Đỗ Mỹ Linh và 3 nàng dâu hào môn thu hút sự chú ý
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh diện đầm khoe vai trần đọ sắc với dàn dâu hào môn: Hương Liên, Thanh Tú, Tú Anh,... tại một sự kiện ở Hà Nội.
Đỗ Mỹ Linh nổi bật dù đã qua 2 lần sinh đẻ.
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