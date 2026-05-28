Nữ diễn viên quê Tuyên Quang từng bị bắt vì ma tuý, xác nhận ly hôn ở tuổi 52

20 năm ly thân và quyết định ly hôn ở tuổi trung niên

Mới đây, diễn viên Lệ Hằng lên tiếng giải đáp thắc mắc của khán giả về cuộc sống hôn nhân. Nữ diễn viên cho biết cô nhận được nhiều câu hỏi về chuyện gia đình, đặc biệt là lý do không thấy chồng xuất hiện bên cạnh.

Lệ Hằng kể, cô kết hôn năm 1998 và sinh con gái một năm sau đó. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vài năm trước khi cả hai quyết định ly thân, đến hiện tại là 20 năm. "Tôi 52 tuổi rồi mới ra tòa nhưng cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản. Chúng tôi chia tay trong vui vẻ và chúc phúc cho nhau. Nếu chúng tôi nghĩ đến chuyện này sớm hơn thì đã khác", nữ diễn viên nói.

Nữ diễn viên thừa nhận bản thân từng trải qua khoảng thời gian hụt hẫng và khó khăn sau đổ vỡ tình cảm. Tuy nhiên, Lệ Hằng cho rằng quãng thời gian đã qua là bài học lớn của cuộc đời. Cô tự nhận bản thân từng sống quá bản năng, mạnh mẽ và có cái tôi lớn khiến hôn nhân rơi vào bế tắc.

Lệ Hằng nổi tiếng với vai Hoài Thatcher "Xin hãy tin em". Cô xác nhận ly hôn ở tuổi 52.

"Tôi không ân hận vì tất cả là lỗi do mình. Họ cũng khổ vì lấy tôi. Tôi mong mọi người đừng như tôi, nếu cuộc sống hôn nhân không hòa hợp thì hãy dứt khoát. Đừng kéo dài khiến cả hai cùng bế tắc. Nói buông bỏ thì không phải nhưng tôi chấp nhận số phận để sống vui vẻ", cô chia sẻ.

Ở tuổi U60, Lệ Hằng cho biết cô không còn muốn giữ tâm lý trách móc hay đặt nặng chuyện đúng sai trong hôn nhân. Điều nữ diễn viên ưu tiên hiện tại là sự bình yên trong cuộc sống, tinh thần thoải mái và dành thời gian cho gia đình, con cái cũng như bản thân.

Lệ Hằng sống cùng chị gái ở Tuyên Quang, cô đang mắc suy tim độ 4, sức khoẻ giảm sút. Nữ diễn viên chia sẻ hiện tại cô sống khá kín tiếng, chủ yếu tận hưởng những niềm vui đời thường thay vì xuất hiện ồn ào trên mạng xã hội hay showbiz.

"Hiện tại, cuộc sống của tôi ở quê rất ổn. Tôi sống đầy đủ trong khả năng của mình và bằng lòng với hiện tại. Kể cả lúc nổi tiếng tôi cũng sống đơn giản, không cầu kỳ", cô chia sẻ.

Đời tư của diễn viên Lệ Hằng

Lệ Hằng tên đầy đủ là Bùi Thị Lệ Hằng, từng học Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô được nhiều khán giả biết đến từ bộ phim truyền hình "Xin hãy tin em" với vai Hoài Thatcher. Theo Lệ Hằng, nhân vật Hoài có nhiều nét tính cách giống cô ngoài đời và xem đây là vai diễn để đời của mình.

Mặc dù thế, nhưng Lệ Hằng từng chia sẻ, 16 năm trước cô chỉ nhận cát xê tầm 500 nghìn đồng/tháng - mức chi phí thấp cho việc sinh hoạt ở Hà Nội. Chính vì vậy, ông xã của diễn viên Lệ Hằng là người gánh vác kinh tế, nữ diễn viên từng thừa nhận thù lao làm diễn viên chẳng đáng là bao: "Không có chồng, tôi chết đói".

Lệ Hằng và NSƯT Hoa Thúy. Ảnh: FBNV

Dù rất ít nhắc đến nhưng diễn viên Lệ Hằng tiết lộ được gia đình chồng thông cảm. Trong những lần hiếm hoi trải lòng trước truyền thông, Lệ Hằng nói: "Rất may là gia đình chồng rất hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của mình. Vì thế, mình càng luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm với gia đình bên nội".

Trong sự nghiệp diễn xuất, Lệ Hằng còn ghi dấu ấn với nhiều dự án khác như: Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn… Cô thường được giao những vai cá tính mạnh hoặc phản diện. Đến năm 2012, nữ diễn viên tuyên bố giải nghệ và gần như rút khỏi showbiz Việt.

Tháng 4/2023, Lệ Hằng bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tối 10/3/2023, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Đống Đa phát hiện nữ diễn viên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên phố Khâm Thiên, Hà Nội. Tang vật thu giữ là gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Lệ Hằng khai mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho người khác.

Nữ diễn viên cho rằng sau biến cố này, cô gần như không còn cơ hội quay lại sân khấu hay phim ảnh. Theo Lệ Hằng, có thể một số ca sĩ vẫn được biểu diễn trở lại, nhưng với lĩnh vực sân khấu, truyền hình và điện ảnh, những nghệ sĩ từng vướng sai lầm rất khó xuất hiện trên màn ảnh như trước. "Tôi chắc chắn không quay lại nghề nữa. Sức khỏe giờ cũng không còn tốt để đi làm", cô nói.







