Số tiền gần 1000 tỷ đồng liên quan thế nào đến diễn viên Steven Nguyễn?

Số tiền gần 1000 tỷ đồng liên quan đến diễn viên Steven Nguyễn

Trại Buôn Người do Steven Nguyễn đóng chính trở thành hiện tượng phim Việt được săn đón.

Trưa 04/10, Trại buôn người, bộ phim khai thác đề tài tội phạm và nạn buôn bán người đã đạt doanh số 260 tỷ đồng. Tác phẩm chỉ mất gần 8 ngày để đạt được con số này. Đây đồng thời là dự án thứ 10 trong năm gia nhập nhóm phim Việt có doanh thu trên 100 tỷ đồng.

Phim đánh dấu sự trở lại của Steven Nguyễn sau phim điện ảnh Mưa đỏ và phim truyền hình Không giới hạn. Steven Nguyễn chia sẻ để có cảnh đua bò gây ấn tượng với khán giả ở đầu phim, anh đã dành một tuần xuống An Giang tập làm quen và đua cùng hai chú bò. Ngay buổi đầu tiên, anh đã bị bò đá hụt.

Anh nỗ lực giảm 5kg để hóa thân vào vai Ny.

Nói với Tuổi Trẻ, Steven Nguyễn cho biết đóng xong Trại buôn người, anh không còn cảm thấy sợ hãi bất cứ điều gì. Diễn viên cũng khẳng định đây cũng là phim mà khi nhìn lại mình trên màn ảnh, anh thấy "bần nhất". Hóa thân vào vai Ny - nạn nhân của nạn buôn người, Steven Nguyễn cho biết anh cũng đã tự đặt câu hỏi cho bản thân mình không biết bao nhiêu lần: "Nếu rơi vào hoàn cảnh đó sẽ giải quyết thế nào?".

Phim cảnh tỉnh về tình trạng lừa đảo và buôn người diễn ra hằng ngày, hy vọng sau khi xem phim, khán giả cảnh giác hơn với những lời mời mọc "việc nhẹ lương cao".

Quang trong Mưa Đỏ là bước đệm giúp tên tuổi Steven Nguyễn đến gần hơn với công chúng. (Ảnh: FBNV)





Trước thành công của Ny trong Trại buôn người, bước ngoặt chỉ thực sự đến khi Steven Nguyễn góp mặt trong Mưa Đỏ. Với vai Trung úy Quang, anh nhận được nhiều lời khen nhờ lối diễn xuất tiết chế và khả năng thể hiện nội tâm nhân vật. Không chỉ ghi dấu ấn về mặt chuyên môn, bộ phim còn tạo nên hiện tượng tại phòng vé khi đạt doanh thu 714 tỷ đồng, trở thành tác phẩm Việt có doanh thu cao nhất lịch sử. Thành công của Mưa Đỏ cũng giúp Steven Nguyễn từ một gương mặt quen với khán giả yêu phim trở thành cái tên được nhắc đến rộng rãi trên các diễn đàn điện ảnh.

Nếu cộng doanh thu của Mưa Đỏ và Trại buôn người, hai bộ phim điện ảnh đã phát hành có sự tham gia của Steven Nguyễn đạt tổng cộng khoảng gần 1000 tỷ đồng. Dĩ nhiên, đây là doanh thu chung của các tác phẩm chứ không phải thành tích cá nhân của nam diễn viên. Tuy nhiên, con số 1000 tỷ đồng phần nào cho thấy bước chuyển mạnh mẽ trong sự nghiệp của anh. Chỉ sau một dự án thành công, vị thế của Steven Nguyễn trên thị trường điện ảnh đã có nhiều thay đổi.

Steven Nguyễn - nam chính đứng sau con số 1000 tỷ đồng từng ế show phải đi bán nước, phục vụ nhà hàng

Sau thành công của Mưa Đỏ và Trại buôn người, Steven Nguyễn trở thành diễn viên được săn đón của điện ảnh Việt.





Ít ai biết rằng trước khi được đông đảo khán giả biết đến, Steven Nguyễn đã trải qua quãng thời gian khá dài tìm kiếm cơ hội. Anh từng góp mặt trong nhiều dự án truyền hình, web drama và các vai diễn có thời lượng không quá lớn. Dù sở hữu ngoại hình sáng cùng lợi thế về thể hình, Steven Nguyễn vẫn chưa có một tác phẩm đủ sức đưa tên tuổi đến gần công chúng.

Trước khi trở thành gương mặt triển vọng, Steven Nguyễn từng trượt trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh và chuyển sang học công nghệ thông tin. Tuy nhiên, nhận thấy bản thân không thuộc về lĩnh vực này, anh quyết tâm thi lại và đỗ vào hệ trung cấp của trường Sân khấu - Điện ảnh.

Tại đây, Steven Nguyễn phải đối mặt với áp lực lớn từ người thầy quá cố - đạo diễn Vũ Minh. Câu nói: "Con có biết con là đứa diễn dở nhất trong ba đứa diễn dở nhất lớp không?" từng khiến nam diễn viên mất phương hướng và chán nản vô cùng.

Sau Mưa Đỏ, Steven Nguyễn tiếp tục góp mặt trong 5 dự án điện ảnh mới. (Ảnh: FBNV)





Trong lúc bế tắc nhất, Steven Nguyễn lựa chọn đi nghĩa vụ quân sự để tìm kiếm trải nghiệm mới và tích lũy vốn sống. Anh thừa nhận trước đó bản thân được gia đình bao bọc quá kỹ, dẫn đến việc thiếu kinh nghiệm thực tế để nhập vai một cách tự nhiên.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, sự thay đổi tích cực của Steven đã thuyết phục được đạo diễn Vũ Minh. Anh bắt đầu lại từ những vai quần chúng và công việc soát vé tại sân khấu kịch. Steven Nguyễn từng trải qua giai đoạn ít show, phải làm thêm như bán nước tinh khiết, phục vụ nhà hàng để mưu sinh nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Steven Nguyễn cho biết điều anh mong muốn trong thời gian khó khăn chỉ đơn giản là có công việc để làm.

Kiên trì nỗ lực, Steven Nguyễn dần bùng nổ qua các dự án web-drama, tiêu biểu là vai diễn trong Bi Long đại ca, mở đường cho anh tiến vào lĩnh vực điện ảnh chuyên nghiệp.

Theo VTV.vn, Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TP Hồ Chí Minh, anh mang trong mình niềm đam mê diễn xuất từ nhỏ. Khi bạn bè cùng trang lứa còn loay hoay chọn ngành học, Huy đã xác định ước mơ rõ ràng: trở thành một diễn viên. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh nộp đơn thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, nhưng lần đầu không đỗ. Với nhiều người, đó có thể là dấu chấm hết, nhưng với Steven, đó chỉ là bước khởi đầu. Anh ghi danh học hệ cao đẳng, kiên trì theo đuổi thêm hai năm để thực hiện giấc mơ thời thơ ấu. "Tôi tin rằng chỉ cần mình không bỏ cuộc, điện ảnh sẽ không bỏ rơi mình", Steven nói về quãng đường gian nan đó. Và quả thật, sự bền bỉ ấy đã định hình nên một nam diễn viên có nội lực và bản lĩnh như hiện nay.

Hiện nam diễn viên tận hưởng sự ghi nhận của khán giả nhưng vẫn đặt mục tiêu làm mới bản thân, tránh lặp lại hình tượng và cách diễn. Trước những tin đồn đời tư, anh chọn cách nhìn nhẹ nhàng, coi đó là kinh nghiệm để điều chỉnh và hoàn thiện bản thân.