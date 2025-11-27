Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Theo Mai Ngọc, "sau khi sinh con, phụ nữ cần 6 tháng để chữa lành vết mổ, 12 tháng để phục hồi thể chất, 2 năm để cân bằng nội tiết tố và tận 5 năm để tìm lại danh tính của cô ấy. Hãy tử tế và kiên nhẫn với những người mẹ, họ đang đối mặt với nhiều thử thách hơn bạn biết!". Dù mong muốn lấy lại vóc dáng nhưng Mai Ngọc không sốt ruột mà thực hiện một cách bài bản, khoa học.