NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà Nội

Nữ nghệ sĩ gạo cội là người hiếm hoi ở tuổi này vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, nói không với phẫu thuật thẩm mỹ. Chị níu giữ sự trẻ trung bằng chế độ luyện tập kỷ luật và ăn uống khoa học. Với chị, mỗi độ tuổi đều có vẻ đẹp riêng nên chị quyết định không nhuộm tóc, không sợ nếp nhăn mà tuân theo quy luật tự nhiên.