Đỗ Mỹ Linh và 3 nàng dâu hào môn thu hút sự chú ý

Chủ nhật, 10:25 04/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Đỗ Mỹ Linh diện đầm khoe vai trần đọ sắc với dàn dâu hào môn: Hương Liên, Thanh Tú, Tú Anh,... tại một sự kiện ở Hà Nội.

Đỗ Mỹ Linh và 3 nàng dâu hào môn thu hút sự chú ý - Ảnh 1.Con gái Đỗ Mỹ Linh diện váy 20 triệu đồng gây chú ý

GĐXH - Bé Titi, con gái Đỗ Mỹ Linh, gây chú ý với chiếc váy hiệu Fendi 20 triệu đồng khi xem bóng đá. Nhiều khán giả khen ngợi vẻ đáng yêu và biểu cảm ngộ nghĩnh của cô bé.

Đỗ Mỹ Linh và dàn dâu hào môn thu hút sự chú ý tại sự kiện Hà Nội 2026 - Ảnh 1.

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi diện chiếc đầm lụa trang nhã, khoe vai trần và vóc dáng mảnh mai sau sinh khi đến sự kiện của NTK Lê Thanh Hòa.

Đỗ Mỹ Linh và dàn dâu hào môn thu hút sự chú ý tại sự kiện Hà Nội 2026 - Ảnh 2.

Đỗ Mỹ Linh đọ sắc cùng Ngọc Hân trong sự kiện.

Đỗ Mỹ Linh và dàn dâu hào môn thu hút sự chú ý tại sự kiện Hà Nội 2026 - Ảnh 3.

Tại sự kiện, 'con dâu bầu Hiển' hội ngộ nhiều người đẹp như á hậu Phương Nga, Thanh Tú, Tú Anh. Họ đều là những chị em thân thiết, từng đồng hành trong công việc và cả cuộc sống.

Đỗ Mỹ Linh và dàn dâu hào môn thu hút sự chú ý tại sự kiện Hà Nội 2026 - Ảnh 4.
Đỗ Mỹ Linh và dàn dâu hào môn thu hút sự chú ý tại sự kiện Hà Nội 2026 - Ảnh 5.
Đỗ Mỹ Linh và dàn dâu hào môn thu hút sự chú ý tại sự kiện Hà Nội 2026 - Ảnh 6.

Đỗ Mỹ Linh nổi bật dù đã qua 2 lần sinh đẻ.

Đỗ Mỹ Linh và dàn dâu hào môn thu hút sự chú ý tại sự kiện Hà Nội 2026 - Ảnh 7.

'Nàng dâu hào môn' Tú Anh diện chiếc đầm của Lê Thanh Hòa lấy cảm hứng từ vẻ đẹp mùa thu. Cô phối cùng chiếc túi Louis Vuitton da cá sấu bạch tạng tiền tỷ.

Đỗ Mỹ Linh và dàn dâu hào môn thu hút sự chú ý tại sự kiện Hà Nội 2026 - Ảnh 8.

"Nàng dâu hào môn" Thanh Tú hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện. Sau khi kết hôn, cô tập trung vun vén hạnh phúc với chồng doanh nhân, không hoạt động showbiz.

Đỗ Mỹ Linh và dàn dâu hào môn thu hút sự chú ý tại sự kiện Hà Nội 2026 - Ảnh 9.

Không kém cạnh những "cô dâu hào môn" khác, Hương Liên tích cực tham dự các sự kiện sau khi kết hôn với thiếu gia. Cô tôn vẻ đẹp tiểu thư cùng chiếc đầm bay bổng.

Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi chung khung hình với 3 nàng dâu hào môn - Ảnh 1.

Ngọc Hân hội ngộ đàn chị Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương. 

Đỗ Mỹ Linh và dàn dâu hào môn thu hút sự chú ý tại sự kiện Hà Nội 2026 - Ảnh 10.

Á hậu Phương Nga khoe diện mạo như công chúa với chiếc đầm quây xòe bồng, đính kết hình chuồn chuồn.

Đỗ Mỹ Linh và dàn dâu hào môn thu hút sự chú ý tại sự kiện Hà Nội 2026 - Ảnh 11.

Hai á hậu của Hoa hậu Việt Nam 2024 Châu Anh - Vân Nhi đọ sắc.


 

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