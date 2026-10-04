Sau phim trăm tỷ, Tuấn Trần tái hợp Jung Il Woo, Mo Hong Jin trong dự án điện ảnh Việt - Hàn

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Ngày 2/10, ê-kíp "On my way home" tổ chức lễ cúng máy, chính thức khởi động dự án điện ảnh hợp tác Việt - Hàn. Đáng chú ý, bộ phim quy tụ lại ba gương mặt từng đồng hành trong "Mang Mẹ Đi Bỏ" gồm đạo diễn Mo Hong Jin, diễn viên Tuấn Trần và tài tử Hàn Quốc Jung Il Woo.

"Mang Mẹ Đi Bỏ" ra mắt vào tháng 8/2025, đạt doanh thu hơn 171 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Bộ phim gây chú ý với câu chuyện gia đình cùng sự kết hợp giữa ê-kíp Việt Nam và Hàn Quốc.

Sau thành công của tác phẩm trước, "On my way home" được giới thiệu là bước hợp tác tiếp theo của bộ ba. Theo ê-kíp, dự án lần này hướng tới một câu chuyện mới, đồng thời đặt yêu cầu cao hơn về kịch bản, kỹ thuật sản xuất và diễn xuất.

Tuấn Trần tái ngộ đạo diễn Mo Hong Jin, diễn viên Jung Il Woo.

Một điểm đáng chú ý của phim là sự tham gia của đạo diễn Kim Young-soo trong vai trò đồng đạo diễn. Ông được giới thiệu là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực dàn dựng hành động tại Hàn Quốc. Sự kết hợp giữa Mo Hong Jin và Kim Young-soo được kỳ vọng tạo thêm màu sắc cho phần hình ảnh và các phân đoạn hành động của bộ phim.

Đạo diễn Mo Hong Jin cho biết sau thành công của "Mang mẹ đi bỏ", điều khiến anh quan tâm không phải làm một bộ phim lớn hơn về quy mô mà là tạo ra một câu chuyện mới và có chiều sâu. Với "On my way home", ê-kíp muốn tiếp tục nâng cao chất lượng từ kịch bản đến khâu sản xuất.

Tuấn Trần muốn thay đổi hình ảnh

Trong dự án mới, Tuấn Trần tiếp tục đảm nhận vai chính. Nam diễn viên cho biết anh nhận lời tham gia ngay sau khi đọc kịch bản.

Thành công của "Mang mẹ đi bỏ", đặc biệt là doanh thu hơn 171 tỷ đồng, theo Tuấn Trần vừa tạo áp lực vừa trở thành động lực để anh trở lại. Nam diễn viên cho rằng việc tiếp tục làm việc với đạo diễn Mo Hong Jin và Jung Il Woo giúp anh có thêm sự tin tưởng khi bước vào dự án mới.

Tuấn Trần cũng tiết lộ kịch bản "On my way home" có quy mô lớn hơn và đặt nhân vật vào những tình huống quyết liệt hơn. Vì vậy, anh muốn tránh lặp lại hình ảnh quen thuộc từng thể hiện trong các phim trước.

Nam diễn viên cho biết mục tiêu lần này là để khán giả nhận thấy sự thay đổi và trưởng thành trong diễn xuất của anh khi bộ phim ra rạp.

Việc trở lại với "On my way home" cũng nối dài chặng đường hợp tác giữa Tuấn Trần và Mo Hong Jin sau "Mang mẹ đi bỏ". Với Jung Il Woo, đây tiếp tục là một dự án điện ảnh có sự tham gia của anh tại Việt Nam.

Diễn viên Tuấn Trần được xem là diễn viên phim trăm tỷ của làng phim Việt.

Jung Il Woo tiếp tục hoạt động tại Việt Nam

Sự xuất hiện của Jung Il Woo tại lễ cúng máy thu hút sự chú ý. Nam diễn viên Hàn Quốc hiện nhận được sự quan tâm từ khán giả Việt sau khi tham gia "Running Man Việt Nam".

Trong buổi khai máy, Jung Il Woo cho biết việc tham gia dự án điện ảnh lần này là một dấu mốc đáng nhớ trong quá trình hoạt động của anh tại Việt Nam. Nam diễn viên bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm mà khán giả dành cho mình và cho biết sẽ nỗ lực để đáp lại bằng những sản phẩm mới.

Jung Il Woo cũng chia sẻ năm nay đánh dấu 20 năm kể từ khi anh bắt đầu sự nghiệp. Nam diễn viên tiết lộ đang chuẩn bị cho những hoạt động dành cho người hâm mộ tại Việt Nam, bên cạnh việc tiếp tục xuất hiện trong các tác phẩm mới.

Với "On my way home", Jung Il Woo một lần nữa hợp tác cùng Tuấn Trần và đạo diễn Mo Hong Jin. Nếu ở "Mang mẹ đi bỏ", ba cái tên này góp phần tạo nên một bộ phim gia đình đạt doanh thu hơn 171 tỷ đồng, thì ở dự án mới, họ sẽ đối diện với một câu chuyện và cách thể hiện khác.

Ê-kíp cho biết phim đã có quá trình chuẩn bị từ trước khi bấm máy. Sự kết hợp giữa đạo diễn Mo Hong Jin, đồng đạo diễn Kim Young-soo cùng hai diễn viên chính Tuấn Trần và Jung Il Woo được kỳ vọng mang đến một diện mạo mới cho dự án hợp tác điện ảnh Việt - Hàn.

Thông tin về nội dung, nhân vật và thời điểm phát hành "On my way home" sẽ được ê-kíp công bố trong thời gian tới.