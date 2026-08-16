Diễn viên gây ấn tượng trong vai nữ y tá Mây phim 'Thanh âm vượt đại dương' là ai?

Diễn viên Thùy Dương tên đầy đủ là Nguyễn Thùy Dương, sinh năm 2003. Ngay từ khi đang học tại khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh truyền hình tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Thùy Dương đã gây ấn tượng với khán giả khi góp mặt trong "Đi giữa trời rực rỡ" với vai cô chủ shop tên Ngọc Ngà. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc và tính cách của nhân vật Ngà.

Trước vai Ngọc Ngà, cô từng đóng vai tiểu thư hai mặt, ăn chơi, con của Chi cục trưởng trong bộ phim “Đấu trí”. Ngoài ra, diễn viên trẻ còn góp mặt trong các dự án phim khác như: “Không ngại cưới chỉ cần một lý do”, “Chúng ta của 8 năm sau”.



Diễn viên Thùy Dương trong vai Ngọc Ngà phim "Đi giữa trời rực rỡ".

Trong phim điện ảnh "Thanh âm vượt đại dương", gương mặt trẻ Thùy Dương thu hút sự chú ý khi hóa thân vào vai Tâm, một cô gái biết chơi đàn bầu, sau đó cải trang thành nữ y tá Mây để bí mật hỗ trợ các chiến sĩ. Nữ diễn viên ghi điểm nhờ nét đẹp trong trẻo, gương mặt đậm chất điện ảnh cùng lối diễn giàu cảm xúc.

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng để có vai diễn xuất sắc đó, thách thức lớn nhất đối với Thùy Dương là việc phải học nhiều kỹ năng đặc thù trong một khoảng thời gian ngắn. Cô nhận vai chỉ cách ngày bấm máy khoảng hơn nửa tháng, trong khi nhân vật đòi hỏi vừa phải thoại tiếng Pháp, vừa biết chơi đàn bầu, hát xẩm và cả bơi... Dù phần hát xẩm chủ yếu là "nhép", cô vẫn phải tập từng cử động khẩu hình, độ rung và độ ngân để phần thể hiện trên màn ảnh trông tự nhiên nhất.

Theo Thời báo VTV, trong chương trình "Sao Check" vừa được phát sóng, Thùy Dương đã chia sẻ về những áp lực hậu trường và hành trình vượt qua các thử thách để hoàn thành vai diễn. Theo nữ diễn viên, ngoài giờ quay, mọi người tranh thủ học thuộc từng câu thoại nhưng khi bước vào cảnh quay, sự hồi hộp nhiều lúc khiến những câu đã học trở nên trống rỗng. "Cảm giác run rẩy mỗi lần mở lời bằng tiếng Pháp trở thành một kỷ niệm vừa đáng sợ vừa đáng nhớ", Thùy Dương chia sẻ.

Thuỳ Dương trong chương trình "Sao Check".

Thời điểm đó, Thùy Dương đang học năm thứ ba chuyên ngành sân khấu, quen với lối phát âm, đài từ và cách nhả chữ của sân khấu cổ điển. Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của NSND Bùi Bài Bình, nữ diễn viên đã hiểu rõ ranh giới giữa biểu diễn sân khấu và điện ảnh để nhập vai thuyết phục.



Bên cạnh áp lực về diễn xuất, Thùy Dương cũng từng lo lắng khi gần như để mặt mộc trong phim Thanh âm vượt đại dương nhưng khi xem lại trên màn ảnh cô rất bất ngờ khi thấy gương mặt của mình rất "thanh thoát, thậm chí còn xinh hơn ở ngoài".

Diễn viên Thùy Dương có vai diễn ấn tượng trong bộ phim điện ảnh đầu tiên.

Nhìn lại những bước đi đầu tiên trong nghề, Thùy Dương cho rằng mình may mắn khi sớm có cơ hội thử sức ở cả truyền hình lẫn điện ảnh. Sinh ra và lớn lên ở Ba Vì, là người con dân tộc Mường và từng học tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hà Nội, thời điểm đó, cơ hội tiếp cận với nghệ thuật của cô gần như không có.

May mắn, quyết tâm thi vào trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã được đền đáp khi Thuỳ Dương trúng tuyển và theo đuổi đam mê cho đến hôm nay.

(Ảnh: VTV, FBNV)