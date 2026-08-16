Lê Xuân Tiền rời 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' trong nước mắt

Tập 7 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" đã phát sóng để lại nhiều cảm xúc đối với khán giả. Theo Thời báo VTV, quy tắc thi đấu, ở lượt 2 này 4 Nhà chia thành 2 cặp đấu trực tiếp dựa trên kết quả của vòng 1 (không trùng đối thủ cũ).

Lượt đấu thứ nhất là cuộc so tài giữa Nhà Long mã và Nhà Thám hiểm, lượt đấu thứ hai là màn chạm trán giữa Nhà Chiến mã và Nhà Hiển nhiên. Tổng điểm bình chọn từ khán giả qua 2 vòng đối kháng sẽ xác định 2 Nhà an toàn và 2 Nhà nguy hiểm. Nếu nhà sở hữu thẻ đỏ không lọt vào top 2 an toàn, 1 thành viên của nhà đó sẽ lập tức bị loại dựa trên Bảng xếp hạng Hỏa lực cá nhân.

Lượt đấu đầu tiên mở màn với những thông điệp chiều sâu về tâm lý và tình bạn. Trình diễn ca khúc "Mời buồn sang chơi", Nhà Long mã gồm Tùng Mint, Mew Amazing, Đông Hùng, It’s Charles mang đến góc nhìn sâu sắc của giới trẻ trong kỷ nguyên mạng xã hội - nơi con người vô thức đeo lên mình lớp mặt nạ hạnh phúc, “tôi ổn” để rồi nỗi buồn trở thành gánh nặng khi quá tải.

Tiết mục "Mời buồn sang chơi" của Nhà Long mã.

Điểm bất ngờ lớn nhất của tiết mục nằm ở quyết định thử sức với nhóm Performance của Đông Hùng. Nam ca sĩ đã thể hiện vũ đạo và beatbox đầy ấn tượng.

Đối đầu với Nhà Long mã, Nhà Thám hiểm gồm Thỏ (Da LAB), Thơm (Da LAB), Hoàng Tôn, Lê Xuân Tiền gửi tới khán giả bản vocal "Người về nơi đâu" với phong cách quyến rũ, lịch lãm. Đây là lần đầu tiên hai thành viên của nhóm Da LAB Thỏ và Thơm cùng hội ngộ trong một đội, trên cùng một sân khấu ở "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026".

Tiết mục "Người về nơi đâu" của Nhà Thám hiểm.

Lượt đấu thứ hai chứng kiến sự thăng hoa của nghệ thuật truyền thống qua tiết mục được dàn dựng công phu "Chim sáo ngày xưa" đến từ Nhà Chiến mã với các thành viên tham gia Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Chung, Thanh Duy, BB Trần.

Hiện thực hóa đề bài "Đi qua vùng tối sáng", các Anh tài quyết tâm đưa loại hình nghệ thuật múa rối nước truyền thống lên sân khấu, nhằm tôn vinh những người nghệ sĩ cống hiến thầm lặng. Để có màn trình diễn chỉn chu, các thành viên đã kiên trì tập luyện tại Nhà hát múa rối nước, ngâm mình dưới nước lạnh nhiều giờ, điều khiển những con rối khá nặng.

Đặc biệt, phần X-Part do Nguyễn Văn Chung chắp bút ngoài ý nghĩa về tình yêu nam nữ như bài hát gốc thì mang thêm 1 tầng ý nghĩa nữa về tình yêu đối với nghệ thuật.

Tiết mục "Chim sáo ngày xưa".

Ở phần thi đối ứng, Nhà Hiển nhiên (Đinh Mạnh Ninh, Will, Toki Thành Thỏ, Duy Khánh) mang đến bản phối hoài niệm cho bản hit "Tan biến" của M4U. Cả nhóm gặp bất lợi rất lớn khi hầu hết các thành viên đều bị ốm, đau họng và thậm chí mất giọng 1-2 ngày trước giờ thi đấu. Tuy nhiên, vượt lên trên thách thức, họ đã nỗ lực hoàn thành phần trình diễn đầy cảm xúc.



Tiết mục "Tan biến" của Nhà Hiển nhiên.

Căn cứ vào Bảng xếp hạng Hỏa lực cá nhân, Lê Xuân Tiền (Nhà Thám hiểm) là người phải dừng bước.

Theo VTC News, khoảnh khắc chia tay khiến nam diễn viên không kìm được nước mắt. Những người đồng đội cũng dành cho anh nhiều cái ôm trước khi rời chương trình. Đặc biệt, Thơm (Da LAB) xúc động trong khoảnh khắc tiễn Lê Xuân Tiền, tạo nên một trong những hình ảnh giàu cảm xúc nhất tập 7.

Dù hành trình tại chương trình kết thúc khá sớm, Lê Xuân Tiền cho biết anh vẫn trân trọng cơ hội được trở thành một phần của K26. Với nam diễn viên, việc được gọi là “Anh Tài Lê Xuân Tiền” là dấu mốc đáng nhớ. Anh xem quãng thời gian tham gia chương trình là hành trình ngắn nhưng nhiều trải nghiệm, giúp bản thân bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức ở lĩnh vực mới.

Các thành viên Nhà Thám hiểm chia tay Lê Xuân Tiền.

Sau Công diễn 2, các "Anh Tài" tiếp tục bước vào quá trình lập đội cho Công diễn 3. Tám ứng viên thủ lĩnh gồm: Jun Phạm, Hà An Huy, Cheng, Hoàng Dũng, Mew Amazing, Will, Huỳnh Lập và Thái VG. Đây được dự đoán là chặng đua tiếp tục có nhiều thay đổi khi các "Anh Tài" phải tính toán chiến thuật, đội hình và lựa chọn những nhân tố phù hợp cho các thử thách tiếp theo.

(Ảnh: VTV, VTC News)

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