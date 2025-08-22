Trong 1 ngày, nhân viên ‘đốt’ 3 tỷ đồng của chủ tiệm vàng ở Hà Nội
Chỉ trong 1 ngày, Lê Trường Thọ đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông chủ tiệm vàng và lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà chủ, “đốt” sạch vào cờ bạc trực tuyến.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Trường Thọ (SN 1991, ở Hà Nội) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo buộc, vợ chồng ông Vũ Đức P (SN 1960) và bà Hoàng Thị Đ (SN 1967) mở tiệm vàng ở quận Hà Đông (cũ). Năm 2022, bà Đ thuê Lê Trường Thọ làm nhân viên giao hàng cho khách mua bán vàng và mua bán ngoại tệ, trả lương 7 triệu đồng/tháng.
Lợi dụng sự tin tưởng của vợ chồng chủ tiệm vàng, Thọ đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông P và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Đ.
Cáo buộc chỉ ra rằng, khoảng 16h ngày 4/6/2024, chị T (ở Hà Nội) liên hệ với ông P để mua 170.000 USD. Hai bên thống nhất giá của số USD trên là hơn 4,3 tỷ đồng, giao tại nhà chị T.
Chủ tiệm vàng đã giao cho Thọ mang 170.000 USD đến bán cho chị T và nhận về hơn 4,3 tỷ đồng. Trong khi chờ khách đếm tiền, Thọ dùng điện thoại chơi game bài Baccarat trên mạng Internet và bị thua.
Về phía chị T, sau khi nhận đủ 170.000 USD, chị chuyển cho Thọ hơn 4,3 tỷ đồng vào 2 tài khoản của anh ta. Sau khi nhận tiền của khách, Thọ nảy sinh ý định chiếm đoạt 1 tỷ đồng của ông P trong số tiền đã nhận để dùng “đốt” vào game bài Baccarat và bị thua hết.
Và để chủ tiệm vàng không phát hiện việc Thọ đã chiếm đoạt 1 tỷ đồng, bị can đã 5 lần chuyển khoản số tiền hơn 2,2 tỷ đồng từ tài khoản MBBank của anh ta sang tài khoản Techcombank của chính mình. Việc này nhằm mục đích, nếu bị ông chủ hỏi về việc nhận tiền bán USD, Thọ sẽ nói dối ông P rằng tài khoản MBBank của anh ta bị lỗi, chỉ chuyển trước được một phần tiền bán USD cho ông P.
Khi ông P yêu cầu Thọ giao lại số tiền đã bán 170.000 USD, Thọ nói dối chủ tiệm vàng rằng tài khoản MBBank của anh ta bị treo 2 tỷ đồng nên chỉ chuyển trước cho ông P được 2,3 tỷ đồng.
Ông P đồng ý và bảo Thọ chuyển trước hơn 2,3 tỷ đồng vào 2 tài khoản khác nhau. Sau khi chuyển tiền cho những cá nhân mà ông P yêu cầu, Thọ tiếp tục chiếm đoạt 1 tỷ đồng của ông chủ để đánh bạc trực tuyến và bị thua sạch.
Cáo trạng xác định, tổng số tiền mà bị can Thọ đã chiếm đoạt của ông chủ tiệm vàng là 2 tỷ đồng và bị can đã dùng hết số tiền trên để đánh bạc trực tuyến và thua hết.
Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thọ, cáo trạng nêu, do cần tiền để tiếp tục đánh bạc trực tuyến, Thọ nảy sinh ý định lừa tiền và chủ.
Tối ngày 4/6/2024, Thọ dùng thủ đoạn gian dối, liên hệ với Đ và nói rằng có khách cần bán gấp 40.000 USD. Tin tưởng Thọ, bà chủ tiệm vàng đồng ý và đã chuyển hơn 1 tỷ đồng cho Thọ. Sau khi nhận tiền, Thọ không mang đi mua USD mà chiếm đoạt số tiền trên, dùng để đánh bạc trực tuyến và lại trắng tay.
Sau khi “đốt” hết 3 tỷ đồng của vợ chồng chủ tiệm vàng vào cờ bạc trực tuyến, ngày 5/6/2024, Thọ đến cửa hàng vàng thừa nhận với vợ chồng ông P, bà Đ về việc anh ta đã chiếm đoạt 3 tỷ đồng để đánh bạc và thua hết sạch, không có khả năng trả lại số tiển trên.
Đến ngày 13/6/2024, Thọ đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Anh ta thừa nhận, khoảng đầu năm 2024 đã tham gia chơi game bài Bacracat, và chỉ trong ngày 4/6/2024, bị can đã “đốt” hết hơn 3 tỷ đồng vào trò đánh bạc trực tuyến này.
Đối với hành vi kinh doanh mua bán ngoại hối không có giấy phép của tiệm vàng, CQĐT cho rằng đã vi phạm quy định nên đề nghị xử phạt hành chính.
Được biết, năm 2020, Thọ từng nhận án 28 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
