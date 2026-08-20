NSND Tấn Giao, ca sĩ Đăng Dương, Hoàng Tùng biểu diễn trong Chương trình 'Nắng Ba Đình'

| Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Chương trình chính luận nghệ thuật "Nắng Ba Đình" diễn ra lúc 20h ngày 20/8 tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Theo VTV, từ ánh nắng Ba Đình của mùa Thu cách mạng năm 1945, Chương trình “Nắng Ba Đình” gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối của niềm tin, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam, tiếp thêm động lực để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chung sức xây dựng một đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới.

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Phối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật "Nắng Ba Đình". Ảnh VTV

Chương trình được cấu trúc thành 3 chương: “Bác đã về đây, Tổ quốc ơi”, “Lời Bác vang vọng núi sông” và “Nắng Ba Đình thắp sáng triệu trái tim”. Xuyên suốt chương trình là những ca khúc đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ như: Lá cờ Đảng, Mười chín tháng Tám, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Giải phóng miền Nam, Tự nguyện...

Những giai điệu quen thuộc được làm mới trong không gian sân khấu hiện đại, tạo nên sự giao hòa giữa lịch sử và hơi thở đương đại. Đan xen giữa các tiết mục nghệ thuật là những phóng sự và cuộc giao lưu với nhân chứng, góp phần đưa câu chuyện lịch sử đến gần hơn với khán giả bằng những ký ức chân thực và cảm xúc.

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Các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh VTV

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được khán giả yêu mến như: NSND Tấn Giao, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Anh Thơ, Đức Phúc, Phạm Anh Duy, ca nương Kiều Anh, Đào Tố Loan, Nhật Thủy, nhóm Dòng Thời Gian...

NSND Tấn Giao, NSƯT Đăng Dương và NSƯT Hoàng Tùng biểu diễn trong Chương trình 'Nắng Ba Đình' - Ảnh 3.4 điểm cầu chương trình 'Sao sáng dẫn đường' kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GĐXH - Chương trình "Sao sáng dẫn đường" hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được thực hiện tại 4 điểm cầu: Hà Nội, Tuyên Quang, Quảng Trị và TP.HCM lên sóng trực tiếp trên VTV1 vào ngày 26/7.

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