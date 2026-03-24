Nữ giám đốc cao 86cm và hành trình 'viết lại mười lần mỗi nét chữ'

Ở tuổi 44, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, thường gọi Hiền Suri, sống tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa, điều hành doanh nghiệp riêng và tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ người khuyết tật . Ít ai biết phía sau vóc dáng chỉ cao 86cm là hành trình dài vượt qua bệnh còi xương bẩm sinh, những ánh nhìn tò mò và nhiều lần khởi nghiệp thất bại.

Ký ức đầu tiên về sự khác biệt của chị đến từ những bước chân. Khi bạn bè chạy nhảy, chị chỉ có thể tập tễnh di chuyển từng bước nhỏ. Chân ngắn và yếu khiến việc đi lại chậm hơn, vóc dáng thấp bé khiến chị thường nhận ánh nhìn tò mò. Khi còn nhỏ, chị chỉ nghĩ mình “khác một chút”, nhưng chính sự khác biệt ấy dần trở thành động lực để chị học cách mạnh mẽ.

Chị Thu Hiền - nữ giám đốc cao 86cm ở Thanh Hóa.

Việc phát hiện mắc bệnh còi xương bẩm sinh là cú sốc lớn với gia đình. Bố mẹ đưa chị đi điều trị nhiều nơi, kiên trì tìm cơ hội cải thiện sức khỏe cho con. Không buông xuôi, gia đình chọn cách đồng hành, yêu thương và động viên, tạo nền tảng tinh thần giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Tuổi thơ của chị gắn với bệnh viện nhiều hơn sân chơi. Những ngày điều trị kéo dài khiến chị sớm học cách chịu đựng và kiên nhẫn. Chị nhớ rõ cảm giác trân trọng từng thay đổi nhỏ, từ một ngày không đau đến việc bước đi vững hơn hôm trước. Khi lớn hơn, chị hiểu rằng việc khỏi hoàn toàn gần như không thể, và lựa chọn chấp nhận cơ thể khác biệt. Từ đó, chị không còn coi mình thiệt thòi mà xem đó là một phần con người.

Ngày đầu tiên đi học, chị vừa háo hức vừa lo lắng. Tay yếu khiến việc cầm bút trở thành thử thách. Chị viết chậm, chữ méo, nhiều lúc mỏi đến run, nhưng chị tự nhủ người khác viết một lần, mình viết mười lần. Sự kiên trì ấy giúp chị không chỉ viết được mà còn luyện chữ đẹp. Với chị, chậm không đồng nghĩa bỏ cuộc.

Những năm đi học, chị cũng đối diện với sự tò mò và đôi khi là trêu chọc. Ban đầu chị buồn, nhưng dần hiểu không phải ai cũng có ác ý. Chị học cách mỉm cười, giải thích khi cần và tập trung hoàn thiện bản thân. Khi mẹ từng nghĩ cho nghỉ học vì lo con vất vả, chị vẫn kiên quyết tiếp tục. Mong muốn được học và tự lập giúp chị kiên trì đến trường.

Thành tích học tập tốt ban đầu là cách chị chứng minh năng lực. Sau này, chị nhận ra học để phát triển chính mình quan trọng hơn sự công nhận. Chị từng muốn theo các ngành xã hội như báo chí, triết học, quản lý xuất bản vì thích viết và tìm hiểu con người. Tuy nhiên, chị chuyển sang học kế toán với suy nghĩ thực tế hơn, để có nghề nghiệp ổn định.

Những năm vừa học vừa làm kế toán giúp chị rèn kỷ luật, trách nhiệm và sự tỉ mỉ. Năm 2010, chị thành lập công ty riêng với mong muốn tự chủ tài chính và tạo giá trị cho xã hội. Tuy nhiên, hành trình kinh doanh không suôn sẻ. Các mô hình buôn bán xe cộ, tranh thêu đều thất bại, khiến chị hụt hẫng. Mỗi lần vấp ngã, chị lại bắt đầu lại, rút kinh nghiệm và chuyển hướng.

Chị cho biết chưa từng nghĩ đến việc dừng lại. Khi mệt, chị chỉ nghỉ để lấy đà. “ Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là không dám đi tiếp ”, chị Hiền nói. Gần đây, chị mở trung tâm dạy ngoại ngữ vì tin rằng ngoại ngữ mở ra nhiều cơ hội, đặc biệt với người khuyết tật. Việc học giúp họ kết nối với thế giới rộng lớn hơn, vượt qua giới hạn không gian.

Là người điều hành doanh nghiệp với nhiều hạn chế thể chất, chị tập trung vào thế mạnh tư duy, sự kiên trì và khả năng lắng nghe. Chị xây dựng đội ngũ dựa trên sự tin tưởng và phân công rõ ràng. Theo chị, rào cản lớn nhất với người khuyết tật không nằm ở cơ thể mà ở định kiến xã hội. Cơ thể có thể hạn chế một số điều, nhưng định kiến có thể giới hạn cơ hội.

Điều khiến chị tự hào nhất là chưa từng bỏ cuộc. “ Tôi mong xã hội nhìn nhận người khuyết tật như những cá nhân bình thường, có khả năng và ước mơ, cần cơ hội công bằng thay vì sự thương hại ”, chị Hiền nói. Với vai trò diễn giả, chị thường chia sẻ rằng mỗi người có hành trình riêng, không nên so sánh hay tự giới hạn mình.

Tham gia các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật mang lại cho chị cảm giác biết ơn. Chị hy vọng trong tương lai, cộng đồng người khuyết tật ở Việt Nam có nhiều cơ hội học tập, việc làm và được tôn trọng hơn, đồng thời tự tin vào chính mình.

Hành trình của nữ giám đốc cao 86cm bắt đầu từ những nét chữ viết mười lần mới thành hình, và tiếp tục bằng những bước đi chậm nhưng bền bỉ trên con đường tự lập và lan tỏa cảm hứng.