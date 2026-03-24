Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Nữ Thượng úy 9X tài sắc là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu 2025

Thứ ba, 06:29 24/03/2026 | Giáo dục

Là gương mặt trẻ Công an thủ đô tiêu biểu năm 2025, Thượng úy Cù Thị Châm Anh gây ấn tượng với loạt sáng kiến ứng dụng AI, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số.

Nữ cán bộ Đội Pháp chế và Quản lý khoa học (Phòng Tham mưu) Thượng uý Cù Thị Châm Anh (sinh năm 1997) là một trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2025. (Ảnh: NVCC)

Không xuất thân trong gia đình có truyền thống ngành công an, nhưng bằng quyết tâm cá nhân, Thượng úy Châm Anh lựa chọn con đường gắn bó với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

"Ngay từ khi còn nhỏ, tôi mong muốn được làm việc trong môi trường có tính kỷ luật cao để rèn luyện bản thân. Với tôi, được khoác lên mình màu áo Công an là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm rất lớn”, Thượng úy Châm Anh chia sẻ.

Trong công việc chuyên môn, các sáng kiến của Thượng uý Châm Anh tập trung vào việc tối ưu quy trình xử lý thông tin, nâng cao hiệu quả tham mưu, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn.

Đặc biệt, cô có sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tiếp nhận, xử lý phản ánh – kiến nghị giúp rút ngắn thời gian, giảm tải công việc thủ công, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ. (Ảnh: Tuổi trẻ Công an thủ đô)

Thượng uý Châm Anh vừa xuất sắc trở thành một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng Công an Thủ đô năm 2025. (Ảnh: NVCC)

Sự bền bỉ, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm giúp nữ Thượng úy từng bước khẳng định năng lực, tạo dựng niềm tin với đồng nghiệp và lãnh đạo đơn vị. (Ảnh: NVCC)

Một số mô hình ứng dụng công nghệ do cô tham gia phát triển đã góp phần hỗ trợ công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an Thủ đô, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Trong danh sách 10 gương mặt trẻ xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 của Công an Thủ đô, Thượng úy Cù Thị Châm Anh là nữ cán bộ duy nhất.

Từ những sáng kiến cụ thể, nữ Thượng úy 9X đang góp phần tạo nên sự thay đổi trong cách vận hành của bộ máy hành chính, hướng tới nền quản lý hiện đại, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm. (Ảnh: Tuổi trẻ Công an thủ đô)

Lệ Thu
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Muốn vào trường An ninh nhân dân thí sinh cần nắm rõ những thông tin quan trọng này

Giáo dục - 20 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những thông tin quan trọng dành cho thí sinh muốn tham dự tuyển sinh vào Học viện An ninh nhân dân 2026.

Tất cả những điều cần biết về hệ thống cấp bậc quân hàm lực lượng Công an nhân dân

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Hệ thống cấp bậc quân hàm Công an nhân dân được phân chia rõ ràng theo nghiệp vụ và nghĩa vụ. Hiện nay hệ thống cấp bậc quân hàm được quy định cụ thể ra sao?

Công dân muốn vào trung cấp Công an nhân dân cần biết thông tin sau đây

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Năm 2026, muốn vào tuyển sinh vào trường trung cấp Công an nhân dân cần nắm bắt những thông tin gì? Dưới đây là phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp Công an năm 2026.

Phương thức tuyển sinh 2026 và danh sách các trường công an nhân dân đầy đủ nhất

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Để các thí sinh được tiếp cận những thông tin về tuyển sinh thuận lợi nhất, bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ những phương thức tuyển sinh và danh sách các trường Công an nhân dân (CAND) để các thí sinh tham khảo.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 chính thức dành cho thí sinh cả nước

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Theo đó, kỳ thi diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6.

Hình thức thi văn bằng 2 ngành Công an nhân dân năm 2026 - 2027 theo quy định mới nhất

Giáo dục - 5 ngày trước

GĐXH - Thi văn bằng 2 ngành Công an nhân dân là kỳ thi tuyển sinh đại học thứ hai dành cho người đã tốt nghiệp đại học ngoài ngành, nhằm tuyển chọn vào lực lượng CAND. Năm 2026, kế hoạch tuyển sinh có điểm gì mới?.

Thông tư 29 sửa đổi về dạy và học thêm: Nới nhu cầu, siết tiêu cực có hết bất cập?

Giáo dục - 5 ngày trước

Sau một năm thực hiện, Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm bộc lộ nhiều bất cập, mục tiêu giảm áp lực chưa đạt, trong khi chi phí học thêm ngoài nhà trường lại tăng. Trước thực tế này, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến sửa đổi theo hướng không cấm nhu cầu chính đáng, đồng thời siết chặt quản lý để hạn chế tiêu cực.

Vụ học sinh lớp 7 ở Hưng Yên uống thuốc trừ sâu: Hiệu trưởng phủ nhận do bạo lực học đường

Giáo dục - 5 ngày trước

Hiệu trưởng Trường THCS Quang Hưng (Hưng Yên) cho biết, có sự việc học sinh lớp 7 của trường uống thuốc trừ sâu, nhập viện nhưng may mắn sức khỏe đã ổn định. Sự việc không do bạo lực học đường.

Thông tin mới nhất về việc tuyển chọn vào ngành Công an năm 2026

Giáo dục - 5 ngày trước

GĐXH - Học viện cảnh sát nhân dân thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo đại học chính quy, năm học 2026 – 2027. Nhiều quy định thí sinh cần lưu ý.

Hà Nội giảm tỉ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập, lo ngại số lượng thí sinh dự thi tăng vọt

Giáo dục - 1 tuần trước

Theo công bố của Hà Nội, sẽ chỉ có khoảng 60% học sinh vào các trường THPT công lập, Trung tâm GDNN- GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 40% em còn lại sẽ theo học các trường tư thục. Việc nới lỏng điều kiện dự tuyển cũng có thể khiến số lượng học sinh dự thi tăng vọt so với mọi năm.

Xem nhiều

Cuộc đua vào lớp 10 ở Nghệ An căng thẳng nhất từ trước đến nay

Giáo dục

GĐXH - Hơn 57.000 học sinh Nghệ An sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, tỷ lệ đậu vào các trường công lập chỉ khoảng 70%, có nghĩa số còn lại sẽ học ở các trường ngoài công lập, khiến cuộc cạnh tranh giành một suất học công lập trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top