Con gái 17 tuổi của Mạnh Trường chụp ảnh kỷ yếu gây chú ý

18 năm hôn nhân của Mạnh Trường và vợ xinh đẹp GĐXH - Mạnh Trường mới đây đã khoe khéo hình ảnh hạnh phúc bên vợ bằng tuổi xinh đẹp, anh còn tiết lộ họ đã có 18 năm hôn nhân.

Vợ Mạnh Trường chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau đi chụp ảnh kỷ yếu với con gái lớn (Phương Linh - Chip) vào dịp cuối tuần. Với cô, đây không chỉ là một buổi chụp hình lưu giữ kỷ niệm của con mà còn là dịp để cả nhà có thêm những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau. Sự có mặt của bố mẹ và các thành viên trong gia đình khiến ngày đặc biệt của Chip thêm ý nghĩa. Qua chia sẻ giản dị, có thể thấy vợ chồng Mạnh Trường luôn dành sự quan tâm cho các dấu mốc trưởng thành của các con, trân trọng những khoảng thời gian cả nhà được ở bên nhau.

Con gái Mạnh Trường được cả gia đình theo sát các hoạt động ở trường lớp.

Trước đó, diễn viên Mạnh Trường chia sẻ hình ảnh chúc mừng sinh nhật con gái đầu lòng trên trang cá nhân. Trong bức ảnh được đăng tải, Phương Linh xuất hiện với mái tóc dài, gương mặt thanh tú, diện mạo dịu dàng và nữ tính.

So với hình ảnh cách đây hơn 10 năm, sự thay đổi của Phương Linh khá rõ rệt. Từ một cô bé có gương mặt bầu bĩnh, thường xuyên làm nũng bố, cô giờ đã ra dáng thiếu nữ. Nhiều khán giả nhận xét Phương Linh ngày càng xinh xắn, có đường nét gương mặt giống bố và sở hữu phong thái tự tin hơn trước.

Được biết, Phương Linh sinh năm 2009, là con gái đầu lòng của diễn viên Mạnh Trường và bà xã Lan Phương. Cô được đông đảo khán giả biết đến khi cùng bố tham gia chương trình truyền hình thực tế Bố ơi! Mình đi đâu thế? mùa thứ hai năm 2015, khi mới khoảng 6 tuổi.

Trước đó, Mạnh Trường cũng khoe đưa con gái đến trường chụp kỷ yếu.

Trong chương trình, Chip gây thiện cảm bởi vẻ ngoài đáng yêu, tính cách có phần điệu đà và những biểu cảm hồn nhiên. Cô bé thường quấn quýt bố, đôi lúc nhõng nhẽo, mít ướt khi gặp thử thách hoặc phải làm quen với những điều mới mẻ. Những khoảnh khắc tự nhiên ấy giúp hai bố con trở thành một trong những cặp bố con được khán giả nhớ đến sau chương trình.

Tuy nhiên, qua những trải nghiệm trong chương trình, Mạnh Trường cũng nhận ra con gái không hoàn toàn yếu đuối như vẻ ngoài. Chip có lúc nhút nhát, e dè nhưng vẫn sẵn sàng thử sức với những nhiệm vụ khó. Những trải nghiệm ấy giúp cô bé dần mạnh dạn hơn, đồng thời khiến nam diễn viên hiểu thêm về tính cách của con.

Hơn một thập kỷ trôi qua, chương trình đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ với gia đình Mạnh Trường cũng như những khán giả từng yêu mến Chip. Mỗi lần nam diễn viên chia sẻ hình ảnh con gái trên mạng xã hội, nhiều người lại bất ngờ trước sự trưởng thành của cô bé ngày nào. Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình ngày càng nổi bật, Phương Linh còn có những sở thích nghệ thuật riêng.

Theo đó, Mạnh Trường từng chia sẻ những hình ảnh cho thấy Phương Linh có niềm yêu thích với hội họa. Cô cũng biết chơi piano. Những sở thích này phần nào cho thấy thế giới riêng của con gái Mạnh Trường không chỉ xoay quanh việc học tập hay những lần xuất hiện cùng gia đình trên mạng xã hội.

Con gái Mạnh Trường tình cảm với em út.

Dù có bố là diễn viên nổi tiếng, Phương Linh không vì thế mà thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Mạnh Trường chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con, từ hình ảnh trong các dịp đặc biệt đến những lần gia đình vui chơi bên nhau. Qua đó, khán giả có thể thấy một cô gái đang lớn lên, dần hình thành phong cách và những mối quan tâm của riêng mình.

Ở tuổi 17, Phương Linh cũng bước vào giai đoạn có nhiều thay đổi về suy nghĩ, sở thích và định hướng tương lai. Với những năng khiếu đã bộc lộ, cô có thể tiếp tục theo đuổi các hoạt động nghệ thuật như một niềm đam mê.

Mạnh Trường là nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, nổi bật với ngoại hình điển trai và khả năng đảm nhận nhiều dạng vai. Anh được khán giả biết đến qua các phim như: "Hương vị tình thân", "Chúng ta của 8 năm sau", "Đừng nói khi yêu"... Ngoài đời, anh có cuộc sống gia đình kín tiếng bên vợ và các con.

Mạnh Trường khen vợ GĐXH - Phương Phạm - vợ diễn viên Mạnh Trường mới đây đã chia sẻ trên trang cá nhân chuyện chăm sóc da và được chồng khen trắng, thơm.



