NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' diện váy đỏ sexy

Thứ tư, 14:55 17/09/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSND Thu Hà đăng tải bộ ảnh rực rỡ, được diễn viên Đinh Thúy Hà không tiếc lời khen ngợi đàn chị.

NSND Thu Hà khoe nhan sắc trẻ trung với váy đỏ sexy tại Mũi Né - Ảnh 1.Diễn viên Thu Hà, Thu Quế và loạt NSND đình đám cùng lúc đón tin vui

NSND Thu Hà, vợ chồng NSND Thu Quế cùng loạt NSND, NSƯT nổi tiếng vừa được trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp điện ảnh.

NSND Thu Hà khoe nhan sắc trẻ trung với váy đỏ sexy tại Mũi Né - Ảnh 2.

Mới đây, trên trang cá nhân NSND Thu Hà đăng tải bộ ảnh rực rỡ trong chuyến đi Mũi Né. Nhan sắc ở tuổi U60 cực kỳ cuốn hút nhưng nữ nghệ sĩ tự nhận "lười chụp ảnh, lười cả đăng".

NSND Thu Hà khoe nhan sắc trẻ trung với váy đỏ sexy tại Mũi Né - Ảnh 3.

Ngay dưới bài đăng của NSND Thu Hà, nhiều người hâm mộ và đồng nghiệp như: NS Chiều Xuân, diễn viên Linh Huệ,... để lại bình luận khen ngợi nhan sắc không tuổi.

NSND Thu Hà khoe nhan sắc trẻ trung với váy đỏ sexy tại Mũi Né - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Đinh Thúy Hà - mẹ Quang phim "Mưa đỏ" cũng trầm trồ: "Đẹp quá chị mình ơi!".

NSND Thu Hà khoe nhan sắc trẻ trung với váy đỏ sexy tại Mũi Né - Ảnh 5.

NSND Thu Hà là một trong những mỹ nhân màn ảnh của thập niên 1990, ở tuổi U60 nữ nghệ sĩ vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon thả.

NSND Thu Hà khoe nhan sắc trẻ trung với váy đỏ sexy tại Mũi Né - Ảnh 6.

Nghệ sĩ Thu Hà cho biết giữ tinh thần thoải mái, duy trì thói quen đạp xe, vận động nhẹ nhàng nên thường được mọi người khen trẻ hơn tuổi.

NSND Thu Hà khoe nhan sắc trẻ trung với váy đỏ sexy tại Mũi Né - Ảnh 7.

Chị từng chia sẻ, thú vui trong cuộc sống rất giản dị, chăm sóc gia đình, người thân, đi uống trà đá, chuyện trò với bạn thân trong khu phố.

 

An Khánh
Top