơn với đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa - người đứng sau dự án điện ảnh nhuốm màu hoài niệm này. Không xuất thân từ điện ảnh, Nguyễn Xuân Nghĩa vốn là một bác sĩ đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Chính điều đó đã khiến hành trình làm phim của anh trở nên khác biệt.
Ngay từ những ngày đầu đọc kịch bản, giám đốc hình ảnh Dominic Pereira đã bị cuốn hút bởi thế giới mà bộ phim tạo ra. Anh cho biết mình đã đọc kịch bản tới 20-30 lần vì cảm thấy đây là một tác phẩm đặc biệt. NSƯT Thành Lộc cũng thừa nhận chính kịch bản là lý do khiến anh quyết định nhận lời tham gia dự án dù lịch trình sân khấu vô cùng bận rộn: "Công việc ở sân khấu của tôi rất nặng. Bởi vậy nên nếu bộ phim nào yêu cầu phải đi xa thì hầu như tôi không nhận. Nhưng phim này thì gần như tất cả bối cảnh của tôi đều phải đi xa, vậy mà tôi vẫn nhận. Vì nó có một sức hút khiến tôi rất thích khi đọc kịch bản".
Ít ai biết rằng Nguyễn Xuân Nghĩa ban đầu không có ý định làm đạo diễn. Anh chia sẻ: "Sau khi viết xong kịch bản thì Quỳnh Thy nói với tôi rằng muốn làm phim này. Chúng tôi từng trao đổi với một đạo diễn khác nhưng không đạt được sự đồng thuận, nên hoàn cảnh đưa đẩy tôi vào vị trí đạo diễn là như vậy." Nhà sản xuất Quỳnh Thy cũng kể lại cơ duyên gặp đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa tại một phim trường thông qua bạn bè: "Lúc đó tôi đã hỏi anh có bao giờ nghĩ đến việc làm phim về người Việt, tại Việt Nam chưa. Và từ đó thuyết phục anh thực hiện dự án đầu tay này".
Sự xuất hiện của một đạo diễn "tay ngang" từng khiến không ít người bất ngờ, kể cả các diễn viên trong đoàn. Quốc Trường cho biết: "Tôi rất ngạc nhiên về sự hiểu biết của anh Nghĩa về điện ảnh, vì trước đó tôi chỉ biết anh là bác sĩ". NSND Lê Khanh cũng chia sẻ rằng ban đầu ekip từng có chút e dè với một người lần đầu làm phim điện ảnh, nhưng càng làm việc càng cảm nhận được sự nghiêm túc và tâm huyết của anh: "Tôi có hỏi và được Nghĩa chia sẻ về sự khác biệt giữa một ca mổ và đứng trước máy quay, bởi cả 2 công việc ấy đều vô cùng ý nghĩa". Đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời bằng một quan điểm đầy cảm xúc: "Khi làm bác sĩ là đang chữa bệnh về thể xác cho người khác. Còn khi làm phim, là cho họ hy vọng, cho họ sự chữa lành về tinh thần".
Trong khi đó, Quốc Trường đặc biệt ấn tượng với sự kỹ tính của đạo diễn trong từng câu thoại: "Có những câu thoại nghe tưởng như ngoài đời không ai nói vậy, nhưng thật ra nó rất phù hợp với bối cảnh của mấy chục năm trước". Còn NSND Lê Khanh nhận xét Nguyễn Xuân Nghĩa là một người rất kiên định trong công việc: "Trên bàn trao đổi thì mọi người có thể tự do đóng góp, nhưng đạo diễn yêu cầu phải thống nhất quan điểm ngay từ đầu để khi vào set biết chính xác cần làm gì".
Với Nguyễn Xuân Nghĩa, nỗi sợ lớn nhất khi làm phim là không hiểu rõ điều mình đang kể. Vì vậy, trước khi bắt tay thực hiện dự án, anh đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu về văn hóa và đời sống Việt Nam: "Tôi rất sợ nếu không biết những gì mình làm có đúng hay không. Khi chuyển kịch bản sang tiếng Việt, tôi đã đọc rất nhiều sách vở, văn chương Việt Nam để viết tốt nhất có thể. Tôi cũng muốn thể hiện phần nào bản sắc người Việt qua tác phẩm của mình".
Không chỉ đóng vai trò đạo diễn, Nguyễn Xuân Nghĩa còn mang theo công việc bác sĩ đến tận phim trường. Anh kể rằng trong suốt quá trình quay, nếu có thành viên nào gặp vấn đề sức khỏe, anh đều trực tiếp thăm khám và hỗ trợ thuốc men để đoàn phim yên tâm làm việc. Ở một cảnh quay trên vách núi của Quốc Trường, khi cameraman chính bị thương và phải nhập viện, chính vị đạo diễn đã trực tiếp cầm máy quay để thực hiện cảnh quay khó khăn này.
Phim "Một thời ta đã yêu" hiện đang khởi chiếu toàn quốc.
Nguyễn Xuân Nghĩa là một đạo diễn, biên kịch người Việt đang sống và làm việc tại Mỹ. Điều khá đặc biệt là anh xuất thân từ ngành y khoa, có hơn 20 năm làm bác sĩ tại Mỹ trước khi chuyển hướng mạnh sang điện ảnh vì đam mê kể chuyện và nghệ thuật.
Anh được biết đến gần đây qua dự án phim điện ảnh "Một Thời Ta Đã Yêu", nơi anh vừa viết kịch bản vừa đạo diễn. Đây được xem là phim dài đầu tay của anh tại Việt Nam, với sự tham gia của các diễn viên như Lê Khanh, Quốc Trường, Quốc Huy và người mẫu Quỳnh Thy.
Trước đó, Nguyễn Xuân Nghĩa từng thực hiện một số phim ngắn tại Mỹ như: The Girl on the 13th Floor, Apple of My Eye...
