NSƯT Hạnh Thúy tốn 8 tiếng để hóa trang mỗi ngày khi quay phim kinh dị sắp ra rạp mùa hè

Bên cạnh câu chuyện mang màu sắc tâm linh, một trong những yếu tố gây chú ý của Ma Xó chính là tạo hình con ma – được xây dựng dựa trên những quan niệm rất gần gũi trong đời sống dân gian, thay vì đi theo lối mòn quen thuộc của dòng phim kinh dị quốc tế.

Điểm đặc trưng dễ nhận thấy nhất trong tạo hình này là đôi mắt mở to, trừng trừng trong bóng tối. Không chỉ nhằm tạo cảm giác rợn người về mặt thị giác, chi tiết này còn xuất phát từ một quan niệm quen thuộc: "chết không nhắm mắt". Đó là trạng thái của những linh hồn ra đi trong uất ức, chưa chấp nhận được cái chết của mình, vẫn còn mắc kẹt trong những gì đã xảy ra.

NSƯT Hạnh Thúy mất 1/3 ngày để đóng vai ma xó.

Trong phim, đôi mắt ấy không chỉ để "hù doạ", mà còn mang tính quan sát – như thể vong hồn luôn hiện diện trong không gian sống, âm thầm nhìn ra từ những góc tối, chứng kiến mọi hành động của người sống. Chính cảm giác "bị nhìn thấy" này tạo nên một dạng căng thẳng tâm lý kéo dài, thay vì chỉ dựa vào những cú hù bất ngờ.

Tạo hình con ma trong Ma Xó được phát triển theo hai giai đoạn rõ rệt, tương ứng với diễn tiến của câu chuyện. Ở giai đoạn đầu, vong hồn vẫn còn giữ lại phần nào hình dạng của con người, dù đã xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, sau cao trào giữa phim, tạo hình thay đổi rõ rệt: cơ thể trở nên lở loét hơn, mức độ biến dạng tăng lên, phản ánh quá trình chuyển hóa từ cô hồn sang ngạ quỷ – một trạng thái mang tính hung hãn và tàn ác hơn trong quan niệm dân gian.

Sự thay đổi này không chỉ nhằm tăng độ "ghê" về hình ảnh, mà còn thể hiện một quy luật: khi vong hồn không được giải thoát, bị giữ lại quá lâu bởi oán niệm hoặc tác động của nghi lễ, họ sẽ dần biến chất, trở thành một thực thể nguy hiểm hơn.

Một chi tiết đáng chú ý khác là trang phục của hồn ma. Thay vì sử dụng hình ảnh quen thuộc như váy trắng, tóc dài – vốn phổ biến trong nhiều bộ phim kinh dị chịu ảnh hưởng phương Tây – Ma Xó lựa chọn áo bà ba màu đen với chất liệu gấm chìm. Đây được xem như "bộ đồ vía" – bộ đồ đẹp nhất mà một người thường mặc khi còn sống và theo tập tục, cũng là trang phục có thể được dùng khi khâm liệm.

Lựa chọn này giúp tạo hình trở nên gần gũi hơn với đời sống văn hóa Việt, đồng thời mang lại cảm giác rùng rợn theo một cách khác: Cái đáng sợ không nằm ở sự xa lạ, mà nằm ở việc những gì quen thuộc nhất lại trở nên bất thường. Và mỗi ngày, NSƯT Hạnh Thúy phải mất 8 tiếng đồng hồ để hóa trang cho nhân vật. Chị chia sẻ: "Hóa trang nhân vật ma xó đã để lại cho Thúy rất ấn tượng vì nhân vật này đòi hỏi kỹ thuật tạo hình rất phức tạp".

NSƯT Hạnh Thúy với tạo hình kinh dị.

Đạo diễn Phan Bá Hỷ cho biết, toàn bộ quá trình xây dựng tạo hình đều dựa trên định hướng rõ ràng: tránh lặp lại những hình mẫu đã quá quen thuộc, đồng thời tìm kiếm một ngôn ngữ hình ảnh mang tính bản địa. Từ đôi mắt "không nhắm", quá trình biến đổi của cơ thể, cho đến trang phục, tất cả đều nhằm góp phần tạo nên một không gian tâm linh mang màu sắc thuần Việt.

Những chi tiết này cho thấy nỗ lực nghiên cứu và tìm tòi của đội ngũ sản xuất Ma Xó trong việc xây dựng hình ảnh kinh dị không chỉ để gây sợ hãi, mà còn phản ánh những niềm tin và quan niệm đã tồn tại trong đời sống.

Ma Xó dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào ngày 05 tháng 06 năm 2026 và vào ngày 04 tháng 6 sẽ có suất chiếu đặc biệt. Phim còn có sự tham gia của: Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu, NSƯT Hạnh Thúy, Nguyễn Sỹ Hậu,…. do Phan Bá Hỷ làm đạo diễn, 856 PICTURES, CJ HK Entertainment đồng sản xuất.

NSƯT Hạnh Thúy nói về vai diễn của mình phải hóa trang rất kỹ.