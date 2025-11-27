Mới nhất
NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà Nội

Thứ năm, 21:28 27/11/2025 | Đẹp
GĐXH - Không cần phải đến Đà Lạt, NSND Thu Quế vẫn có những bức hình đẹp khoe sắc bên hoa dã quỳ.



NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà Nội - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, NSND Thu Quế chia sẻ những hình ảnh lãng mạn bên hoa dã quỳ tại một homestay ở Ba Vì, Hà Nội. Thời gian gần đây, Ba Vì trở thành địa điểm nổi tiếng của giới trẻ vào mỗi mùa hoa dã quỳ nở.

NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà Nội - Ảnh 2.

Và để không bỏ lỡ khoảnh khắc đầy sắc màu này, NSND Thu Quế đã tranh thủ ghi lại những bức ảnh bên hoa dã quỳ rực rỡ.

NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà Nội - Ảnh 3.

Ở tuổi U60 NSND Thu Quế vẫn vô cùng trẻ trung, làn da mịn màng căng bóng.

NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà Nội - Ảnh 4.

Nữ nghệ sĩ gạo cội là người hiếm hoi ở tuổi này vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, nói không với phẫu thuật thẩm mỹ. Chị níu giữ sự trẻ trung bằng chế độ luyện tập kỷ luật và ăn uống khoa học. Với chị, mỗi độ tuổi đều có vẻ đẹp riêng nên chị quyết định không nhuộm tóc, không sợ nếp nhăn mà tuân theo quy luật tự nhiên.

NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà Nội - Ảnh 5.

Ngoài khoe sắc bên hoa dã quỳ, nữ nghệ sĩ còn thể hiện sự trẻ trung trong một set đồ cá tính, năng động.

NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà Nội - Ảnh 6.

Quần sooc ngắn được NSND Thu Quế phối cùng boot cao cổ vô cùng sành điệu.

NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà Nội - Ảnh 7.

Khi ở bên con gái, nữ nghệ sĩ được nhận xét "trông giống như hai chị em".

NSND Thu Quế khoe sắc bên hoa dã quỳ ở Hà Nội - Ảnh 8.

Thời gian này NSƯT Phạm Cường - chồng NSND Thu Quế đang bận rộn với lịch quay phim "Lằn ranh" nên tranh thủ khoảng thời gian nghỉ, gia đình chị có dịp ở bên nhau tận hưởng không gian yên bình và trong lành của thiên nhiên.

Hôn nhân hai nghệ sĩ đều là đại tá quân đội - NSND Thu Quế và NSƯT Phạm CườngHôn nhân hai nghệ sĩ đều là đại tá quân đội - NSND Thu Quế và NSƯT Phạm Cường

Vợ chồng NSND Thu Quế - NSƯT Phạm Cường là bộ đôi được ngưỡng mộ của màn ảnh, sân khấu miền Bắc. Cặp nghệ sĩ bén duyên khi cùng công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộSau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

GĐXH - Mai Ngọc sau 7 tháng sinh con đầu lòng, cô đã lấy lại vóc dáng săn chắc khiến hội chị em ngưỡng mộ.

 

