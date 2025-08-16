Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì bị xe tông
Nữ diễn viên Nirawan Srisupan qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì tai nạn giao thông. Gia đình đưa thi thể về quê nhà để lo hậu sự.
Ngày 16/8, tờ Tnews đưa tin nữ diễn viên Thái Lan - Nirawan Srisupan đã qua đời sau nhiều ngày chấn thương nặng do tai nạn giao thông. Gia đình xác nhận cô trút hơi thở cuối cùng lúc 15h06' ngày 15/8 tại bệnh viện ở Pathum Thani sau gần 1 tuần hôn mê sâu.
Mẹ của Nirawan chia sẻ: “Con gái tôi đã ra đi thanh thản. Chúng tôi sẽ đưa cháu về Buriram để làm lễ tang. Riêng vụ tai nạn, gia đình muốn để pháp luật xử lý đúng trình tự”.
Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra tối 9/8 trước một khu dân cư ở thị trấn Thanyaburi, tỉnh Pathum Thani. Khi rẽ phải, xe bán tải do một người đàn ông 56 tuổi điều khiển đã va chạm với xe máy của Nirawan, khiến cả 2 phương tiện hư hỏng nặng. Nữ diễn viên bị thương nghiêm trọng, nứt hộp sọ, tụ máu não, phải phẫu thuật khẩn cấp nhưng không qua khỏi. Người lái xe sau đó đã đến trình báo với cơ quan chức năng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Sự ra đi đột ngột của Nirawan khiến đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng, tiếc thương.
Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất gần 10 năm trước, Nirawan thường đảm nhận các vai phụ, đặc biệt là hình ảnh nữ y tá trên màn ảnh. Nữ diễn viên từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình cùng các ngôi sao hàng đầu Thái Lan như: Nadech Kugimiya, Urassaya Sperbund, Prin Suparat, Khemanit Jamikorn...
