NSND Tấn Giao, ca sĩ Đăng Dương, Hoàng Tùng biểu diễn trong Chương trình 'Nắng Ba Đình'

Theo VTV, từ ánh nắng Ba Đình của mùa Thu cách mạng năm 1945, Chương trình “Nắng Ba Đình” gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối của niềm tin, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam, tiếp thêm động lực để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chung sức xây dựng một đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Phối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật "Nắng Ba Đình". Ảnh VTV

Chương trình được cấu trúc thành 3 chương: “Bác đã về đây, Tổ quốc ơi”, “Lời Bác vang vọng núi sông” và “Nắng Ba Đình thắp sáng triệu trái tim”. Xuyên suốt chương trình là những ca khúc đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ như: Lá cờ Đảng, Mười chín tháng Tám, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Giải phóng miền Nam, Tự nguyện...

Những giai điệu quen thuộc được làm mới trong không gian sân khấu hiện đại, tạo nên sự giao hòa giữa lịch sử và hơi thở đương đại. Đan xen giữa các tiết mục nghệ thuật là những phóng sự và cuộc giao lưu với nhân chứng, góp phần đưa câu chuyện lịch sử đến gần hơn với khán giả bằng những ký ức chân thực và cảm xúc.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh VTV

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được khán giả yêu mến như: NSND Tấn Giao, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Anh Thơ, Đức Phúc, Phạm Anh Duy, ca nương Kiều Anh, Đào Tố Loan, Nhật Thủy, nhóm Dòng Thời Gian...